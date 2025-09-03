https://ria.ru/20250903/prigovor-2039375905.html

Жителю Краснодара вынесли приговор за попытку поджечь релейный шкаф

КРАСНОДАР, 3 сен - РИА Новости. Краснодарский краевой суд назначил жителю Краснодара девять лет лишения свободы, три из которых в тюрьме, за попытку поджога релейного шкафа, сообщили в объединенной пресс-службе судов региона. Установлено, что в феврале 2025 года краснодарец Михаил Латий, пытаясь заработать, познакомился с пользователем мессенджера, который за 30 тысяч рублей предложил ему поджечь металлические релейные шкафы с оборудованием, установленными вдоль железнодорожных путей. Эти шкафы отвечают за безопасное передвижение железнодорожного транспорта. Мужчина согласился и 4 февраля 2025 года облил релейный шкаф зажигательной смесью и поджег. Из-за плохой погоды и высокой влажности воздуха смесь не разгорелась. Увидев приближающихся прохожих, мужчина поспешил покинуть место преступления. Сотрудники УФСБ России по Краснодарскому краю установили его личность и местонахождение. "Мужчина признан виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30, частью 1 статьи 281 УК РФ (Покушение на совершение поджога, направленного на повреждение объектов транспортной инфраструктуры в целях подрыва экономической безопасности и обороноспособности Российской Федерации)… Суд с учетом всех обстоятельств совершенного преступления назначил мужчине наказание в виде лишения свободы на срок 9 лет с отбыванием первых 3 лет в тюрьме и оставшейся части наказания – в колонии строгого режима", - говорится в сообщении. В судебном заседании Латий, как отмечается, полностью признал свою вину и раскаялся в содеянном. Мотивом своего поступка он назвал желание быстро заработать. Кроме того, он был уверен в том, что риск быть обнаруженным и задержанным минимален. Приговор в законную силу не вступил.

