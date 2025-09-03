В Приднестровье призвали Молдавию прекратить милитаризацию страны

https://ria.ru/20250903/pridnestrove-2039338536.html

ТИРАСПОЛЬ, 3 сен - РИА Новости. Приднестровье призывает Молдавию прекратить процесс милитаризации страны, заявил РИА Новости глава министерства иностранных дел Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) Виталий Игнатьев. "Рекомендуем молдавским представителям прекратить заниматься инсинуациями. Если они действительно нацелены на мир, им надо прекратить заниматься милитаризацией, вооружением", - сказал Игнатьев. Глава МИД ПМР напомнил, что в прошлом году Тирасполь предложил Кишиневу подписать текст декларации о приверженности мирным методам урегулирования между Приднестровьем и Молдавией. По его словам, молдавская сторона отказалась это сделать. "Вот одна молдавская подпись имела бы больше веса, чем любые пустопорожние слова и болтовня, которые мы слышим из определенных источников молдавских. У них не хватило ни мужества, ни воли для того, чтобы подтвердить на дипломатическом уровне свою приверженность к мирным подходам", - отметил Игнатьев. Западные страны и нынешняя молдавская власть во главе с президентом Майей Санду проводят последовательную политику милитаризации Молдавии и стимулированию антироссийских настроений. Стратегии обороны Молдавии, принятая парламентом в конце прошлого года до 2034 года, называет угрозой российский контингент в Приднестровье, документ также предполагает тесное сотрудничество с НАТО и увеличение доли военных расходов Молдавии до 1% ВВП к 2030 году. При этом депутаты оппозиционного блока "Победа" бойкотировали заседание парламента, а представители оппозиционного блока коммунистов и социалистов заявили, что данная стратегия противоречит нейтральному статусу страны. Согласно конституции, Молдавия является нейтральной страной, однако с 1994 года сотрудничает с блоком НАТО в рамках индивидуального плана, а после прихода к власти Санду в стране стали часто проходить военные учения с участием военных из США, Британии, Германии и Румынии. Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки властей Молдавии силой решить проблему, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.

