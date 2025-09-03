https://ria.ru/20250903/prezidenty-2039364072.html

Путин и президент Конго поприветствовали друг друга на английском языке

Путин и президент Конго поприветствовали друг друга на английском языке - РИА Новости, 03.09.2025

Путин и президент Конго поприветствовали друг друга на английском языке

Президенты России и Конго Владимир Путин и Дени Сассу-Нгессо поприветствовали друг друга на английском языке перед началом переговоров в Пекине, передает... РИА Новости, 03.09.2025

ПЕКИН, 3 сен - РИА Новости. Президенты России и Конго Владимир Путин и Дени Сассу-Нгессо поприветствовали друг друга на английском языке перед началом переговоров в Пекине, передает корреспондент РИА Новости. Беседа лидеров состоялась в государственной резиденции "Дяоюйтай" в китайской столице. Президенты обнялись при встрече. "Как у вас дела?" - спросил Путин. "Хорошо", - сказал лидер Конго. Он в свою очередь также уточнил, как поживает российский президент и получил положительный ответ.

