Путин и президент Конго поприветствовали друг друга на английском языке
Путин и президент Конго поприветствовали друг друга на английском языке
2025-09-03T12:10:00+03:00
ПЕКИН, 3 сен - РИА Новости. Президенты России и Конго Владимир Путин и Дени Сассу-Нгессо поприветствовали друг друга на английском языке перед началом переговоров в Пекине, передает корреспондент РИА Новости. Беседа лидеров состоялась в государственной резиденции "Дяоюйтай" в китайской столице. Президенты обнялись при встрече. "Как у вас дела?" - спросил Путин. "Хорошо", - сказал лидер Конго. Он в свою очередь также уточнил, как поживает российский президент и получил положительный ответ.
