https://ria.ru/20250903/prezidenty-2039268347.html

Президенты России и Азербайджана поприветствовали друг друга в Пекине

Президенты России и Азербайджана поприветствовали друг друга в Пекине - РИА Новости, 03.09.2025

Президенты России и Азербайджана поприветствовали друг друга в Пекине

Президент России Владимир Путин и президент Азербайджана Ильхам Алиев поприветствовали друг друга в Пекине. РИА Новости, 03.09.2025

2025-09-03T07:58:00+03:00

2025-09-03T07:58:00+03:00

2025-09-03T17:36:00+03:00

в мире

россия

азербайджан

пекин

ильхам алиев

владимир путин

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/03/2039270461_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_5ab6a7bee6231633e1102a22475ee1b2.jpg

МОСКВА, 3 сен — РИА Новости. Президент России Владимир Путин и президент Азербайджана Ильхам Алиев поприветствовали друг друга в Пекине. Краткое рукопожатие лидеров на торжественных мероприятиях в честь 80-летия окончания Второй Мировой войны опубликовал телеканал Baku TV. Президент России также кратко поприветствовал первого вице-президента Азербайджана, супругу Ильхама Алиева Мехрибан.

https://ria.ru/20250903/parad-2039227834.html

россия

азербайджан

пекин

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Президенты России и Азербайджана поприветствовали друг друга в Пекине Президенты России и Азербайджана поприветствовали друг друга в Пекине. 2025-09-03T07:58 true PT0M18S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, россия, азербайджан, пекин, ильхам алиев, владимир путин