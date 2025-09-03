https://ria.ru/20250903/prezidenty-2039268347.html
Президенты России и Азербайджана поприветствовали друг друга в Пекине
2025-09-03T07:58:00+03:00
МОСКВА, 3 сен — РИА Новости. Президент России Владимир Путин и президент Азербайджана Ильхам Алиев поприветствовали друг друга в Пекине. Краткое рукопожатие лидеров на торжественных мероприятиях в честь 80-летия окончания Второй Мировой войны опубликовал телеканал Baku TV. Президент России также кратко поприветствовал первого вице-президента Азербайджана, супругу Ильхама Алиева Мехрибан.
