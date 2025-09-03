https://ria.ru/20250903/prezident-2039330970.html

Президент Конго оценил уровень отношений с Россией

Президент Конго оценил уровень отношений с Россией - РИА Новости, 03.09.2025

Президент Конго оценил уровень отношений с Россией

Президент Республики Конго Дени Сассу-Нгессо отметил прекрасный уровень отношений с Россией, подчеркнув, что они развиваются. РИА Новости, 03.09.2025

ПЕКИН, 3 сен - РИА Новости. Президент Республики Конго Дени Сассу-Нгессо отметил прекрасный уровень отношений с Россией, подчеркнув, что они развиваются. "Хочу со своей стороны отметить прекрасный уровень отношений между нашими двумя странами. Эти отношения развиваются", - сказал он в начале переговоров с российским лидером Владимиром Путиным.

