Президент Конго оценил уровень отношений с Россией - РИА Новости, 03.09.2025
12:07 03.09.2025
Президент Конго оценил уровень отношений с Россией
Президент Республики Конго Дени Сассу-Нгессо отметил прекрасный уровень отношений с Россией, подчеркнув, что они развиваются. РИА Новости, 03.09.2025
в мире
республика конго
россия
дени сассу-нгессо
владимир путин
ПЕКИН, 3 сен - РИА Новости. Президент Республики Конго Дени Сассу-Нгессо отметил прекрасный уровень отношений с Россией, подчеркнув, что они развиваются. "Хочу со своей стороны отметить прекрасный уровень отношений между нашими двумя странами. Эти отношения развиваются", - сказал он в начале переговоров с российским лидером Владимиром Путиным.
В мире, Республика Конго, Россия, Дени Сассу-Нгессо, Владимир Путин
Президент Республики Конго Дени Сассу-Нгессо
Президент Республики Конго Дени Сассу-Нгессо. Архивное фото
ПЕКИН, 3 сен - РИА Новости. Президент Республики Конго Дени Сассу-Нгессо отметил прекрасный уровень отношений с Россией, подчеркнув, что они развиваются.
"Хочу со своей стороны отметить прекрасный уровень отношений между нашими двумя странами. Эти отношения развиваются", - сказал он в начале переговоров с российским лидером Владимиром Путиным.
