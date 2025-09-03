Названы топ-40 претендентов на звание "Слово года"

https://ria.ru/20250903/pretendenty-2039352520.html

МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. "Лабубу", "пикми", "патриотизм", "БПЛА" и "переговоры" вошли в список первых 40 претендентов на звание "Слово года" в 2025 году, сообщили РИА Новости в пресс-службе издательской группы "Эксмо-АСТ". Организаторы напомнили, что проект реализуется по четырем направлениям: так, в категории "Гуманитарная сфера" отбирались слова, отражающие настроения общества, ключевые культурные и социальные тенденции, важные гуманитарные процессы, в "Техносфере" - слова, связанные с развитием технологий, инновациями и цифровой трансформацией, а также их влиянием на общество и повседневную жизнь, в направлении "Сленг" претенденты отражают молодежный и интернет-сленг, а "Всенародное слово" выбирали среди тех, которые используют пользователи интернета. Для первых трех — гуманитарная сфера, техносфера, сленг — были сформированы рабочие группы из экспертов в соответствующих областях. Каждый эксперт предложил в своей категории от одного до четырех слов — с обоснованием своего выбора. Кандидатов направления "Всенародное слово" предлагали пользователи интернета. В гуманитарной сфере в список из первых 40 слов-претендентов вошли "Лабубу", "ИИ", "Победа", "Цензура" и "Переговоры", в технической сфере - "План "Ковер", "Цифровой рубль" и "Национальный мессенджер". Среди лидеров сленга лидируют "Окак", "Пикми", "Слоняра" и "Токсик", а на звание всенародного слова претендуют "Любовь", "Кринж" и "Тревожность". Презентация победителя проекта "Слово года" и лидеров указанных направлений состоится в декабре на Международной ярмарке интеллектуальной литературы non/fiction.

