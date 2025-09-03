Рейтинг@Mail.ru
Самый высокий небоскреб в Чехии построят в районе Нове-Бутовице - РИА Новости, 03.09.2025
01:45 03.09.2025
Самый высокий небоскреб в Чехии построят в районе Нове-Бутовице
Самый высокий небоскреб в Чехии построят в районе Нове-Бутовице - РИА Новости, 03.09.2025
Самый высокий небоскреб в Чехии построят в районе Нове-Бутовице
Руководство пражского муниципалитета одобрило строительство 135-метрового здания в районе Нове-Бутовице на юго-западе чешской столицы, этот небоскреб должен... РИА Новости, 03.09.2025
ПРАГА, 3 сен - РИА Новости. Руководство пражского муниципалитета одобрило строительство 135-метрового здания в районе Нове-Бутовице на юго-западе чешской столицы, этот небоскреб должен стать самым высоким в Чехии, сообщил во вторник телеканал Nova. "Депутаты горсовета Праги одобрили изменения в плане городского зонирования, что позволит начать строительство самого высокого - 135 метров - здания в столице в районе Нове-Бутовице. Причем девелопер, компания Trigema, должна будет также благоустроить прилегающие к небоскребу территории, в частности, создать пешеходную зону и парковку для транспорта. Внутри здания будут размещаться квартиры, офисы, магазины и развлекательный центр. Небоскреб получил название Top Tower", - говорится в сообщении. Архитекторами проекта являются Томаш Цисарж и Давид Черны. Компания-застройщик пока не сообщала сумму планируемых инвестиций. В настоящее время самым высоким зданием в Чехии является AZ Tower во втором по величине городе республики - Брно (около 400 тысяч жителей, расположен на юго-востоке страны). Высота этого здания - 111 метров. Следующие места по высоте занимают здания в Праге (население около 1,3 миллиона жителей) - City Tower (109 метров), City Empiria (104 метра), V Tower (103,9 метра). Кроме того, в третьем по величине городе страны, Остраве (около 280 тысяч жителей, расположен на северо-востоке республики) планируется построить небоскреб высотой 170 метров.
Самый высокий небоскреб в Чехии построят в районе Нове-Бутовице

В Праге построят самый большой в Чехии небоскреб высотой 135 метров

Прохожие на Карловом мосту в Праге. Архивное фото
ПРАГА, 3 сен - РИА Новости. Руководство пражского муниципалитета одобрило строительство 135-метрового здания в районе Нове-Бутовице на юго-западе чешской столицы, этот небоскреб должен стать самым высоким в Чехии, сообщил во вторник телеканал Nova.
"Депутаты горсовета Праги одобрили изменения в плане городского зонирования, что позволит начать строительство самого высокого - 135 метров - здания в столице в районе Нове-Бутовице. Причем девелопер, компания Trigema, должна будет также благоустроить прилегающие к небоскребу территории, в частности, создать пешеходную зону и парковку для транспорта. Внутри здания будут размещаться квартиры, офисы, магазины и развлекательный центр. Небоскреб получил название Top Tower", - говорится в сообщении.
Архитекторами проекта являются Томаш Цисарж и Давид Черны. Компания-застройщик пока не сообщала сумму планируемых инвестиций.
В настоящее время самым высоким зданием в Чехии является AZ Tower во втором по величине городе республики - Брно (около 400 тысяч жителей, расположен на юго-востоке страны). Высота этого здания - 111 метров. Следующие места по высоте занимают здания в Праге (население около 1,3 миллиона жителей) - City Tower (109 метров), City Empiria (104 метра), V Tower (103,9 метра). Кроме того, в третьем по величине городе страны, Остраве (около 280 тысяч жителей, расположен на северо-востоке республики) планируется построить небоскреб высотой 170 метров.
