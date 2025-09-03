https://ria.ru/20250903/praga-2039229649.html

Самый высокий небоскреб в Чехии построят в районе Нове-Бутовице

Руководство пражского муниципалитета одобрило строительство 135-метрового здания в районе Нове-Бутовице на юго-западе чешской столицы, этот небоскреб должен... РИА Новости, 03.09.2025

ПРАГА, 3 сен - РИА Новости. Руководство пражского муниципалитета одобрило строительство 135-метрового здания в районе Нове-Бутовице на юго-западе чешской столицы, этот небоскреб должен стать самым высоким в Чехии, сообщил во вторник телеканал Nova. "Депутаты горсовета Праги одобрили изменения в плане городского зонирования, что позволит начать строительство самого высокого - 135 метров - здания в столице в районе Нове-Бутовице. Причем девелопер, компания Trigema, должна будет также благоустроить прилегающие к небоскребу территории, в частности, создать пешеходную зону и парковку для транспорта. Внутри здания будут размещаться квартиры, офисы, магазины и развлекательный центр. Небоскреб получил название Top Tower", - говорится в сообщении. Архитекторами проекта являются Томаш Цисарж и Давид Черны. Компания-застройщик пока не сообщала сумму планируемых инвестиций. В настоящее время самым высоким зданием в Чехии является AZ Tower во втором по величине городе республики - Брно (около 400 тысяч жителей, расположен на юго-востоке страны). Высота этого здания - 111 метров. Следующие места по высоте занимают здания в Праге (население около 1,3 миллиона жителей) - City Tower (109 метров), City Empiria (104 метра), V Tower (103,9 метра). Кроме того, в третьем по величине городе страны, Остраве (около 280 тысяч жителей, расположен на северо-востоке республики) планируется построить небоскреб высотой 170 метров.

