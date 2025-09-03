https://ria.ru/20250903/postradavshiy-2039370958.html

Житель Белгородской области пострадал при атаке дрона

Житель Белгородской области пострадал при атаке дрона - РИА Новости, 03.09.2025

Житель Белгородской области пострадал при атаке дрона

Житель поселка Красная Яруга Белгородской области получил баротравму в результате атаки дрона ВСУ, пострадавшего госпитализируют, сообщил губернатор региона... РИА Новости, 03.09.2025

2025-09-03T13:53:00+03:00

2025-09-03T13:53:00+03:00

2025-09-03T14:02:00+03:00

происшествия

белгородская область

вооруженные силы украины

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/16/1979267776_0:345:3028:2048_1920x0_80_0_0_ad0ef3ccb46a0b0bfe4cea92120ee251.jpg

БЕЛГОРОД, 3 сен - РИА Новости. Житель поселка Красная Яруга Белгородской области получил баротравму в результате атаки дрона ВСУ, пострадавшего госпитализируют, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков."Посёлок Красная Яруга атакован беспилотником ВСУ. Пострадал мирный житель. Мужчину доставили в Краснояружскую ЦРБ. По информации от медиков, предварительный диагноз - баротравма. Для дальнейшего обследования бригада СМП доставит пострадавшего в городскую больницу №2 г. Белгорода", - написал Гладков в Telegram-канале.Он добавил, что вследствие взрыва посечены фасад и остекление административного здания, а также кровля, ворота гаража и легковой автомобиль.

https://ria.ru/20250903/bpl-2039268578.html

белгородская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, белгородская область, вооруженные силы украины