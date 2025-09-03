Рейтинг@Mail.ru
Житель Белгородской области пострадал при атаке дрона - РИА Новости, 03.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:53 03.09.2025 (обновлено: 14:02 03.09.2025)
https://ria.ru/20250903/postradavshiy-2039370958.html
Житель Белгородской области пострадал при атаке дрона
Житель Белгородской области пострадал при атаке дрона - РИА Новости, 03.09.2025
Житель Белгородской области пострадал при атаке дрона
Житель поселка Красная Яруга Белгородской области получил баротравму в результате атаки дрона ВСУ, пострадавшего госпитализируют, сообщил губернатор региона... РИА Новости, 03.09.2025
2025-09-03T13:53:00+03:00
2025-09-03T14:02:00+03:00
происшествия
белгородская область
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/16/1979267776_0:345:3028:2048_1920x0_80_0_0_ad0ef3ccb46a0b0bfe4cea92120ee251.jpg
БЕЛГОРОД, 3 сен - РИА Новости. Житель поселка Красная Яруга Белгородской области получил баротравму в результате атаки дрона ВСУ, пострадавшего госпитализируют, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков."Посёлок Красная Яруга атакован беспилотником ВСУ. Пострадал мирный житель. Мужчину доставили в Краснояружскую ЦРБ. По информации от медиков, предварительный диагноз - баротравма. Для дальнейшего обследования бригада СМП доставит пострадавшего в городскую больницу №2 г. Белгорода", - написал Гладков в Telegram-канале.Он добавил, что вследствие взрыва посечены фасад и остекление административного здания, а также кровля, ворота гаража и легковой автомобиль.
https://ria.ru/20250903/bpl-2039268578.html
белгородская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/16/1979267776_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_65bc29566e78bcedf87c1d6390f51917.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, белгородская область, вооруженные силы украины
Происшествия, Белгородская область, Вооруженные силы Украины
Житель Белгородской области пострадал при атаке дрона

Житель Белгородской области получил баротравму при атаке дрона

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой помощи
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 03.09.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Автомобиль скорой помощи. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
БЕЛГОРОД, 3 сен - РИА Новости. Житель поселка Красная Яруга Белгородской области получил баротравму в результате атаки дрона ВСУ, пострадавшего госпитализируют, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
"Посёлок Красная Яруга атакован беспилотником ВСУ. Пострадал мирный житель. Мужчину доставили в Краснояружскую ЦРБ. По информации от медиков, предварительный диагноз - баротравма. Для дальнейшего обследования бригада СМП доставит пострадавшего в городскую больницу №2 г. Белгорода", - написал Гладков в Telegram-канале.
Он добавил, что вследствие взрыва посечены фасад и остекление административного здания, а также кровля, ворота гаража и легковой автомобиль.
Сотрудник противопожарной службы МЧС России на месте пожара - РИА Новости, 1920, 03.09.2025
В Калуге беспилотник упал на жилой дом
Вчера, 08:04
 
ПроисшествияБелгородская областьВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала