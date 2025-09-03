https://ria.ru/20250903/postradavshiy-2039370958.html
Житель Белгородской области пострадал при атаке дрона
Житель Белгородской области пострадал при атаке дрона - РИА Новости, 03.09.2025
Житель Белгородской области пострадал при атаке дрона
Житель поселка Красная Яруга Белгородской области получил баротравму в результате атаки дрона ВСУ, пострадавшего госпитализируют, сообщил губернатор региона...
БЕЛГОРОД, 3 сен - РИА Новости. Житель поселка Красная Яруга Белгородской области получил баротравму в результате атаки дрона ВСУ, пострадавшего госпитализируют, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков."Посёлок Красная Яруга атакован беспилотником ВСУ. Пострадал мирный житель. Мужчину доставили в Краснояружскую ЦРБ. По информации от медиков, предварительный диагноз - баротравма. Для дальнейшего обследования бригада СМП доставит пострадавшего в городскую больницу №2 г. Белгорода", - написал Гладков в Telegram-канале.Он добавил, что вследствие взрыва посечены фасад и остекление административного здания, а также кровля, ворота гаража и легковой автомобиль.
белгородская область
