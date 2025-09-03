Рейтинг@Mail.ru
В посольстве России высказались о санкциях Лондона против "Движения первых" - РИА Новости, 03.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
22:44 03.09.2025
https://ria.ru/20250903/posolstvo-2039516100.html
В посольстве России высказались о санкциях Лондона против "Движения первых"
В посольстве России высказались о санкциях Лондона против "Движения первых" - РИА Новости, 03.09.2025
В посольстве России высказались о санкциях Лондона против "Движения первых"
Посольство России в Лондоне призывает британские власти воздержаться от голословных обвинений после введения санкций против ряда российских организаций за якобы РИА Новости, 03.09.2025
2025-09-03T22:44:00+03:00
2025-09-03T22:44:00+03:00
в мире
россия
украина
лондон
волонтеры победы
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/07/06/1573977560_0:100:3044:1812_1920x0_80_0_0_06f1ce2d2faf49f170eca3ef921a21e5.jpg
ЛОНДОН, 3 сен – РИА Новости. Посольство России в Лондоне призывает британские власти воздержаться от голословных обвинений после введения санкций против ряда российских организаций за якобы причастность к насильственному перемещению детей с Украины. В среду Великобритания ввела санкции против Российского движения детей и молодёжи "Движение первых" и Всероссийского общественного движения "Волонтеры победы". В британском МИД заявили, что санкции введены за причастность к якобы "депортации детей с Украины" и участие в "дестабилизации Украины". В посольстве РФ напомнили, что в ходе российско-украинских переговоров в Стамбуле 2 июня Киев представил список из 339 украинских детей, оказавшихся в сложной ситуации из-за вооруженного конфликта на Украине, при этом 30% данных из этого списка не подтвердились. Значительная часть этих детей либо никогда не были в России, либо являются совершеннолетними или уже вернулись к семьям. "Здоровье и благополучие детей — наш приоритет. Ни о каком похищении речи быть не может. Жизни детей были спасены благодаря оперативно организованной эвакуации из зоны боевых действий. Все они находятся в безопасности. Уполномоченные по правам ребенка ведут работу по их воссоединению с родными. Призываем британские власти впредь воздерживаться от голословных обвинений и не мешать работе по защите прав и интересов несовершеннолетних", - говорится в комментарии посольства. В дипмиссии также отметили циничность того, что санкции, которые направлены против тех, кто занимается сохранением памяти о победе во Второй мировой войне, были введены 3 сентября – в годовщину ее окончания.
https://ria.ru/20250903/britanija-2039514435.html
россия
украина
лондон
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/07/06/1573977560_140:0:2871:2048_1920x0_80_0_0_66855e27efaeb5207d269e2a6bfe0c13.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, украина, лондон, волонтеры победы
В мире, Россия, Украина, Лондон, Волонтеры Победы
В посольстве России высказались о санкциях Лондона против "Движения первых"

Посольство РФ в Лондоне призвало Британию воздержаться от голословных обвинений

© РИА Новости / Алекс Макнотон | Перейти в медиабанкГлавное здание посольства России в Великобритании
Главное здание посольства России в Великобритании - РИА Новости, 1920, 03.09.2025
© РИА Новости / Алекс Макнотон
Перейти в медиабанк
Главное здание посольства России в Великобритании. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ЛОНДОН, 3 сен – РИА Новости. Посольство России в Лондоне призывает британские власти воздержаться от голословных обвинений после введения санкций против ряда российских организаций за якобы причастность к насильственному перемещению детей с Украины.
В среду Великобритания ввела санкции против Российского движения детей и молодёжи "Движение первых" и Всероссийского общественного движения "Волонтеры победы". В британском МИД заявили, что санкции введены за причастность к якобы "депортации детей с Украины" и участие в "дестабилизации Украины".
В посольстве РФ напомнили, что в ходе российско-украинских переговоров в Стамбуле 2 июня Киев представил список из 339 украинских детей, оказавшихся в сложной ситуации из-за вооруженного конфликта на Украине, при этом 30% данных из этого списка не подтвердились. Значительная часть этих детей либо никогда не были в России, либо являются совершеннолетними или уже вернулись к семьям.
«
"Здоровье и благополучие детей — наш приоритет. Ни о каком похищении речи быть не может. Жизни детей были спасены благодаря оперативно организованной эвакуации из зоны боевых действий. Все они находятся в безопасности. Уполномоченные по правам ребенка ведут работу по их воссоединению с родными. Призываем британские власти впредь воздерживаться от голословных обвинений и не мешать работе по защите прав и интересов несовершеннолетних", - говорится в комментарии посольства.
В дипмиссии также отметили циничность того, что санкции, которые направлены против тех, кто занимается сохранением памяти о победе во Второй мировой войне, были введены 3 сентября – в годовщину ее окончания.
Флаг Великобритании на фоне Вестминстерского дворца в Лондоне - РИА Новости, 1920, 03.09.2025
Британия направила Украине средства от замороженных российских активов
Вчера, 22:24
 
В миреРоссияУкраинаЛондонВолонтеры Победы
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала