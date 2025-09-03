В посольстве России высказались о санкциях Лондона против "Движения первых"
Посольство РФ в Лондоне призвало Британию воздержаться от голословных обвинений
Главное здание посольства России в Великобритании. Архивное фото
ЛОНДОН, 3 сен – РИА Новости. Посольство России в Лондоне призывает британские власти воздержаться от голословных обвинений после введения санкций против ряда российских организаций за якобы причастность к насильственному перемещению детей с Украины.
В среду Великобритания ввела санкции против Российского движения детей и молодёжи "Движение первых" и Всероссийского общественного движения "Волонтеры победы". В британском МИД заявили, что санкции введены за причастность к якобы "депортации детей с Украины" и участие в "дестабилизации Украины".
В посольстве РФ напомнили, что в ходе российско-украинских переговоров в Стамбуле 2 июня Киев представил список из 339 украинских детей, оказавшихся в сложной ситуации из-за вооруженного конфликта на Украине, при этом 30% данных из этого списка не подтвердились. Значительная часть этих детей либо никогда не были в России, либо являются совершеннолетними или уже вернулись к семьям.
"Здоровье и благополучие детей — наш приоритет. Ни о каком похищении речи быть не может. Жизни детей были спасены благодаря оперативно организованной эвакуации из зоны боевых действий. Все они находятся в безопасности. Уполномоченные по правам ребенка ведут работу по их воссоединению с родными. Призываем британские власти впредь воздерживаться от голословных обвинений и не мешать работе по защите прав и интересов несовершеннолетних", - говорится в комментарии посольства.
В дипмиссии также отметили циничность того, что санкции, которые направлены против тех, кто занимается сохранением памяти о победе во Второй мировой войне, были введены 3 сентября – в годовщину ее окончания.