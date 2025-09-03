Рейтинг@Mail.ru
Китай призвал США к взаимовыгодным отношениям - РИА Новости, 03.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:05 03.09.2025 (обновлено: 15:08 03.09.2025)
https://ria.ru/20250903/posolstvo-2039395676.html
Китай призвал США к взаимовыгодным отношениям
Китай призвал США к взаимовыгодным отношениям - РИА Новости, 03.09.2025
Китай призвал США к взаимовыгодным отношениям
Китай призывает США к взаимовыгодным и уважительным отношениям, заявил РИА Новости пресс-секретарь посольства КНР в Соединенных Штатах Лю Пэнъюй. РИА Новости, 03.09.2025
2025-09-03T15:05:00+03:00
2025-09-03T15:08:00+03:00
в мире
китай
сша
дональд трамп
пекин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/10/1940409243_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_5328dc02aa275dca5f6d2c47876b3bd1.jpg
ВАШИНГТОН, 3 сен – РИА Новости, Сергей Попов. Китай призывает США к взаимовыгодным и уважительным отношениям, заявил РИА Новости пресс-секретарь посольства КНР в Соединенных Штатах Лю Пэнъюй."Наша позиция последовательная и постоянная. Хочу подчеркнуть, что суть экономических и торговых отношения Китая и США - взаимная выгода", - сказал высокопоставленный дипломат.Он выразил надежду на то, что США и Китай будут сотрудничать на основе взаимопонимания, достигнутого двумя президентами в ходе телефонного разговора.Представитель посольства призвал правильно использовать механизм торговых консультаций и "стремиться к положительным результатам на основе равенства, уважения и взаимной выгоды".Президент США Дональд Трамп ранее заявил, что Китай гораздо сильнее заинтересован в развитии отношений с Вашингтоном, чем американская сторона - с Пекином. Комментируя военный парад в Пекине, он обвинил Россию, Китай и КНДР в планировании "заговора" против США. Российские власти отвергли идею о том, что кто-то устраивает "заговоры".
https://ria.ru/20250903/tramp-2039353932.html
китай
сша
пекин
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/10/1940409243_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_3761d63b557c3ab62d57d7074ff00a49.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, китай, сша, дональд трамп, пекин
В мире, Китай, США, Дональд Трамп, Пекин
Китай призвал США к взаимовыгодным отношениям

Посольство КНР: Китаю важны взаимовыгодные и уважительные отношения с США

© AP Photo / Chan Long HeiЛюди несут китайские национальные флаги
Люди несут китайские национальные флаги - РИА Новости, 1920, 03.09.2025
© AP Photo / Chan Long Hei
Люди несут китайские национальные флаги. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ВАШИНГТОН, 3 сен – РИА Новости, Сергей Попов. Китай призывает США к взаимовыгодным и уважительным отношениям, заявил РИА Новости пресс-секретарь посольства КНР в Соединенных Штатах Лю Пэнъюй.
"Наша позиция последовательная и постоянная. Хочу подчеркнуть, что суть экономических и торговых отношения Китая и США - взаимная выгода", - сказал высокопоставленный дипломат.
Он выразил надежду на то, что США и Китай будут сотрудничать на основе взаимопонимания, достигнутого двумя президентами в ходе телефонного разговора.
Представитель посольства призвал правильно использовать механизм торговых консультаций и "стремиться к положительным результатам на основе равенства, уважения и взаимной выгоды".
Президент США Дональд Трамп ранее заявил, что Китай гораздо сильнее заинтересован в развитии отношений с Вашингтоном, чем американская сторона - с Пекином. Комментируя военный парад в Пекине, он обвинил Россию, Китай и КНДР в планировании "заговора" против США. Российские власти отвергли идею о том, что кто-то устраивает "заговоры".
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 03.09.2025
Трамп сделал заявление о встрече Путина, Си и Ким Чен Ына в Китае
Вчера, 13:18
 
В миреКитайСШАДональд ТрампПекин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала