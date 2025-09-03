https://ria.ru/20250903/posolstvo-2039395676.html

Китай призвал США к взаимовыгодным отношениям

ВАШИНГТОН, 3 сен – РИА Новости, Сергей Попов. Китай призывает США к взаимовыгодным и уважительным отношениям, заявил РИА Новости пресс-секретарь посольства КНР в Соединенных Штатах Лю Пэнъюй."Наша позиция последовательная и постоянная. Хочу подчеркнуть, что суть экономических и торговых отношения Китая и США - взаимная выгода", - сказал высокопоставленный дипломат.Он выразил надежду на то, что США и Китай будут сотрудничать на основе взаимопонимания, достигнутого двумя президентами в ходе телефонного разговора.Представитель посольства призвал правильно использовать механизм торговых консультаций и "стремиться к положительным результатам на основе равенства, уважения и взаимной выгоды".Президент США Дональд Трамп ранее заявил, что Китай гораздо сильнее заинтересован в развитии отношений с Вашингтоном, чем американская сторона - с Пекином. Комментируя военный парад в Пекине, он обвинил Россию, Китай и КНДР в планировании "заговора" против США. Российские власти отвергли идею о том, что кто-то устраивает "заговоры".

