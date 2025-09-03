https://ria.ru/20250903/polsha-2039518944.html
В Польше на салоне оборонной промышленности облили израильский стенд
2025-09-03

В Польше на салоне оборонной промышленности облили израильский стенд
ВАРШАВА, 3 сен – РИА Новости. Израильский стенд на международном салоне оборонной промышленности в польском Кельце облили красной жидкостью, сообщает радиостанция RMF FM. "В одном из павильонов в Кельце, где проходит международный салон оборонной промышленности... Был облит стенд одной из израильских компаний", - говорится в сообщении. По данным радиостанции, стенд облили неизвестным красным веществом. Отмечается, что в происходящее вмешалась военная жандармерия, которая задержала двоих человек - 21-летнюю женщину из Познани и 26-летнего мужчину из Варшавы - а затем передала их полиции. Задержанные, как видно на видео, опубликованном в интернете, заявляли о "геноциде, совершенном Израилем в Секторе Газа". В международном салоне оборонной промышленности в Кельце принимают участие более 10 компаний из Израиля, в том числе Elbit, IAI, Rafael Defense Systems. Присутствие израильских компаний на оружейных ярмарках стало предметом споров в последние месяцы. В 2024 году организаторы французской ярмарки Eurosatory не разрешили выставлять стенды израильских компаний на своих выставках.
