https://ria.ru/20250903/polsha-2039518944.html

В Польше на салоне оборонной промышленности облили израильский стенд

В Польше на салоне оборонной промышленности облили израильский стенд - РИА Новости, 03.09.2025

В Польше на салоне оборонной промышленности облили израильский стенд

Израильский стенд на международном салоне оборонной промышленности в польском Кельце облили красной жидкостью, сообщает радиостанция RMF FM. РИА Новости, 03.09.2025

2025-09-03T23:25:00+03:00

2025-09-03T23:25:00+03:00

2025-09-03T23:25:00+03:00

в мире

израиль

познань

варшава

польша

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/0e/1889907807_0:125:3128:1885_1920x0_80_0_0_e18e3307a77ffef0c194fa4373f97988.jpg

ВАРШАВА, 3 сен – РИА Новости. Израильский стенд на международном салоне оборонной промышленности в польском Кельце облили красной жидкостью, сообщает радиостанция RMF FM. "В одном из павильонов в Кельце, где проходит международный салон оборонной промышленности... Был облит стенд одной из израильских компаний", - говорится в сообщении. По данным радиостанции, стенд облили неизвестным красным веществом. Отмечается, что в происходящее вмешалась военная жандармерия, которая задержала двоих человек - 21-летнюю женщину из Познани и 26-летнего мужчину из Варшавы - а затем передала их полиции. Задержанные, как видно на видео, опубликованном в интернете, заявляли о "геноциде, совершенном Израилем в Секторе Газа". В международном салоне оборонной промышленности в Кельце принимают участие более 10 компаний из Израиля, в том числе Elbit, IAI, Rafael Defense Systems. Присутствие израильских компаний на оружейных ярмарках стало предметом споров в последние месяцы. В 2024 году организаторы французской ярмарки Eurosatory не разрешили выставлять стенды израильских компаний на своих выставках.

https://ria.ru/20241115/pamyatnik-1984029384.html

https://ria.ru/20250607/finlyandiya-2021498350.html

израиль

познань

варшава

польша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, израиль, познань, варшава, польша