В Польше на салоне оборонной промышленности облили израильский стенд - РИА Новости, 03.09.2025
23:25 03.09.2025
https://ria.ru/20250903/polsha-2039518944.html
В Польше на салоне оборонной промышленности облили израильский стенд
В Польше на салоне оборонной промышленности облили израильский стенд - РИА Новости, 03.09.2025
В Польше на салоне оборонной промышленности облили израильский стенд
Израильский стенд на международном салоне оборонной промышленности в польском Кельце облили красной жидкостью, сообщает радиостанция RMF FM. РИА Новости, 03.09.2025
2025-09-03T23:25:00+03:00
2025-09-03T23:25:00+03:00
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/0e/1889907807_0:125:3128:1885_1920x0_80_0_0_e18e3307a77ffef0c194fa4373f97988.jpg
ВАРШАВА, 3 сен – РИА Новости. Израильский стенд на международном салоне оборонной промышленности в польском Кельце облили красной жидкостью, сообщает радиостанция RMF FM. "В одном из павильонов в Кельце, где проходит международный салон оборонной промышленности... Был облит стенд одной из израильских компаний", - говорится в сообщении. По данным радиостанции, стенд облили неизвестным красным веществом. Отмечается, что в происходящее вмешалась военная жандармерия, которая задержала двоих человек - 21-летнюю женщину из Познани и 26-летнего мужчину из Варшавы - а затем передала их полиции. Задержанные, как видно на видео, опубликованном в интернете, заявляли о "геноциде, совершенном Израилем в Секторе Газа". В международном салоне оборонной промышленности в Кельце принимают участие более 10 компаний из Израиля, в том числе Elbit, IAI, Rafael Defense Systems. Присутствие израильских компаний на оружейных ярмарках стало предметом споров в последние месяцы. В 2024 году организаторы французской ярмарки Eurosatory не разрешили выставлять стенды израильских компаний на своих выставках.
В Польше на салоне оборонной промышленности облили израильский стенд

RMF FM: израильский стенд на военной выставке в Польше облили красной жидкостью

© AP Photo / Matthias Schrader
Автомобиль польской полиции
© AP Photo / Matthias Schrader
Автомобиль польской полиции. Архивное фото
ВАРШАВА, 3 сен – РИА Новости. Израильский стенд на международном салоне оборонной промышленности в польском Кельце облили красной жидкостью, сообщает радиостанция RMF FM.
«
"В одном из павильонов в Кельце, где проходит международный салон оборонной промышленности... Был облит стенд одной из израильских компаний", - говорится в сообщении.
По данным радиостанции, стенд облили неизвестным красным веществом. Отмечается, что в происходящее вмешалась военная жандармерия, которая задержала двоих человек - 21-летнюю женщину из Познани и 26-летнего мужчину из Варшавы - а затем передала их полиции.
Задержанные, как видно на видео, опубликованном в интернете, заявляли о "геноциде, совершенном Израилем в Секторе Газа".
В международном салоне оборонной промышленности в Кельце принимают участие более 10 компаний из Израиля, в том числе Elbit, IAI, Rafael Defense Systems.
Присутствие израильских компаний на оружейных ярмарках стало предметом споров в последние месяцы. В 2024 году организаторы французской ярмарки Eurosatory не разрешили выставлять стенды израильских компаний на своих выставках.
