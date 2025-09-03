https://ria.ru/20250903/polsha-2039395164.html

Экс-президент Польши раскрыл неудобную правду о Зеленском

Экс-президент Польши раскрыл неудобную правду о Зеленском - РИА Новости, 03.09.2025

Экс-президент Польши раскрыл неудобную правду о Зеленском

Владимир Зеленский намеревался втянуть Польшу в военный конфликт с Россией, заявил бывший президент республики Анджей Дуда, слова которого приводит издание Do... РИА Новости, 03.09.2025

2025-09-03T15:05:00+03:00

2025-09-03T15:05:00+03:00

2025-09-03T18:23:00+03:00

польша

россия

украина

анджей дуда

владимир зеленский

зрк с-300

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/0a/2028286292_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_5f5d0eb7f0eb6e6a79e777a9d36ede4b.jpg

МОСКВА, 3 сен — РИА Новости. Владимир Зеленский намеревался втянуть Польшу в военный конфликт с Россией, заявил бывший президент республики Анджей Дуда, слова которого приводит издание Do Rzeczy."Они (Украина. — Прим. ред.) с самого начала пытались втянуть всех в войну. Это очевидно, это в их интересах. Очевидно, что они ищут тех, кто будет активно воевать на их стороне против русских. Это происходит с самого первого дня", — сказал Дуда.Экс-президент также ответил на вопрос журналиста о том, оказывал ли Зеленский давление на Польшу ради признания того, что ракета, упавшая 15 ноября 2022 года на территории Польши, прилетела якобы из России."Можно и так сказать. Я это воспринял как попытку втянуть Польшу в конфликт", — отметил Дуда.Ракета упала вечером 15 ноября 2022-го в местечке Пшеводув, недалеко от границы с Украиной. Погибли два фермера. Изначально выдвигались предположения, что это российский боеприпас, а Зеленский настаивал, что Киев не причастен к инциденту. В российском Минобороны заявили, что никаких ударов по целям вблизи украинско-польской границы в тот день не наносили. В ведомстве обратили внимание на фото с места происшествия, которые однозначно свидетельствуют, что это — обломки украинской ракеты С-300. Почти через год Варшава признала, что ракету выпустили ВСУ.

https://ria.ru/20250828/zelenskiy-2037973415.html

https://ria.ru/20250830/polsha-2038100597.html

https://ria.ru/20250830/polsha--2038313273.html

польша

россия

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

польша, россия, украина, анджей дуда, владимир зеленский, зрк с-300