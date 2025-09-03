Рейтинг@Mail.ru
Экс-президент Польши раскрыл неудобную правду о Зеленском
15:05 03.09.2025 (обновлено: 18:23 03.09.2025)
Экс-президент Польши раскрыл неудобную правду о Зеленском
польша
россия
украина
анджей дуда
владимир зеленский
зрк с-300
МОСКВА, 3 сен — РИА Новости. Владимир Зеленский намеревался втянуть Польшу в военный конфликт с Россией, заявил бывший президент республики Анджей Дуда, слова которого приводит издание Do Rzeczy."Они (Украина. — Прим. ред.) с самого начала пытались втянуть всех в войну. Это очевидно, это в их интересах. Очевидно, что они ищут тех, кто будет активно воевать на их стороне против русских. Это происходит с самого первого дня", — сказал Дуда.Экс-президент также ответил на вопрос журналиста о том, оказывал ли Зеленский давление на Польшу ради признания того, что ракета, упавшая 15 ноября 2022 года на территории Польши, прилетела якобы из России."Можно и так сказать. Я это воспринял как попытку втянуть Польшу в конфликт", — отметил Дуда.Ракета упала вечером 15 ноября 2022-го в местечке Пшеводув, недалеко от границы с Украиной. Погибли два фермера. Изначально выдвигались предположения, что это российский боеприпас, а Зеленский настаивал, что Киев не причастен к инциденту. В российском Минобороны заявили, что никаких ударов по целям вблизи украинско-польской границы в тот день не наносили. В ведомстве обратили внимание на фото с места происшествия, которые однозначно свидетельствуют, что это — обломки украинской ракеты С-300. Почти через год Варшава признала, что ракету выпустили ВСУ.
польша, россия, украина, анджей дуда, владимир зеленский, зрк с-300
Польша, Россия, Украина, Анджей Дуда, Владимир Зеленский, ЗРК С-300
Экс-президент Польши раскрыл неудобную правду о Зеленском

Дуда: Зеленский хотел втянуть Польшу в войну с Россией

© AP Photo / Czarek SokolowskiЭкс-президент Польши Анджей Дуда
Экс-президент Польши Анджей Дуда - РИА Новости, 1920, 03.09.2025
© AP Photo / Czarek Sokolowski
Экс-президент Польши Анджей Дуда. Архивное фото
МОСКВА, 3 сен — РИА Новости. Владимир Зеленский намеревался втянуть Польшу в военный конфликт с Россией, заявил бывший президент республики Анджей Дуда, слова которого приводит издание Do Rzeczy.
"Они (Украина. — Прим. ред.) с самого начала пытались втянуть всех в войну. Это очевидно, это в их интересах. Очевидно, что они ищут тех, кто будет активно воевать на их стороне против русских. Это происходит с самого первого дня", — сказал Дуда.
Экс-президент также ответил на вопрос журналиста о том, оказывал ли Зеленский давление на Польшу ради признания того, что ракета, упавшая 15 ноября 2022 года на территории Польши, прилетела якобы из России.
"Можно и так сказать. Я это воспринял как попытку втянуть Польшу в конфликт", — отметил Дуда.
Ракета упала вечером 15 ноября 2022-го в местечке Пшеводув, недалеко от границы с Украиной. Погибли два фермера. Изначально выдвигались предположения, что это российский боеприпас, а Зеленский настаивал, что Киев не причастен к инциденту.
В российском Минобороны заявили, что никаких ударов по целям вблизи украинско-польской границы в тот день не наносили. В ведомстве обратили внимание на фото с места происшествия, которые однозначно свидетельствуют, что это — обломки украинской ракеты С-300. Почти через год Варшава признала, что ракету выпустили ВСУ.
Польша Россия Украина Анджей Дуда Владимир Зеленский ЗРК С-300
 
 
