Минобороны Польши рассказало об активном наращивании закупок вооружения - РИА Новости, 03.09.2025
12:53 03.09.2025 (обновлено: 13:08 03.09.2025)
Минобороны Польши рассказало об активном наращивании закупок вооружения
Польша продолжает крупные закупки вооружения и военной техники, сообщил журналистам министр национальной обороны республики Владислав Косиняк-Камыш. РИА Новости, 03.09.2025
ВАРШАВА, 3 сен - РИА Новости. Польша продолжает крупные закупки вооружения и военной техники, сообщил журналистам министр национальной обороны республики Владислав Косиняк-Камыш. В последнее время польские власти сообщают о рекордных закупках вооружения и военной техники. Основными поставщиками являются США и Южная Корея. Речь идет в частности о боевых самолетах и вертолетах, широкой номенклатуре бронетехники, системах ствольной и реактивной артиллерии, различных средствах ПВО, боеприпасах. "Вчера я подписал очень важный контракт на пассивные радары, которые усилят возможности разведки, на следующей неделе будет очередной контракт на вторую фазу программы "Висла", касающийся систем связи. Контракт с предприятием "Лучник" на очередные карабины "Grot", контракт на бронетранспортеры Rosomak - более тысячи машин, которые мы закажем", - заявил министр. Он напомнил, что на будущий год Польша запланировала рекордный военный бюджет в размере 200 миллиардов злотых (около 55 миллиардов долларов или 4,8% ВВП).
ВАРШАВА, 3 сен - РИА Новости. Польша продолжает крупные закупки вооружения и военной техники, сообщил журналистам министр национальной обороны республики Владислав Косиняк-Камыш.
В последнее время польские власти сообщают о рекордных закупках вооружения и военной техники. Основными поставщиками являются США и Южная Корея. Речь идет в частности о боевых самолетах и вертолетах, широкой номенклатуре бронетехники, системах ствольной и реактивной артиллерии, различных средствах ПВО, боеприпасах.
"Вчера я подписал очень важный контракт на пассивные радары, которые усилят возможности разведки, на следующей неделе будет очередной контракт на вторую фазу программы "Висла", касающийся систем связи. Контракт с предприятием "Лучник" на очередные карабины "Grot", контракт на бронетранспортеры Rosomak - более тысячи машин, которые мы закажем", - заявил министр.
Он напомнил, что на будущий год Польша запланировала рекордный военный бюджет в размере 200 миллиардов злотых (около 55 миллиардов долларов или 4,8% ВВП).
Польша будет производить пусковые установки Patriot
