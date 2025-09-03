https://ria.ru/20250903/polsha-2039326668.html

Польша приостановила покупку истребителей F-35

в мире

польша

f-35

МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. Приобретение Польшей 32 американских истребителей F-35 приостановлено в ожидании нового плана наращивания оборонного потенциала, сообщает издание Breaking Defense со ссылкой на заместителя главкома польских ВС Цезари Вишневского. "Для Польши остается приоритетом приобретение "большего числа истребителей в краткосрочной перспективе", но любые действия по приобретению 32 новых истребителей приостановлены до тех пор, пока новый долгосрочный план наращивания оборонного потенциала не будет одобрен", - говорится в сообщении издания. По словам Вишневского, этот документ должен быть одобрен в течение нескольких месяцев. В марте 2019 года глава минобороны Польши подписал план технической модернизации вооруженных сил страны до 2026 года. Он предусматривает приобретение 32 самолетов пятого поколения F-35 до 2026 года. Польское министерство обороны в августе 2024 года анонсировало получение первых F-35, однако уточнило, что в Польшу они прилетят только в 2026 году.

польша

