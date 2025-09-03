Рейтинг@Mail.ru
Польша приостановила покупку истребителей F-35
11:50 03.09.2025 (обновлено: 11:53 03.09.2025)
Польша приостановила покупку истребителей F-35
в мире
польша
f-35
МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. Приобретение Польшей 32 американских истребителей F-35 приостановлено в ожидании нового плана наращивания оборонного потенциала, сообщает издание Breaking Defense со ссылкой на заместителя главкома польских ВС Цезари Вишневского. "Для Польши остается приоритетом приобретение "большего числа истребителей в краткосрочной перспективе", но любые действия по приобретению 32 новых истребителей приостановлены до тех пор, пока новый долгосрочный план наращивания оборонного потенциала не будет одобрен", - говорится в сообщении издания. По словам Вишневского, этот документ должен быть одобрен в течение нескольких месяцев. В марте 2019 года глава минобороны Польши подписал план технической модернизации вооруженных сил страны до 2026 года. Он предусматривает приобретение 32 самолетов пятого поколения F-35 до 2026 года. Польское министерство обороны в августе 2024 года анонсировало получение первых F-35, однако уточнило, что в Польшу они прилетят только в 2026 году.
польша
в мире, польша, f-35
В мире, Польша, F-35
© РИА Новости / Нина Падалко | Перейти в медиабанкИстребитель-бомбардировщик F-35
Истребитель-бомбардировщик F-35. Архивное фото
МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. Приобретение Польшей 32 американских истребителей F-35 приостановлено в ожидании нового плана наращивания оборонного потенциала, сообщает издание Breaking Defense со ссылкой на заместителя главкома польских ВС Цезари Вишневского.
"Для Польши остается приоритетом приобретение "большего числа истребителей в краткосрочной перспективе", но любые действия по приобретению 32 новых истребителей приостановлены до тех пор, пока новый долгосрочный план наращивания оборонного потенциала не будет одобрен", - говорится в сообщении издания.
По словам Вишневского, этот документ должен быть одобрен в течение нескольких месяцев.
В марте 2019 года глава минобороны Польши подписал план технической модернизации вооруженных сил страны до 2026 года. Он предусматривает приобретение 32 самолетов пятого поколения F-35 до 2026 года. Польское министерство обороны в августе 2024 года анонсировало получение первых F-35, однако уточнило, что в Польшу они прилетят только в 2026 году.
