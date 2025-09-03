Президент Польши едет в Вашингтон
Президент Польши Навроцкий едет в Вашингтон, где встретится с Трампом
© AP Photo / Czarek SokolowskiПрезидент Польши Кароль Навроцкий
© AP Photo / Czarek Sokolowski
Президент Польши Кароль Навроцкий. Архивное фото
ВАРШАВА, 3 сен - РИА Новости. Президент Польши Кароль Навроцкий, которого не пригласили на августовскую встречу президента США Дональда Трампа с лидерами стран Евросоюза, сам едет в Вашингтон.
В августе Трамп встретился в Белом доме с Владимиром Зеленским и группой европейских лидеров. Встреча была посвящена мирным переговорам с Россией и гарантиям безопасности для Украины. В переговорах приняли участие председатель Европейской комиссии, генеральный секретарь НАТО, президенты Франции и Финляндии, канцлер Германии, премьер-министры Великобритании и Италии. Президента Польши на эту встречу не приглашали.
Предстоящая встреча с Трампом будет не первой для Навроцкого: он был принят американским лидером еще во время предвыборной кампании. Также польский президент дважды разговаривал по телефону с Трампом уже после того, как вступил в должность.
Поскольку правительство и президент Польши находятся в оппозиции друг к другу, Навроцкого не будет сопровождать во время визита в США ни один представитель польского МИД. При этом внешнеполитическое ведомство Польши ранее сообщило, что Навроцкому были переданы инструкции, в которых содержалась позиция польского правительства на переговоры с Трампом. В частности, кабмин Польши просит президента страны добиться на переговорах с президентом США сохранения американского военного присутствия в республике.
По данным канцелярии президента Польши, после переговоров Навроцкий с Трампом будут наблюдать за показательными полетами авиации США. Также запланированы встречи президента с польской диаспорой.
Параллельно с Навроцким США посещает министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский. Он встретится с американским госсекретарем Рубио и примет участие в церемонии вручения награды имени Леха Валенсы кубинским оппозиционерам.