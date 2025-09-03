ЕС отказался от идеи ускоренного вступления Молдавии, пишет Politico
Politico: ЕС решил не ускорять вступление Молдавии по сравнению с Украиной
© Sputnik / Дмитрий Осматеско
Флаги Молдавии и Евросоюза. Архивное фото
БРЮССЕЛЬ, 3 сен — РИА Новости. Евросоюз отказался от идеи ускорить процесс вступления Молдавии по сравнению с Украиной, пишет газета Politico.
Ранее глава венгерского МИД Петер Сийярто выступил против планирования в бюджете ЕС сотни миллиардов евро на финансирование Украины еще до ее вступления. Он подчеркивал, что решающее слово в вопросе вступления Киева в сообщество будет за Венгрией. Премьер-министр Виктор Орбан не раз высказывался против вступления Украины в ЕС — по его словам, это разрушило бы венгерскую экономику, принесло бы в Европу войну и разгул преступности. Он также высказывал сомнения в способности Украины выполнить критерии для вступления в объединение.
Киев заявлениями и поступками неоднократно показывал свое враждебное отношение к Венгрии. С начала августа Будапешт трижды сообщал об ударах ВСУ по трубопроводу "Дружба": 13, 18 и 22 августа. Две последние атаки привели к приостановке прокачки нефти. Глава МИД Украины Андрей Сибига издевательски ответил на обвинения Сийярто, посоветовав "обращаться с жалобами к России".
Нефтепровод "Дружба" берет начало в Альметьевске, проходит через Брянск и далее разветвляется на два участка: северный — по территории Белоруссии в направлении Польши и южный — по территории Украины в направлении Венгрии, Словакии и Чехии.
ЕС предоставил Украине и Молдавии статус стран-кандидатов в июне 2022 года. Однако там признавали, что это было по большей части символическое решение с целью поддержать Киев и Кишинев в противостоянии с Москвой. В июне 2024 года в Люксембурге прошли первые межправительственные конференции между ними и Евросоюзом, таким образом запустив процесс переговоров о вступлении.
Эти шаги не означают обязательного принятия в объединение и ни к чему не обязывают Брюссель: они лишь знаменуют начало достаточно длительного пути по вступлению в Евросоюз. Турция находится в статусе кандидата с 1999 года, а с 2005 года ведет переговоры о членстве, Северная Македония — с 2005, Черногория — с 2010, а Сербия — с 2012 года. Последней в ЕС вступила Хорватия — это произошло в 2013 году, процесс занял десять лет.