https://ria.ru/20250903/peskov-2039345573.html

Песков отреагировал на слова Трампа о заговоре

Песков отреагировал на слова Трампа о заговоре - РИА Новости, 03.09.2025

Песков отреагировал на слова Трампа о заговоре

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя слова американского лидера Дональда Трампа о "заговоре" против США, заявил, что его никто не строит,... РИА Новости, 03.09.2025

2025-09-03T12:50:00+03:00

2025-09-03T12:50:00+03:00

2025-09-03T13:04:00+03:00

дмитрий песков

россия

сша

пекин

дональд трамп

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/0e/2016908606_0:162:3102:1907_1920x0_80_0_0_797d8121e87f1b7b956d5cd178ea515e.jpg

ПЕКИН, 3 сен - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя слова американского лидера Дональда Трампа о "заговоре" против США, заявил, что его никто не строит, на это нет ни желания, ни времени.Ранее в среду Трамп, комментируя военный парад в Пекине, обвинил Россию, Китай и КНДР в планировании "заговора" против США."Никто никаких заговоров не строит, на это ни у кого нет ни желания, ни времени", - сказал Песков журналистам.Торжественные мероприятия по случаю празднования 80-летия победы в войне сопротивления китайского народа японским захватчикам и во Второй мировой войне проходят в среду в Пекине, в их числе - масштабный военный парад на площади Тяньаньмэнь.

https://ria.ru/20250903/zagovor-2039295461.html

россия

сша

пекин

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

дмитрий песков, россия, сша, пекин, дональд трамп, в мире