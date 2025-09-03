Рейтинг@Mail.ru
Песков отреагировал на слова Трампа о заговоре - РИА Новости, 03.09.2025
12:50 03.09.2025 (обновлено: 13:04 03.09.2025)
Песков отреагировал на слова Трампа о заговоре
ПЕКИН, 3 сен - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя слова американского лидера Дональда Трампа о "заговоре" против США, заявил, что его никто не строит, на это нет ни желания, ни времени.Ранее в среду Трамп, комментируя военный парад в Пекине, обвинил Россию, Китай и КНДР в планировании "заговора" против США."Никто никаких заговоров не строит, на это ни у кого нет ни желания, ни времени", - сказал Песков журналистам.Торжественные мероприятия по случаю празднования 80-летия победы в войне сопротивления китайского народа японским захватчикам и во Второй мировой войне проходят в среду в Пекине, в их числе - масштабный военный парад на площади Тяньаньмэнь.
дмитрий песков, россия, сша, пекин, дональд трамп, в мире
Дмитрий Песков, Россия, США, Пекин, Дональд Трамп, В мире
Дмитрий Песков
ПЕКИН, 3 сен - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя слова американского лидера Дональда Трампа о "заговоре" против США, заявил, что его никто не строит, на это нет ни желания, ни времени.
Ранее в среду Трамп, комментируя военный парад в Пекине, обвинил Россию, Китай и КНДР в планировании "заговора" против США.
"Никто никаких заговоров не строит, на это ни у кого нет ни желания, ни времени", - сказал Песков журналистам.
Торжественные мероприятия по случаю празднования 80-летия победы в войне сопротивления китайского народа японским захватчикам и во Второй мировой войне проходят в среду в Пекине, в их числе - масштабный военный парад на площади Тяньаньмэнь.
В Кремле надеются, что Трамп пошутил о заговоре России, Китая и КНДР
