Песков отреагировал на слова Трампа о заговоре

2025-09-03T12:50:00+03:00
2025-09-03T12:50:00+03:00
2025-09-03T13:04:00+03:00
ПЕКИН, 3 сен - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя слова американского лидера Дональда Трампа о "заговоре" против США, заявил, что его никто не строит, на это нет ни желания, ни времени.Ранее в среду Трамп, комментируя военный парад в Пекине, обвинил Россию, Китай и КНДР в планировании "заговора" против США."Никто никаких заговоров не строит, на это ни у кого нет ни желания, ни времени", - сказал Песков журналистам.Торжественные мероприятия по случаю празднования 80-летия победы в войне сопротивления китайского народа японским захватчикам и во Второй мировой войне проходят в среду в Пекине, в их числе - масштабный военный парад на площади Тяньаньмэнь.
