Путин пригласил Ким Чен Ына в Москву, подтвердили в Кремле

2025-09-03T12:47:00+03:00

2025-09-03T12:47:00+03:00

2025-09-03T13:01:00+03:00

ПЕКИН, 3 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин снова пригласил лидера КНДР Ким Чен Ына в Москву, время будет согласовано позже, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Президент России Владимир Путин снова пригасил Ким Чен Ына в Москву. Тот сказал, что воспользуется предложением. (Временных перспектив - ред.) пока нет, конечно. Они будут согласовываться", - сказал он журналистам.

