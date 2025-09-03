https://ria.ru/20250903/peskov-2039344681.html
Путин пригласил Ким Чен Ына в Москву, подтвердили в Кремле
Путин пригласил Ким Чен Ына в Москву, подтвердили в Кремле - РИА Новости, 03.09.2025
Путин пригласил Ким Чен Ына в Москву, подтвердили в Кремле
Президент России Владимир Путин снова пригласил лидера КНДР Ким Чен Ына в Москву, время будет согласовано позже, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий... РИА Новости, 03.09.2025
ПЕКИН, 3 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин снова пригласил лидера КНДР Ким Чен Ына в Москву, время будет согласовано позже, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Президент России Владимир Путин снова пригасил Ким Чен Ына в Москву. Тот сказал, что воспользуется предложением. (Временных перспектив - ред.) пока нет, конечно. Они будут согласовываться", - сказал он журналистам.
