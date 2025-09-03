Рейтинг@Mail.ru
Путин пригласил Ким Чен Ына в Москву, подтвердили в Кремле
12:47 03.09.2025 (обновлено: 13:01 03.09.2025)
Путин пригласил Ким Чен Ына в Москву, подтвердили в Кремле
ПЕКИН, 3 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин снова пригласил лидера КНДР Ким Чен Ына в Москву, время будет согласовано позже, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Президент России Владимир Путин снова пригасил Ким Чен Ына в Москву. Тот сказал, что воспользуется предложением. (Временных перспектив - ред.) пока нет, конечно. Они будут согласовываться", - сказал он журналистам.
москва, ким чен ын, дмитрий песков, в мире, визит путина в китай — 2025
Москва, Ким Чен Ын, Дмитрий Песков, В мире, Визит Путина в Китай — 2025
© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и председатель государственных дел КНДР Ким Чен Ын после встречи в Пекине
Президент РФ Владимир Путин и председатель государственных дел КНДР Ким Чен Ын после встречи в Пекине
ПЕКИН, 3 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин снова пригласил лидера КНДР Ким Чен Ына в Москву, время будет согласовано позже, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Президент России Владимир Путин снова пригасил Ким Чен Ына в Москву. Тот сказал, что воспользуется предложением. (Временных перспектив - ред.) пока нет, конечно. Они будут согласовываться", - сказал он журналистам.
Путин и Ким Чен Ын обнялись на прощание
МоскваКим Чен ЫнДмитрий ПесковВ миреВизит Путина в Китай — 2025
 
 
