Переговоры Путина с президентом Вьетнама завершились
2025-09-03T15:40:00+03:00
2025-09-03T15:40:00+03:00
2025-09-03T15:52:00+03:00
ПЕКИН, 3 сен - РИА Новости. Переговоры президента России Владимира Путина с президентом Вьетнама Лыонг Кыонгом в Китае завершились, передает корреспондент РИА Новости. Встреча состоялась в среду в государственной резиденции "Дяоюйтай". Лидеры общались более полутора часов. Это последняя из серии двусторонних встреч, запланированных у российского лидера в Пекине. Путин в среду завершает четырехдневный визит в Китай. Глава государства принял участие в саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) и в торжественных мероприятиях в честь 80-летия окончания Второй мировой войны, а также провел серию двусторонних контактов с мировыми лидерами.
