Рейтинг@Mail.ru
Переговоры Путина с президентом Вьетнама завершились - РИА Новости, 03.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:40 03.09.2025 (обновлено: 15:52 03.09.2025)
https://ria.ru/20250903/peregovory-2039409495.html
Переговоры Путина с президентом Вьетнама завершились
Переговоры Путина с президентом Вьетнама завершились - РИА Новости, 03.09.2025
Переговоры Путина с президентом Вьетнама завершились
Переговоры президента России Владимира Путина с президентом Вьетнама Лыонг Кыонгом в Китае завершились, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 03.09.2025
2025-09-03T15:40:00+03:00
2025-09-03T15:52:00+03:00
в мире
вьетнам
пекин
китай
владимир путин
шос
визит путина в китай — 2025
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/03/2039375925_0:0:3256:1832_1920x0_80_0_0_fb91833fcdeec53f6a02aeac74c76497.jpg
ПЕКИН, 3 сен - РИА Новости. Переговоры президента России Владимира Путина с президентом Вьетнама Лыонг Кыонгом в Китае завершились, передает корреспондент РИА Новости. Встреча состоялась в среду в государственной резиденции "Дяоюйтай". Лидеры общались более полутора часов. Это последняя из серии двусторонних встреч, запланированных у российского лидера в Пекине. Путин в среду завершает четырехдневный визит в Китай. Глава государства принял участие в саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) и в торжественных мероприятиях в честь 80-летия окончания Второй мировой войны, а также провел серию двусторонних контактов с мировыми лидерами.
https://ria.ru/20250903/vetnam-2039377956.html
вьетнам
пекин
китай
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/03/2039375925_240:0:2971:2048_1920x0_80_0_0_f7d1eab682b496901f747a25c60fda56.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, вьетнам, пекин, китай, владимир путин, шос, визит путина в китай — 2025
В мире, Вьетнам, Пекин, Китай, Владимир Путин, ШОС, Визит Путина в Китай — 2025
Переговоры Путина с президентом Вьетнама завершились

Переговоры Путина с президентом Вьетнама Лыонгом продлились более полутора часов

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент Социалистической Республики Вьетнам Лыонг Кыонг во время встречи в Пекине
Президент РФ Владимир Путин и президент Социалистической Республики Вьетнам Лыонг Кыонг во время встречи в Пекине - РИА Новости, 1920, 03.09.2025
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин и президент Социалистической Республики Вьетнам Лыонг Кыонг во время встречи в Пекине
Читать ria.ru в
Дзен
ПЕКИН, 3 сен - РИА Новости. Переговоры президента России Владимира Путина с президентом Вьетнама Лыонг Кыонгом в Китае завершились, передает корреспондент РИА Новости.
Встреча состоялась в среду в государственной резиденции "Дяоюйтай". Лидеры общались более полутора часов. Это последняя из серии двусторонних встреч, запланированных у российского лидера в Пекине.
Путин в среду завершает четырехдневный визит в Китай. Глава государства принял участие в саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) и в торжественных мероприятиях в честь 80-летия окончания Второй мировой войны, а также провел серию двусторонних контактов с мировыми лидерами.
Президент РФ Владимир Путин встретился с президентом Вьетнама Лыонг Кыонгом в Пекине - РИА Новости, 1920, 03.09.2025
Президент Вьетнама поблагодарил Путина за участие России в параде в Ханое
Вчера, 14:10
 
В миреВьетнамПекинКитайВладимир ПутинШОСВизит Путина в Китай — 2025
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала