Переговоры Путина и Ким Чен Ына продлились чуть больше 2,5 часа - РИА Новости, 03.09.2025
11:18 03.09.2025 (обновлено: 11:25 03.09.2025)
Переговоры Путина и Ким Чен Ына продлились чуть больше 2,5 часа
Переговоры Путина и Ким Чен Ына продлились чуть больше 2,5 часа - РИА Новости, 03.09.2025
Переговоры Путина и Ким Чен Ына продлились чуть больше 2,5 часа
Президент России Владимир Путин и председатель КНДР Ким Чен Ын общались в резиденции "Дяоюйтай" в Пекине чуть больше 2,5 часов, передает корреспондент РИА... РИА Новости, 03.09.2025
в мире
россия
кндр (северная корея)
владимир путин
ким чен ын
военный парад в пекине в 2025 году
ПЕКИН, 3 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин и председатель КНДР Ким Чен Ын общались в резиденции "Дяоюйтай" в Пекине чуть больше 2,5 часов, передает корреспондент РИА Новости. Ранее лидеры РФ и КНДР провели двусторонние переговоры с участием делегаций, которые продлились более полутора часов. После этого они продолжили общение в формате один на один, которое длилось около часа. Путин и Ким Чен Ын в среду наряду с главами других государств приняли участие в торжественных мероприятиях по случаю 80-летия Победы в Войне сопротивления китайского народа японским захватчикам и во Второй мировой войне. Лидеры России и КНДР присутствовали на военном параде на площади Тяньаньмэнь и торжественном приеме в Доме народных собраний.
россия
кндр (северная корея)
в мире, россия, кндр (северная корея), владимир путин, ким чен ын, военный парад в пекине в 2025 году
В мире, Россия, КНДР (Северная Корея), Владимир Путин, Ким Чен Ын, Военный парад в Пекине в 2025 году
Переговоры Путина и Ким Чен Ына продлились чуть больше 2,5 часа

Путин и Ким Чен Ын общались в резиденции "Дяоюйтай" в Пекине более 2,5 часа

ПЕКИН, 3 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин и председатель КНДР Ким Чен Ын общались в резиденции "Дяоюйтай" в Пекине чуть больше 2,5 часов, передает корреспондент РИА Новости.
Ранее лидеры РФ и КНДР провели двусторонние переговоры с участием делегаций, которые продлились более полутора часов. После этого они продолжили общение в формате один на один, которое длилось около часа.
Путин и Ким Чен Ын в среду наряду с главами других государств приняли участие в торжественных мероприятиях по случаю 80-летия Победы в Войне сопротивления китайского народа японским захватчикам и во Второй мировой войне. Лидеры России и КНДР присутствовали на военном параде на площади Тяньаньмэнь и торжественном приеме в Доме народных собраний.
В миреРоссияКНДР (Северная Корея)Владимир ПутинКим Чен ЫнВоенный парад в Пекине в 2025 году
 
 
