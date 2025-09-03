https://ria.ru/20250903/peregovory-2039312336.html

Переговоры Путина и Ким Чен Ына продлились чуть больше 2,5 часа

Переговоры Путина и Ким Чен Ына продлились чуть больше 2,5 часа - РИА Новости, 03.09.2025

Переговоры Путина и Ким Чен Ына продлились чуть больше 2,5 часа

Президент России Владимир Путин и председатель КНДР Ким Чен Ын общались в резиденции "Дяоюйтай" в Пекине чуть больше 2,5 часов, передает корреспондент РИА... РИА Новости, 03.09.2025

ПЕКИН, 3 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин и председатель КНДР Ким Чен Ын общались в резиденции "Дяоюйтай" в Пекине чуть больше 2,5 часов, передает корреспондент РИА Новости. Ранее лидеры РФ и КНДР провели двусторонние переговоры с участием делегаций, которые продлились более полутора часов. После этого они продолжили общение в формате один на один, которое длилось около часа. Путин и Ким Чен Ын в среду наряду с главами других государств приняли участие в торжественных мероприятиях по случаю 80-летия Победы в Войне сопротивления китайского народа японским захватчикам и во Второй мировой войне. Лидеры России и КНДР присутствовали на военном параде на площади Тяньаньмэнь и торжественном приеме в Доме народных собраний.

