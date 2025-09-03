https://ria.ru/20250903/peregovory-2039296333.html
Переговоры Путина и Ким Чен Ына завершились
2025-09-03
ПЕКИН, 3 сен - РИА Новости. Переговоры президента РФ Владимира Путина и лидера КНДР Ким Чен Ына в Пекине завершились, они длились более чем полтора часа, передаёт корреспондент РИА Новости.В начале беседы Путин выразил благодарность Ким Чен Ыну за участие КНДР в борьбе с современным неонацизмом.
