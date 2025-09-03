Рейтинг@Mail.ru
Переговоры Путина и Ким Чен Ына завершились
10:13 03.09.2025 (обновлено: 10:16 03.09.2025)
Переговоры Путина и Ким Чен Ына завершились
ПЕКИН, 3 сен - РИА Новости. Переговоры президента РФ Владимира Путина и лидера КНДР Ким Чен Ына в Пекине завершились, они длились более чем полтора часа, передаёт корреспондент РИА Новости.В начале беседы Путин выразил благодарность Ким Чен Ыну за участие КНДР в борьбе с современным неонацизмом.
пекин, ким чен ын, в мире, кндр (северная корея), владимир путин, визит путина в китай — 2025
Пекин, Ким Чен Ын, В мире, КНДР (Северная Корея), Владимир Путин, Визит Путина в Китай — 2025
© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин и председатель государственных дел КНДР Ким Чен Ын во время встречи в Пекине
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Президент России Владимир Путин и председатель государственных дел КНДР Ким Чен Ын во время встречи в Пекине
ПЕКИН, 3 сен - РИА Новости. Переговоры президента РФ Владимира Путина и лидера КНДР Ким Чен Ына в Пекине завершились, они длились более чем полтора часа, передаёт корреспондент РИА Новости.
В начале беседы Путин выразил благодарность Ким Чен Ыну за участие КНДР в борьбе с современным неонацизмом.
Ким Ё Чжон - РИА Новости, 1920, 03.09.2025
Сестра Ким Чен Ына приняла участие в переговорах с Путиным
ПекинКим Чен ЫнВ миреКНДР (Северная Корея)Владимир ПутинВизит Путина в Китай — 2025
 
 
