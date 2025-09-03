Рейтинг@Mail.ru
08:55 03.09.2025
Ким Чен Ын планирует обсудить с Путиным развитие отношений с Россией
ПЕКИН, 3 сен - РИА Новости. Лидер КНДР Ким Чен Ын на встрече с российским президентом Владимиром Путиным заявил, что намерен обсудить перспективы развития отношений Пхеньяна и Москвы. "Мне очень приятно, что у нас сегодня появилась возможность поговорить о наших отношениях, о взаимодействии, о перспективах, развитии этих отношений, и что у меня появилась возможность встретиться с вами наедине", - сказал он в начале встречи с президентом РФ Владимиром Путиным.
© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин и председатель государственных дел КНДР Ким Чен Ын во время встречи в Пекине
Президент России Владимир Путин и председатель государственных дел КНДР Ким Чен Ын во время встречи в Пекине. Архивное фото
ПЕКИН, 3 сен - РИА Новости. Лидер КНДР Ким Чен Ын на встрече с российским президентом Владимиром Путиным заявил, что намерен обсудить перспективы развития отношений Пхеньяна и Москвы.
"Мне очень приятно, что у нас сегодня появилась возможность поговорить о наших отношениях, о взаимодействии, о перспективах, развитии этих отношений, и что у меня появилась возможность встретиться с вами наедине", - сказал он в начале встречи с президентом РФ Владимиром Путиным.
Военнослужащие ВС РФ и ВС КНДР при освобождении населенного пункта в Суджанском районе Курской области - РИА Новости, 1920, 03.09.2025
Путин отметил роль военных КНДР в освобождении Курской области
