Ким Чен Ын планирует обсудить с Путиным развитие отношений с Россией
Ким Чен Ын планирует обсудить с Путиным развитие отношений с Россией - РИА Новости, 03.09.2025
Ким Чен Ын планирует обсудить с Путиным развитие отношений с Россией
Лидер КНДР Ким Чен Ын на встрече с российским президентом Владимиром Путиным заявил, что намерен обсудить перспективы развития отношений Пхеньяна и Москвы. 03.09.2025
ПЕКИН, 3 сен - РИА Новости. Лидер КНДР Ким Чен Ын на встрече с российским президентом Владимиром Путиным заявил, что намерен обсудить перспективы развития отношений Пхеньяна и Москвы. "Мне очень приятно, что у нас сегодня появилась возможность поговорить о наших отношениях, о взаимодействии, о перспективах, развитии этих отношений, и что у меня появилась возможность встретиться с вами наедине", - сказал он в начале встречи с президентом РФ Владимиром Путиным.
