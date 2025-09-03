https://ria.ru/20250903/peregovory-2039275646.html

Ким Чен Ын планирует обсудить с Путиным развитие отношений с Россией

Лидер КНДР Ким Чен Ын на встрече с российским президентом Владимиром Путиным заявил, что намерен обсудить перспективы развития отношений Пхеньяна и Москвы. РИА Новости, 03.09.2025

ПЕКИН, 3 сен - РИА Новости. Лидер КНДР Ким Чен Ын на встрече с российским президентом Владимиром Путиным заявил, что намерен обсудить перспективы развития отношений Пхеньяна и Москвы. "Мне очень приятно, что у нас сегодня появилась возможность поговорить о наших отношениях, о взаимодействии, о перспективах, развитии этих отношений, и что у меня появилась возможность встретиться с вами наедине", - сказал он в начале встречи с президентом РФ Владимиром Путиным.

