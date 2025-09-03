https://ria.ru/20250903/peregovory-2039274158.html

Путин обсудил двусторонние отношения с лидерами КНДР, Конго и Вьетнама

Президент Владимир Путин провел серию двусторонних встреч в Пекине. РИА Новости, 03.09.2025

ПЕКИН, 3 сен — РИА Новости. Президент Владимир Путин провел серию двусторонних встреч в Пекине. Она началась с переговоров с главой КНДР Ким Чен Ыном.Заявления Путина"Мы никогда не забудем тех жертв, которые принесли ваши вооруженные силы и семьи ваших военнослужащих. Я хочу вас от имени российского народа поблагодарить за это участие в совместной борьбе с современным неонацизмом. <...> Прошу передать самые теплые слова благодарности всему народу Корейской Народно-Демократической Республики".Заявления Ким Чен ЫнаЗатем лидеры в течение часа общались тет-а-тет. По итогам Путин пригласил главу КНДР посетить Россию. Ким Чен Ын в ответ заявил о скорой новой встрече и пожелал коллеге здоровья и успехов.Затем президент России встретился с главой Республики Конго Дени Сассу-Нгессо. Лидеры поприветствовали друга друга на английском языке. Заявления Путина Заявления Сассу-Нгессо"Сегодня мы можем обменяться мнениями по тем проблемам, которые возникают в мире, с которыми нам тоже нужно справляться. Большое спасибо, что вы нашли время для этой встречи".Также российский лидер провел встречу с президентом Вьетнама Кыонг Лыонгом.Заявления Путина"В этом году мы отмечаем 75 лет установления дипломатических отношений. За эти годы между Вьетнамом и Россией сложились особые отношения союзничества и братской взаимопомощи".Заявления Кыонг Лыонга"Разрешите от имени партии и государства Вьетнама поздравить вас с такими большими достижениями, которых Россия достигла за прошедшее время. Вы преодолели много трудностей. Мы верим, что Россия под вашим руководством станет великой. Россия станет опорой для того, чтобы защищать мир, правосудие и стабильность".В среду Путин завершает четырехдневный визит в Китай. Сначала он принял участие в саммите ШОС в Тяньцзине и провел на его площадке несколько встреч. Далее в Пекине прошли двусторонние переговоры лидеров России и КНР, а затем трехсторонние — с участием президента Монголии. Сегодня в китайской столице состоялся масштабный парад, посвященный 80-летию победы над японским милитаризмом и окончанию Второй мировой войны. На церемонии присутствовал Путин и лидеры других стран. Российский лидер принимал участие в мероприятии в качестве главного гостя.

