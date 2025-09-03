Путин обсудил двусторонние отношения с лидерами КНДР, Конго и Вьетнама
Заявления Путина
- Президент отметил, что рад возможности провести отдельную встречу с северокорейским коллегой.
- Он заявил, что у них будет возможность обсудить двусторонние отношения во всех измерениях и по всем направлениям.
- В последнее время взаимодействие между странами приняло доверительный, союзнический характер.
- Россия и КНДР принимали участие в общей борьбе с нацизмом, фашизмом и милитаризмом.
- Путин подчеркнул роль северокорейских военных в освобождении Курской области.
"Мы никогда не забудем тех жертв, которые принесли ваши вооруженные силы и семьи ваших военнослужащих. Я хочу вас от имени российского народа поблагодарить за это участие в совместной борьбе с современным неонацизмом. <...> Прошу передать самые теплые слова благодарности всему народу Корейской Народно-Демократической Республики".
Заявления Ким Чен Ына
- Лидер КНДР отметил, что рад возможности встретиться с Путиным наедине и обсудить развитие и перспективы двусторонних отношений.
- Они развиваются во всех аспектах после заключения межгосударственного договора в июне прошлого года.
- Если Пхеньян может чем-то помочь Москве, то обязательно это сделает — это братский долг.
Заявления Путина
- Республика Конго — надежный, проверенный временем партнер, работа с которым является одним из приоритетов внешнеполитической деятельности России в Африке.
- Москва готова увеличивать квоту для обучения граждан Конго в российских учебных заведениях.
Заявления Сассу-Нгессо
- Глава республики заявил о прекрасном уровне отношений с Россией, отметив их развитие.
Заявления Путина
- Он поздравил главу и народ Вьетнама с 80-летием провозглашения независимости республики.
- Путин вспомнил, как тепло принимали российскую делегацию во Вьетнаме в июне 2024-го.
"В этом году мы отмечаем 75 лет установления дипломатических отношений. За эти годы между Вьетнамом и Россией сложились особые отношения союзничества и братской взаимопомощи".
- В последнее время сотрудничество двух стран развивается более интенсивно.
Заявления Кыонг Лыонга
- Президент Вьетнама поблагодарил Путина за то, что он направил российских военных для участия в параде по случаю национального вьетнамского праздника.
- Каждый житель Вьетнама дорожит помощью, которую стране в прошлом оказал СССР и сейчас оказывает Россия.
- Между государствами налажены братские отношения, проверенные годами.
"Разрешите от имени партии и государства Вьетнама поздравить вас с такими большими достижениями, которых Россия достигла за прошедшее время. Вы преодолели много трудностей. Мы верим, что Россия под вашим руководством станет великой. Россия станет опорой для того, чтобы защищать мир, правосудие и стабильность".