Рейтинг@Mail.ru
Путин обсудил двусторонние отношения с лидерами КНДР, Конго и Вьетнама - РИА Новости, 03.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:55 03.09.2025 (обновлено: 14:55 03.09.2025)
https://ria.ru/20250903/peregovory-2039274158.html
Путин обсудил двусторонние отношения с лидерами КНДР, Конго и Вьетнама
Путин обсудил двусторонние отношения с лидерами КНДР, Конго и Вьетнама - РИА Новости, 03.09.2025
Путин обсудил двусторонние отношения с лидерами КНДР, Конго и Вьетнама
Президент Владимир Путин провел серию двусторонних встреч в Пекине. РИА Новости, 03.09.2025
2025-09-03T13:55:00+03:00
2025-09-03T14:55:00+03:00
политика
кндр (северная корея)
ким чен ын
владимир путин
россия
пекин
сергей лавров
военный парад в пекине в 2025 году
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/03/2039330112_0:0:2716:1529_1920x0_80_0_0_1523b055545a13a4bdd0020de6439ef6.jpg
ПЕКИН, 3 сен — РИА Новости. Президент Владимир Путин провел серию двусторонних встреч в Пекине. Она началась с переговоров с главой КНДР Ким Чен Ыном.Заявления Путина&quot;Мы никогда не забудем тех жертв, которые принесли ваши вооруженные силы и семьи ваших военнослужащих. Я хочу вас от имени российского народа поблагодарить за это участие в совместной борьбе с современным неонацизмом. &lt;...&gt; Прошу передать самые теплые слова благодарности всему народу Корейской Народно-Демократической Республики&quot;.Заявления Ким Чен ЫнаЗатем лидеры в течение часа общались тет-а-тет. По итогам Путин пригласил главу КНДР посетить Россию. Ким Чен Ын в ответ заявил о скорой новой встрече и пожелал коллеге здоровья и успехов.Затем президент России встретился с главой Республики Конго Дени Сассу-Нгессо. Лидеры поприветствовали друга друга на английском языке. Заявления Путина Заявления Сассу-Нгессо"Сегодня мы можем обменяться мнениями по тем проблемам, которые возникают в мире, с которыми нам тоже нужно справляться. Большое спасибо, что вы нашли время для этой встречи".Также российский лидер провел встречу с президентом Вьетнама Кыонг Лыонгом.Заявления Путина&quot;В этом году мы отмечаем 75 лет установления дипломатических отношений. За эти годы между Вьетнамом и Россией сложились особые отношения союзничества и братской взаимопомощи&quot;.Заявления Кыонг Лыонга&quot;Разрешите от имени партии и государства Вьетнама поздравить вас с такими большими достижениями, которых Россия достигла за прошедшее время. Вы преодолели много трудностей. Мы верим, что Россия под вашим руководством станет великой. Россия станет опорой для того, чтобы защищать мир, правосудие и стабильность&quot;.В среду Путин завершает четырехдневный визит в Китай. Сначала он принял участие в саммите ШОС в Тяньцзине и провел на его площадке несколько встреч. Далее в Пекине прошли двусторонние переговоры лидеров России и КНР, а затем трехсторонние — с участием президента Монголии. Сегодня в китайской столице состоялся масштабный парад, посвященный 80-летию победы над японским милитаризмом и окончанию Второй мировой войны. На церемонии присутствовал Путин и лидеры других стран. Российский лидер принимал участие в мероприятии в качестве главного гостя.
https://ria.ru/20250831/kongo-2015353268.html
https://ria.ru/20250511/vetnam-2016313035.html
кндр (северная корея)
россия
пекин
республика конго
вьетнам
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Влада Икрамова
Влада Икрамова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Путин попросил Ким Чен Ына передать самые теплые слова благодарности всему народу КНДР
Путин попросил Ким Чен Ына передать самые теплые слова благодарности всему народу КНДР.
2025-09-03T13:55
true
PT0M32S
Ким Чен Ын: "Помогать России — наш братский долг"
"Помогать России — наш братский долг", — лидер КНДР поблагодарил Путина в ответ за высокую оценку подвигов корейских солдат.
2025-09-03T13:55
true
PT0M17S
"Приезжайте к нам". Путин после переговоров проводил Ким Чен Ына и пригласил в Россию
Путин и Ким Чен Ын завершили общение тет-а-тет, оно длилось около часа, передает корреспондент РИА Новости. Путин после переговоров проводил Ким Чен Ына до кортежа.
2025-09-03T13:55
true
PT0M20S
Путин на встрече с президентом Конго Дени Сассу-Нгессо
Путин встретился в Пекине с президентом Конго Дени Сассу-Нгессо, передает корреспондент РИА Новости
2025-09-03T13:55
true
PT0M22S
Встреча Путина с президентом Вьетнама Кыонг Лыонгом в Пекине
Путин в Пекине встретился с президентом Вьетнама Кыонг Лыонгом, передает корреспондент РИА Новости
2025-09-03T13:55
true
PT0M18S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/03/2039330112_0:0:2716:2037_1920x0_80_0_0_af9c15cf8dac5487818499ddaf6688c5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
политика, кндр (северная корея), ким чен ын, владимир путин, россия, пекин, сергей лавров, военный парад в пекине в 2025 году, республика конго, дени сассу-нгессо, вьетнам, визит путина в китай — 2025, шос
Политика, КНДР (Северная Корея), Ким Чен Ын, Владимир Путин, Россия, Пекин, Сергей Лавров, Военный парад в Пекине в 2025 году, Республика Конго, Дени Сассу-Нгессо, Вьетнам, Визит Путина в Китай — 2025, ШОС

Путин обсудил двусторонние отношения с лидерами КНДР, Конго и Вьетнама

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин в Пекине
Президент России Владимир Путин в Пекине - РИА Новости, 1920, 03.09.2025
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Президент России Владимир Путин в Пекине
Читать ria.ru в
Дзен
ПЕКИН, 3 сен — РИА Новости. Президент Владимир Путин провел серию двусторонних встреч в Пекине.
Она началась с переговоров с главой КНДР Ким Чен Ыном.

Заявления Путина

  • Президент отметил, что рад возможности провести отдельную встречу с северокорейским коллегой.
  • Он заявил, что у них будет возможность обсудить двусторонние отношения во всех измерениях и по всем направлениям.
© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин и председатель государственных дел КНДР Ким Чен Ын во время встречи в Пекине
Президент России Владимир Путин и председатель государственных дел КНДР Ким Чен Ын во время встречи в Пекине - РИА Новости, 1920, 03.09.2025
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Президент России Владимир Путин и председатель государственных дел КНДР Ким Чен Ын во время встречи в Пекине
  • В последнее время взаимодействие между странами приняло доверительный, союзнический характер.
  • Россия и КНДР принимали участие в общей борьбе с нацизмом, фашизмом и милитаризмом.
  • Путин подчеркнул роль северокорейских военных в освобождении Курской области.
«

"Мы никогда не забудем тех жертв, которые принесли ваши вооруженные силы и семьи ваших военнослужащих. Я хочу вас от имени российского народа поблагодарить за это участие в совместной борьбе с современным неонацизмом. <...> Прошу передать самые теплые слова благодарности всему народу Корейской Народно-Демократической Республики".

Президент РФ Владимир Путин
Владимир Путин
президент России

Заявления Ким Чен Ына

  • Лидер КНДР отметил, что рад возможности встретиться с Путиным наедине и обсудить развитие и перспективы двусторонних отношений.
  • Они развиваются во всех аспектах после заключения межгосударственного договора в июне прошлого года.
  • Если Пхеньян может чем-то помочь Москве, то обязательно это сделает — это братский долг.
Затем лидеры в течение часа общались тет-а-тет. По итогам Путин пригласил главу КНДР посетить Россию. Ким Чен Ын в ответ заявил о скорой новой встрече и пожелал коллеге здоровья и успехов.
Затем президент России встретился с главой Республики Конго Дени Сассу-Нгессо. Лидеры поприветствовали друга друга на английском языке.

Заявления Путина

  • Республика Конго — надежный, проверенный временем партнер, работа с которым является одним из приоритетов внешнеполитической деятельности России в Африке.
  • Москва готова увеличивать квоту для обучения граждан Конго в российских учебных заведениях.

Заявления Сассу-Нгессо

  • Глава республики заявил о прекрасном уровне отношений с Россией, отметив их развитие.
«
"Сегодня мы можем обменяться мнениями по тем проблемам, которые возникают в мире, с которыми нам тоже нужно справляться. Большое спасибо, что вы нашли время для этой встречи".
Президент Республики Конго Дени Сассу-Нгессо во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным
Дени Сассу-Нгессо
президент Республики Конго
Президент РФ Владимир Путин и президент Республики Конго Дени Сассу-Нгессо на церемонии подписания документов по итогам встречи - РИА Новости, 1920, 31.08.2025
Межгосударственные отношения России и Республики Конго
31 августа, 18:34
Также российский лидер провел встречу с президентом Вьетнама Кыонг Лыонгом.

Заявления Путина

  • Он поздравил главу и народ Вьетнама с 80-летием провозглашения независимости республики.
  • Путин вспомнил, как тепло принимали российскую делегацию во Вьетнаме в июне 2024-го.
«

"В этом году мы отмечаем 75 лет установления дипломатических отношений. За эти годы между Вьетнамом и Россией сложились особые отношения союзничества и братской взаимопомощи".

Президент РФ Владимир Путин
Владимир Путин
президент России
  • В последнее время сотрудничество двух стран развивается более интенсивно.

Заявления Кыонг Лыонга

  • Президент Вьетнама поблагодарил Путина за то, что он направил российских военных для участия в параде по случаю национального вьетнамского праздника.
  • Каждый житель Вьетнама дорожит помощью, которую стране в прошлом оказал СССР и сейчас оказывает Россия.
  • Между государствами налажены братские отношения, проверенные годами.
«

"Разрешите от имени партии и государства Вьетнама поздравить вас с такими большими достижениями, которых Россия достигла за прошедшее время. Вы преодолели много трудностей. Мы верим, что Россия под вашим руководством станет великой. Россия станет опорой для того, чтобы защищать мир, правосудие и стабильность".

Избранный президент Вьетнама Лыонг Кыонг прибывает в Национальную ассамблею в Ханое
Кыонг Лыонг
президент Вьетнама
В среду Путин завершает четырехдневный визит в Китай. Сначала он принял участие в саммите ШОС в Тяньцзине и провел на его площадке несколько встреч. Далее в Пекине прошли двусторонние переговоры лидеров России и КНР, а затем трехсторонние — с участием президента Монголии.
Сегодня в китайской столице состоялся масштабный парад, посвященный 80-летию победы над японским милитаризмом и окончанию Второй мировой войны. На церемонии присутствовал Путин и лидеры других стран. Российский лидер принимал участие в мероприятии в качестве главного гостя.
Форум Россия-Генеральный секретарь Коммунистической партии Вьетнама То Лам на Российско-вьетнамском бизнес-форуме. 11 мая 2025 - РИА Новости, 1920, 11.05.2025
Россия и Вьетнам преодолели трудности во взаиморасчетах, заявил То Лам
11 мая, 10:32
 
ПолитикаКНДР (Северная Корея)Ким Чен ЫнВладимир ПутинРоссияПекинСергей ЛавровВоенный парад в Пекине в 2025 годуРеспублика КонгоДени Сассу-НгессоВьетнамВизит Путина в Китай — 2025ШОС
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала