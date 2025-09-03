https://ria.ru/20250903/peregovory-2039271567.html

Путин и Ким Чен Ын отправились на переговоры на одной машине

ким чен ын

владимир путин

в мире

визит путина в китай — 2025

ПЕКИН, 3 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин и лидер КНДР Ким Чен Ын в Китае отправились на переговоры на одной машине, передает корреспондент РИА Новости.Лидеры поехали на "Аурусе". Из Дома народных собраний, где проходил торжественный прием для иностранных гостей, Путин и Ким Чен Ын вышли вместе. Они сели в президентский автомобиль и отправились на двусторонние переговоры в государственную резиденцию "Дяоюйтай".Ранее Путин и Ким Чен Ын наряду с главами других государств приняли участие в торжественных мероприятиях по случаю 80-летия победы в войне сопротивления китайского народа японским захватчикам и во Второй мировой войне. Лидеры России и КНДР присутствовали на военном параде на площади Тяньаньмэнь и торжественном приеме в Доме народных собраний.

