Путин и Ким Чен Ын отправились на переговоры на одной машине

ПЕКИН, 3 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин и лидер КНДР Ким Чен Ын в Китае отправились на переговоры на одной машине, передает корреспондент РИА Новости.Лидеры поехали на "Аурусе". Из Дома народных собраний, где проходил торжественный прием для иностранных гостей, Путин и Ким Чен Ын вышли вместе. Они сели в президентский автомобиль и отправились на двусторонние переговоры в государственную резиденцию "Дяоюйтай".Ранее Путин и Ким Чен Ын наряду с главами других государств приняли участие в торжественных мероприятиях по случаю 80-летия победы в войне сопротивления китайского народа японским захватчикам и во Второй мировой войне. Лидеры России и КНДР присутствовали на военном параде на площади Тяньаньмэнь и торжественном приеме в Доме народных собраний.
