Россия и США согласовывают дату нового раунда переговоров, заявила Захарова

ВЛАДИВОСТОК, 3 сен - РИА Новости. Россия и США согласовывают дату и место проведения следующего раунда переговоров, рассказала РИА Новости в интервью на ВЭФ официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. "Сейчас идет согласование даты и места проведения следующего переговорного раунда", - сказала она. Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток - сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
