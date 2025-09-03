Россия и США согласовывают дату нового раунда переговоров, заявила Захарова

https://ria.ru/20250903/peregovory-2039260157.html

Россия и США согласовывают дату и место проведения следующего раунда переговоров, рассказала РИА Новости в интервью на ВЭФ официальный представитель МИД РФ... РИА Новости, 03.09.2025

ВЛАДИВОСТОК, 3 сен - РИА Новости. Россия и США согласовывают дату и место проведения следующего раунда переговоров, рассказала РИА Новости в интервью на ВЭФ официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. "Сейчас идет согласование даты и места проведения следующего переговорного раунда", - сказала она. Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток - сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.

