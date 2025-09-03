Рейтинг@Mail.ru
Россия и США согласовывают дату нового раунда переговоров, заявила Захарова - РИА Новости, 03.09.2025
06:38 03.09.2025
Россия и США согласовывают дату нового раунда переговоров, заявила Захарова
ВЛАДИВОСТОК, 3 сен - РИА Новости. Россия и США согласовывают дату и место проведения следующего раунда переговоров, рассказала РИА Новости в интервью на ВЭФ официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. "Сейчас идет согласование даты и места проведения следующего переговорного раунда", - сказала она. Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток - сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
© РИА Новости / Сергей Пятаков
Официальный представитель МИД России Мария Захарова
Официальный представитель МИД России Мария Захарова
© РИА Новости / Сергей Пятаков
Перейти в медиабанк
Официальный представитель МИД России Мария Захарова. Архивное фото
ВЛАДИВОСТОК, 3 сен - РИА Новости. Россия и США согласовывают дату и место проведения следующего раунда переговоров, рассказала РИА Новости в интервью на ВЭФ официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Сейчас идет согласование даты и места проведения следующего переговорного раунда", - сказала она.
Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток - сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
Здание Белого дома в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 01.09.2025
Власти США изучат все варианты действий в отношении России, заявил Бессент
1 сентября, 22:30
 
