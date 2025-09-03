https://ria.ru/20250903/pensioner-2039304630.html
В Омской области пенсионер расстрелял из ружья автомобиль
В Омской области пенсионер расстрелял из ружья автомобиль - РИА Новости, 03.09.2025
В Омской области пенсионер расстрелял из ружья автомобиль
Житель Москаленского района Омской области поругался на дороге с односельчанином, после чего расстрелял его автомобиль из ружья, сообщили в пресс-службе... РИА Новости, 03.09.2025
ОМСК, 3 сен - РИА Новости. Житель Москаленского района Омской области поругался на дороге с односельчанином, после чего расстрелял его автомобиль из ружья, сообщили в пресс-службе регионального УМВД. В полицию обратился житель Москаленского района Омской области. Он сообщил, что его внедорожник расстреляли из ружья. Сотрудники выяснили, что до этого у мужчины, который возвращался с семьей из Омска на автомобиле, случился конфликт на дороге с 60-летним односельчанином. После этого они договорились выяснить отношения подальше от посторонних глаз и разъехались. "Заявитель высадил семью и отправился к обозначенному месту. Пенсионер дождался, когда автомобиль подъедет ближе и с расстояния около 50 метров произвел три выстрела по транспортному средству, повредив в результате колесо и кузов. Возле дома потерпевшего конфликт продолжился, но уже без применения оружия", – сообщили в пресс-службе. По словам пенсионера, он хотел припугнуть своего оппонента. У стрелка изъяли охотничье ружье МЦ-21-12 и карабин "Вепрь 1В", а также 8 патронов 12 калибра. Все оружие было зарегистрировано. Расследование случившегося продолжается.
В Омской области пенсионер расстрелял из ружья автомобиль
