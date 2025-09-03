https://ria.ru/20250903/pekin-2039360605.html
Тысячи голубей и ядерная триада. Самые яркие моменты парада Победы в Пекине
Тысячи голубей и ядерная триада. Самые яркие моменты парада Победы в Пекине - РИА Новости, 03.09.2025
Тысячи голубей и ядерная триада. Самые яркие моменты парада Победы в Пекине
В день 80-летия Победы над японским милитаризмом и окончания Второй мировой войны в Пекине прошел грандиозный военный парад. Китай впервые продемонстрировал... РИА Новости, 03.09.2025
2025-09-03T13:34:00+03:00
2025-09-03T13:34:00+03:00
2025-09-03T17:40:00+03:00
видео
пекин
китай
военный парад в пекине в 2025 году
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/03/2039319936_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_62c19b2255dd4750647d4b40bd86f4eb.jpg
В день 80-летия Победы над японским милитаризмом и окончания Второй мировой войны в Пекине прошел грандиозный военный парад. Китай впервые продемонстрировал свою стратегическую ядерную триаду. В воздух взлетели 80 тысяч голубей мира и 80 тысяч воздушных шаров. Вместе с Си Цзиньпином с главной трибуны за парадом наблюдали Владимир Путин и Ким Чен Ын.Всего — более 1,4 миллиарда человек по всему миру посмотрели торжество в прямом эфире.
пекин
китай
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/03/2039319936_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_76a16203cb7a402525dfa669502a620f.jpg
Тысячи голубей и ядерная триада. Самые яркие моменты парада Победы в Пекине
В день 80-летия Победы над японским милитаризмом и окончания Второй мировой войны в Пекине прошел грандиозный военный парад. Китай впервые продемонстрировал свою стратегическую ядерную триаду. В воздух взлетели
80 тысяч голубей мира и 80 тысяч воздушных шаров. Вместе с Си Цзиньпином с главной трибуны за парадом наблюдали Владимир Путин и Ким Чен Ын.
Всего – более 1,4 млрд человек по всему миру посмотрели торжество в прямом эфире.
2025-09-03T13:34
true
PT1M14S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
видео, пекин, китай, военный парад в пекине в 2025 году, видео
Видео, Пекин, Китай, Военный парад в Пекине в 2025 году
Тысячи голубей и ядерная триада. Самые яркие моменты парада Победы в Пекине
В день 80-летия Победы над японским милитаризмом и окончания Второй мировой войны в Пекине прошел грандиозный военный парад. Китай впервые продемонстрировал свою стратегическую ядерную триаду. В воздух взлетели 80 тысяч голубей мира и 80 тысяч воздушных шаров. Вместе с Си Цзиньпином с главной трибуны за парадом наблюдали Владимир Путин и Ким Чен Ын.
Всего — более 1,4 миллиарда человек по всему миру посмотрели торжество в прямом эфире.
2025-09-03T13:34
true
PT1M14S