https://ria.ru/20250903/pekin-2039360605.html

Тысячи голубей и ядерная триада. Самые яркие моменты парада Победы в Пекине

Тысячи голубей и ядерная триада. Самые яркие моменты парада Победы в Пекине - РИА Новости, 03.09.2025

Тысячи голубей и ядерная триада. Самые яркие моменты парада Победы в Пекине

В день 80-летия Победы над японским милитаризмом и окончания Второй мировой войны в Пекине прошел грандиозный военный парад. Китай впервые продемонстрировал... РИА Новости, 03.09.2025

2025-09-03T13:34:00+03:00

2025-09-03T13:34:00+03:00

2025-09-03T17:40:00+03:00

видео

пекин

китай

военный парад в пекине в 2025 году

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/03/2039319936_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_62c19b2255dd4750647d4b40bd86f4eb.jpg

В день 80-летия Победы над японским милитаризмом и окончания Второй мировой войны в Пекине прошел грандиозный военный парад. Китай впервые продемонстрировал свою стратегическую ядерную триаду. В воздух взлетели 80 тысяч голубей мира и 80 тысяч воздушных шаров. Вместе с Си Цзиньпином с главной трибуны за парадом наблюдали Владимир Путин и Ким Чен Ын.Всего — более 1,4 миллиарда человек по всему миру посмотрели торжество в прямом эфире.

пекин

китай

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Тысячи голубей и ядерная триада. Самые яркие моменты парада Победы в Пекине В день 80-летия Победы над японским милитаризмом и окончания Второй мировой войны в Пекине прошел грандиозный военный парад. Китай впервые продемонстрировал свою стратегическую ядерную триаду. В воздух взлетели 80 тысяч голубей мира и 80 тысяч воздушных шаров. Вместе с Си Цзиньпином с главной трибуны за парадом наблюдали Владимир Путин и Ким Чен Ын. Всего – более 1,4 млрд человек по всему миру посмотрели торжество в прямом эфире. 2025-09-03T13:34 true PT1M14S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

видео, пекин, китай, военный парад в пекине в 2025 году, видео