Над Пекином пролетели китайские истребители и бомбардировщики

ПЕКИН, 3 сен – РИА Новости. Китайские истребители и стратегические бомбардировщики пролетели над Пекином в рамках воздушной части военного парада по случаю 80-й годовщины Победы во Второй мировой войне, сообщает корреспондент РИА Новости. В небе над китайской столицей сначала пролетели самолет раннего предупреждения KJ-500A в сопровождении истребителей J-16 и самолет раннего предупреждения KJ-600 в сопровождении палубных истребителей J-15T. Как отметил комментатор парада, после разработки самолетов этого типа боеспособность воздушного командования значительно повысилась. Далее пролетели стратегические бомбардировщики H-6N, H-6K и H-6J, которые служат важной ударной силой ВВС Народно-освободительной армии Китая с большим радиусом поражения, обладают способностью к полетам на дальние расстояния и нанесению ударов в глубине территории противника. Из китайских истребителей в параде участвовали истребитель радиоэлектронной борьбы J-16D, истребитель пятого поколения J-20, истребитель-невидимка J-35A, двухместный истребитель J-20S и многоцелевой усовершенствованный истребитель пятого поколения J-20A, как отметили комментаторы парада, с поступлением на службу истребителей нового поколения ВВС Китая постоянно обновляются. Завершил воздушную часть масштабного парада пролет семи учебных самолетов J-10, которые оставили в небе над китайской столицей 14 цветных полос, символизирующих 14-летнюю Войну сопротивления китайского народа японским захватчикам. Ранее в сети появились новые фотографии двух китайских истребителей, которых в СМИ называют истребителями шестого поколения, Chengdu J-36 и Shenyang J-50, но дебютантами парада этого года они не стали. Война сопротивления Китая японской агрессии началась в 1931 году с вторжения японской армии в Маньчжурию. В 1937 году началось полномасштабное наступление японцев, и война приобрела тотальный характер, став впоследствии частью Второй Мировой войны. За восемь лет активных боевых действий, по данным историков КНР, погибли и были ранены 35 миллионов человек, преимущественно мирных граждан. В ходе Нанкинской резни в декабре 1937 года жертвами массовых казней военнопленных, убийства гражданских лиц, изнасилований стали около 300 тысяч человек, считают в Китае. Японские "медики" из отряда 731 проводили на мирных жителях и военнопленных бесчеловечные эксперименты. Выполняя союзнические обязательства, принятые на конференции в Ялте в феврале 1945 года, СССР вступил в войну против Японии, ровно через три месяца после капитуляции Германии и окончания войны в Европе. Маньчжурская стратегическая наступательная операция проводилась войсками Забайкальского и Дальневосточных фронтов. В общей сложности боевые потери Забайкальского фронта составили 2228 военнослужащих.

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новые виды китайских противовоздушных ракет =d89dd Подписаться на РИА Новости 2025-09-03T08:47 true PT0M28S

Кадры китайской авиации, готовящейся пролететь над площадью Тяньаньмэнь =d89dd Подписаться на РИА Новости 2025-09-03T08:47 true PT1M15S

