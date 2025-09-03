https://ria.ru/20250903/pekin-2039257298.html
В параде в Пекине приняли участие истребители палубной авиации
В параде в Пекине приняли участие истребители палубной авиации - РИА Новости, 03.09.2025
В параде в Пекине приняли участие истребители палубной авиации
В параде победы в Пекине приняли участие истребители палубной авиации J-15DH, J-15DT, J-35 и J-15T. РИА Новости, 03.09.2025
2025-09-03T06:03:00+03:00
2025-09-03T06:03:00+03:00
2025-09-03T06:03:00+03:00
в мире
китай
пекин
ялта
военный парад в пекине в 2025 году
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/03/2039250891_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_87dc48dd848a0cc9a6e45121f6af5ffb.jpg
ПЕКИН, 3 сен - РИА Новости. В параде победы в Пекине приняли участие истребители палубной авиации J-15DH, J-15DT, J-35 и J-15T. Китай в среду на площади Тяньаньмэнь в Пекине провел военный парад по случаю 80-й годовщины Победы в Войне сопротивления китайского народа японским захватчикам и в Мировой антифашистской войне. Как отметил комментатор парада, с поступлением на службу истребителей нового поколения ВВС Китая постоянно обновляются. Война сопротивления Китая японской агрессии началась в 1931 году с вторжения японской армии в Маньчжурию. В 1937 году началось полномасштабное наступление японцев, и война приобрела тотальный характер, став впоследствии частью Второй Мировой войны. За восемь лет активных боевых действий, по данным историков КНР, погибли и были ранены 35 миллионов человек, преимущественно мирных граждан. В ходе Нанкинской резни в декабре 1937 года жертвами массовых казней военнопленных, убийства гражданских лиц, изнасилований стали около 300 тысяч человек, считают в Китае. Японские "медики" из отряда 731 проводили на мирных жителях и военнопленных бесчеловечные эксперименты. Выполняя союзнические обязательства, принятые на конференции в Ялте в феврале 1945 года, СССР вступил в войну против Японии, ровно через три месяца после капитуляции Германии и окончания войны в Европе. Маньчжурская стратегическая наступательная операция проводилась войсками Забайкальского и Дальневосточных фронтов. В общей сложности боевые потери Забайкальского фронта составили 2228 военнослужащих.
https://ria.ru/20250903/parad-2039254046.html
https://ria.ru/20250903/pekin-2039251965.html
китай
пекин
ялта
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/03/2039250891_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_c45e6c741851fa8233e263a7aeffaf69.jpg
Кадры китайской авиации, готовящейся пролететь над площадью Тяньаньмэнь
=d89dd Подписаться на РИА Новости
2025-09-03T06:03
true
PT1M15S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, китай, пекин, ялта, военный парад в пекине в 2025 году
В мире, Китай, Пекин, Ялта, Военный парад в Пекине в 2025 году
В параде в Пекине приняли участие истребители палубной авиации
В параде в Пекине приняли участие четыре вида истребителей палубной авиации