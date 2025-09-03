https://ria.ru/20250903/pekin-2039256691.html

В Пекине показали системы радиоэлектронной борьбы

ПЕКИН, 3 сен – РИА Новости. Системы радиоэлектронной борьбы (РЭБ), способные проводить разведку на всех частотах и защищать от ударов с воздуха и из космоса, были представлены на параде в Пекине. Китай в среду на площади Тяньаньмэнь в Пекине провел военный парад по случаю 80-й годовщины Победы в Войне сопротивления китайского народа японским захватчикам и в Мировой антифашистской войне. "Демонстрируется пять видов ключевых вооружений, которые могут проводить разведку на всех частотах и обеспечивать точное подавление целей, обороняться от авиационных и космических ударов, разрушать сети противника", - рассказал комментатор парада. Война сопротивления Китая японской агрессии началась в 1931 году с вторжения японской армии в Маньчжурию. В 1937 году началось полномасштабное наступление японцев, и война приобрела тотальный характер, став впоследствии частью Второй мировой войны. За восемь лет активных боевых действий, по данным историков КНР, погибли и были ранены 35 миллионов человек, преимущественно мирных граждан. В ходе Нанкинской резни в декабре 1937 года жертвами массовых казней военнопленных, убийства гражданских лиц, изнасилований стали около 300 тысяч человек, считают в Китае. Японские "медики" из "отряда 731" проводили на мирных жителях и военнопленных бесчеловечные эксперименты. Выполняя союзнические обязательства, принятые на конференции в Ялте в феврале 1945 года, СССР вступил в войну против Японии, ровно через три месяца после капитуляции Германии и окончания войны в Европе. Маньчжурская стратегическая наступательная операция проводилась войсками Забайкальского и Дальневосточных фронтов. В общей сложности боевые потери Забайкальского фронта составили 2228 военнослужащих.

