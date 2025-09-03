https://ria.ru/20250903/pekin-2039254410.html
На параде в Китае выпустили восемьдесят тысяч белых голубей
На параде в Китае выпустили восемьдесят тысяч белых голубей - РИА Новости, 03.09.2025
На параде в Китае выпустили восемьдесят тысяч белых голубей
Восемьдесят тысяч "голубей мира" выпустили на параде в Китае, они ознаменовали торжественное завершение процессии. РИА Новости, 03.09.2025
ПЕКИН, 3 сен – РИА Новости. Восемьдесят тысяч "голубей мира" выпустили на параде в Китае, они ознаменовали торжественное завершение процессии. Выпущенные птицы символизируют 80-летие победы над японскими захватчиками, а также стремление к миру. Война сопротивления Китая японской агрессии началась в 1931 году с вторжения японской армии в Маньчжурию. В 1937 году началось полномасштабное наступление японцев, и война приобрела тотальный характер, став впоследствии частью Второй Мировой войны. За восемь лет активных боевых действий, по данным историков КНР, погибли и были ранены 35 миллионов человек, преимущественно мирных граждан. В ходе Нанкинской резни в декабре 1937 года жертвами массовых казней военнопленных, убийства гражданских лиц, изнасилований стали около 300 тысяч человек, считают в Китае. Японские "медики" из отряда 731 проводили на мирных жителях и военнопленных бесчеловечные эксперименты. Выполняя союзнические обязательства, принятые на конференции в Ялте в феврале 1945 года, СССР вступил в войну против Японии, ровно через три месяца после капитуляции Германии и окончания войны в Европе. Маньчжурская стратегическая наступательная операция проводилась войсками Забайкальского и Дальневосточных фронтов. В общей сложности боевые потери Забайкальского фронта составили 2228 военнослужащих.
