Путин оценил отношения России и Конго
11:57 03.09.2025 (обновлено: 12:39 03.09.2025)
Путин оценил отношения России и Конго
Республика Конго является надежным партнером России, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 03.09.2025
ПЕКИН, 3 сен - РИА Новости. Республика Конго является надежным партнером России, заявил президент РФ Владимир Путин."Работа вместе с Конго – это один из приоритетов нашей внешнеполитической деятельности в Африке. Конго – наш надежный, проверенный временем друг и партнер", - сказал Путин на встрече с президентом Конго Дени Сассу-Нгессо.
ПЕКИН, 3 сен - РИА Новости. Республика Конго является надежным партнером России, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Работа вместе с Конго – это один из приоритетов нашей внешнеполитической деятельности в Африке. Конго – наш надежный, проверенный временем друг и партнер", - сказал Путин на встрече с президентом Конго Дени Сассу-Нгессо.
