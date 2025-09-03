https://ria.ru/20250903/partner-2039328396.html

Путин оценил отношения России и Конго

Путин оценил отношения России и Конго - РИА Новости, 03.09.2025

Путин оценил отношения России и Конго

Республика Конго является надежным партнером России, заявил президент РФ Владимир Путин.

ПЕКИН, 3 сен - РИА Новости. Республика Конго является надежным партнером России, заявил президент РФ Владимир Путин."Работа вместе с Конго – это один из приоритетов нашей внешнеполитической деятельности в Африке. Конго – наш надежный, проверенный временем друг и партнер", - сказал Путин на встрече с президентом Конго Дени Сассу-Нгессо.

