https://ria.ru/20250903/partija-2039290901.html

Партия социалистов Молдавии выступила против военных учений с участием НАТО

Партия социалистов Молдавии выступила против военных учений с участием НАТО - РИА Новости, 03.09.2025

Партия социалистов Молдавии выступила против военных учений с участием НАТО

Оппозиционная в Молдавии партия социалистов выступает против проведения любых военных учений с участием стран НАТО или других военных блоков на территории... РИА Новости, 03.09.2025

2025-09-03T10:00:00+03:00

2025-09-03T10:00:00+03:00

2025-09-03T10:00:00+03:00

в мире

молдавия

сша

германия

игорь додон

майя санду

нато

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/17/1853946035_0:0:3070:1728_1920x0_80_0_0_4b23b93ae17cdc5902eee7c266174885.jpg

КИШИНЕВ, 3 сен - РИА Новости. Оппозиционная в Молдавии партия социалистов выступает против проведения любых военных учений с участием стран НАТО или других военных блоков на территории республики, заявил лидер политсилы, экс-президент республики Игорь Додон. В среду в Молдавии отмечается День Национальной армии. Додон поздравил молдавских военнослужащих с профессиональным праздником, отметив, что в качестве бывшего главнокомандующего вооружёнными силами имеет моральное право и долг подчеркнуть особую роль армии как опоры мира и стабильности в республике. "Сегодня как никогда важно напомнить: Молдова – нейтральное государство. Этот статус чётко закреплён в нашей Конституции и должен строго соблюдаться. Мы категорически против проведения любых военных учений с участием стран НАТО или других военных блоков на территории нашей республики, и в будущем запретим их. Не место на нашей земле и иностранным военным базам", - написал Додон в своем Telegram-канале. По его словам, миссией молдавской армии должно быть не участие в боевых действиях, а защита граждан, помощь стране в мирных целях, в условиях чрезвычайных ситуаций, стихийных бедствий и других вызовов. Западные страны и нынешняя молдавская власть во главе с президентом Майей Санду проводят последовательную политику милитаризации Молдавии и стимулированию антироссийских настроений. Стратегии обороны Молдавии, принятая парламентом в конце прошлого года до 2034 года, называет угрозой российский контингент в Приднестровье, документ также предполагает тесное сотрудничество с НАТО и увеличение доли военных расходов Молдавии до 1% ВВП к 2030 году. При этом депутаты оппозиционного блока "Победа" бойкотировали заседание парламента, а представители оппозиционного блока коммунистов и социалистов заявили, что данная стратегия противоречит нейтральному статусу страны. Согласно конституции, Молдавия является нейтральной страной, однако с 1994 года сотрудничает с блоком НАТО в рамках индивидуального плана, а после прихода к власти Санду в стране стали часто проходить военные учения с участием военных из США, Британии, Германии и Румынии.

https://ria.ru/20250903/vlah-2039290317.html

https://ria.ru/20250416/moldavija-2011634898.html

молдавия

сша

германия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, молдавия, сша, германия, игорь додон, майя санду, нато