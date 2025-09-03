Партия социалистов Молдавии выступила против военных учений с участием НАТО
Экс-президент Молдавии Додон выступил против военных учений с участием НАТО
© Sputnik / Михай Карауш
Флаги Молдавии у здания парламента в Кишиневе. Архивное фото
Читать ria.ru в
КИШИНЕВ, 3 сен - РИА Новости. Оппозиционная в Молдавии партия социалистов выступает против проведения любых военных учений с участием стран НАТО или других военных блоков на территории республики, заявил лидер политсилы, экс-президент республики Игорь Додон.
В среду в Молдавии отмечается День Национальной армии. Додон поздравил молдавских военнослужащих с профессиональным праздником, отметив, что в качестве бывшего главнокомандующего вооружёнными силами имеет моральное право и долг подчеркнуть особую роль армии как опоры мира и стабильности в республике.
Влах назвала цель обысков у оппозиции в Молдавии
Вчера, 09:56
"Сегодня как никогда важно напомнить: Молдова – нейтральное государство. Этот статус чётко закреплён в нашей Конституции и должен строго соблюдаться. Мы категорически против проведения любых военных учений с участием стран НАТО или других военных блоков на территории нашей республики, и в будущем запретим их. Не место на нашей земле и иностранным военным базам", - написал Додон в своем Telegram-канале.
По его словам, миссией молдавской армии должно быть не участие в боевых действиях, а защита граждан, помощь стране в мирных целях, в условиях чрезвычайных ситуаций, стихийных бедствий и других вызовов.
Западные страны и нынешняя молдавская власть во главе с президентом Майей Санду проводят последовательную политику милитаризации Молдавии и стимулированию антироссийских настроений. Стратегии обороны Молдавии, принятая парламентом в конце прошлого года до 2034 года, называет угрозой российский контингент в Приднестровье, документ также предполагает тесное сотрудничество с НАТО и увеличение доли военных расходов Молдавии до 1% ВВП к 2030 году. При этом депутаты оппозиционного блока "Победа" бойкотировали заседание парламента, а представители оппозиционного блока коммунистов и социалистов заявили, что данная стратегия противоречит нейтральному статусу страны.
Опрос показал отношение жителей Молдавии к вступлению в НАТО
16 апреля, 17:22