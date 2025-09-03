Рейтинг@Mail.ru
Партия социалистов Молдавии выступила против военных учений с участием НАТО - РИА Новости, 03.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:00 03.09.2025
https://ria.ru/20250903/partija-2039290901.html
Партия социалистов Молдавии выступила против военных учений с участием НАТО
Партия социалистов Молдавии выступила против военных учений с участием НАТО - РИА Новости, 03.09.2025
Партия социалистов Молдавии выступила против военных учений с участием НАТО
Оппозиционная в Молдавии партия социалистов выступает против проведения любых военных учений с участием стран НАТО или других военных блоков на территории... РИА Новости, 03.09.2025
2025-09-03T10:00:00+03:00
2025-09-03T10:00:00+03:00
в мире
молдавия
сша
германия
игорь додон
майя санду
нато
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/17/1853946035_0:0:3070:1728_1920x0_80_0_0_4b23b93ae17cdc5902eee7c266174885.jpg
КИШИНЕВ, 3 сен - РИА Новости. Оппозиционная в Молдавии партия социалистов выступает против проведения любых военных учений с участием стран НАТО или других военных блоков на территории республики, заявил лидер политсилы, экс-президент республики Игорь Додон. В среду в Молдавии отмечается День Национальной армии. Додон поздравил молдавских военнослужащих с профессиональным праздником, отметив, что в качестве бывшего главнокомандующего вооружёнными силами имеет моральное право и долг подчеркнуть особую роль армии как опоры мира и стабильности в республике. "Сегодня как никогда важно напомнить: Молдова – нейтральное государство. Этот статус чётко закреплён в нашей Конституции и должен строго соблюдаться. Мы категорически против проведения любых военных учений с участием стран НАТО или других военных блоков на территории нашей республики, и в будущем запретим их. Не место на нашей земле и иностранным военным базам", - написал Додон в своем Telegram-канале. По его словам, миссией молдавской армии должно быть не участие в боевых действиях, а защита граждан, помощь стране в мирных целях, в условиях чрезвычайных ситуаций, стихийных бедствий и других вызовов. Западные страны и нынешняя молдавская власть во главе с президентом Майей Санду проводят последовательную политику милитаризации Молдавии и стимулированию антироссийских настроений. Стратегии обороны Молдавии, принятая парламентом в конце прошлого года до 2034 года, называет угрозой российский контингент в Приднестровье, документ также предполагает тесное сотрудничество с НАТО и увеличение доли военных расходов Молдавии до 1% ВВП к 2030 году. При этом депутаты оппозиционного блока "Победа" бойкотировали заседание парламента, а представители оппозиционного блока коммунистов и социалистов заявили, что данная стратегия противоречит нейтральному статусу страны. Согласно конституции, Молдавия является нейтральной страной, однако с 1994 года сотрудничает с блоком НАТО в рамках индивидуального плана, а после прихода к власти Санду в стране стали часто проходить военные учения с участием военных из США, Британии, Германии и Румынии.
https://ria.ru/20250903/vlah-2039290317.html
https://ria.ru/20250416/moldavija-2011634898.html
молдавия
сша
германия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/17/1853946035_233:0:2964:2048_1920x0_80_0_0_60f73bef1d69f9d9924d57a09ffcf24b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, молдавия, сша, германия, игорь додон, майя санду, нато
В мире, Молдавия, США, Германия, Игорь Додон, Майя Санду, НАТО
Партия социалистов Молдавии выступила против военных учений с участием НАТО

Экс-президент Молдавии Додон выступил против военных учений с участием НАТО

© Sputnik / Михай Карауш | Перейти в медиабанкФлаги Молдавии у здания парламента в Кишиневе
Флаги Молдавии у здания парламента в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 03.09.2025
© Sputnik / Михай Карауш
Перейти в медиабанк
Флаги Молдавии у здания парламента в Кишиневе. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
КИШИНЕВ, 3 сен - РИА Новости. Оппозиционная в Молдавии партия социалистов выступает против проведения любых военных учений с участием стран НАТО или других военных блоков на территории республики, заявил лидер политсилы, экс-президент республики Игорь Додон.
В среду в Молдавии отмечается День Национальной армии. Додон поздравил молдавских военнослужащих с профессиональным праздником, отметив, что в качестве бывшего главнокомандующего вооружёнными силами имеет моральное право и долг подчеркнуть особую роль армии как опоры мира и стабильности в республике.
Ирина Влах - РИА Новости, 1920, 03.09.2025
Влах назвала цель обысков у оппозиции в Молдавии
Вчера, 09:56
"Сегодня как никогда важно напомнить: Молдова – нейтральное государство. Этот статус чётко закреплён в нашей Конституции и должен строго соблюдаться. Мы категорически против проведения любых военных учений с участием стран НАТО или других военных блоков на территории нашей республики, и в будущем запретим их. Не место на нашей земле и иностранным военным базам", - написал Додон в своем Telegram-канале.
По его словам, миссией молдавской армии должно быть не участие в боевых действиях, а защита граждан, помощь стране в мирных целях, в условиях чрезвычайных ситуаций, стихийных бедствий и других вызовов.
Западные страны и нынешняя молдавская власть во главе с президентом Майей Санду проводят последовательную политику милитаризации Молдавии и стимулированию антироссийских настроений. Стратегии обороны Молдавии, принятая парламентом в конце прошлого года до 2034 года, называет угрозой российский контингент в Приднестровье, документ также предполагает тесное сотрудничество с НАТО и увеличение доли военных расходов Молдавии до 1% ВВП к 2030 году. При этом депутаты оппозиционного блока "Победа" бойкотировали заседание парламента, а представители оппозиционного блока коммунистов и социалистов заявили, что данная стратегия противоречит нейтральному статусу страны.
Согласно конституции, Молдавия является нейтральной страной, однако с 1994 года сотрудничает с блоком НАТО в рамках индивидуального плана, а после прихода к власти Санду в стране стали часто проходить военные учения с участием военных из США, Британии, Германии и Румынии.
Флаги Молдавии у здания парламента в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 16.04.2025
Опрос показал отношение жителей Молдавии к вступлению в НАТО
16 апреля, 17:22
 
В миреМолдавияСШАГерманияИгорь ДодонМайя СандуНАТО
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала