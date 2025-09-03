https://ria.ru/20250903/parad-2039299209.html

Эксперт назвал парад в Пекине демонстрацией военной мощи КНР

Эксперт назвал парад в Пекине демонстрацией военной мощи КНР

ПЕКИН, 3 сен – РИА Новости. Военный парад, прошедший в среду в Пекине, был задуман как демонстрация нового уровня военной мощи КНР и, возможно, предшествует определенным изменениям в китайских доктринальных документах, такое мнение выразил в беседе с РИА Новости директор Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ Василий Кашин. Китай в среду на площади Тяньаньмэнь в Пекине провел масштабный военный парад по случаю 80-й годовщины Победы в Войне сопротивления китайского народа японским захватчикам и во Второй мировой войне. "Прежде всего, важно учитывать, что в отличие от российских и советских парадов, проводившихся ежегодно, - в СССР на 7 ноября, в России на День Победы - китайские парады проводятся гораздо реже. До середины 2010-х годов они проводились лишь один раз в десять лет - на круглые годовщины с времени образования КНР. С 2015 года парады проводятся также на круглые годовщины с окончания Второй мировой войны. Таким образом, теперь парады в Китае проводятся два раза за десятилетие", - сказал Кашин, комментируя военный парад в Пекине. Поэтому, по его словам, это обычно более масштабное и политически значимое мероприятие, чем ежегодные парады в других странах. "Вместе с тем нынешний парад стоит особняком даже в ряду китайских парадов последних 15 лет. Он задуман как демонстрация нового уровня военной мощи КНР и, возможно, предшествует определенным изменениям в китайских доктринальных документах", - считает эксперт. Кашин отметил, что "большое число военной техники демонстрируется впервые". "Это принципиально новые образцы боевых самолетов, условно относимые к шестому поколению, несколько типов гиперзвукового оружия, большие подводные необитаемые аппараты (беспилотные подводные лодки), новые семейства бронетанковой техники, образцы лазерного оружия и микроволнового оружия и многое другое", - добавил аналитик. Он особо отметил новые виды стратегических вооружений, "развертывание которых серьезно меняет баланс сил в мире". "Это тяжелая жидкостная межконтинентальная баллистическая ракета DF-5C, способная нести большое число, вероятно, десять боевых блоков, новая мобильная межконтинентальная ракета DF-41 и новая модификация легкой МБР DF-31 - DF-31BK, вероятно предназначенная для развертывания в шахтах", - отметил Кашин. КНР, образованная в 1949 году, до 1959 года проводила парады ежегодно, затем власти приняли решение проводить парады раз в десять лет, однако "Культурная революция" (1966-1976) прервала традицию. Следующий парад состоялся только в 1984 году в рамках празднования 35-й годовщины КНР, затем парады прошли в 1999 и 2009 году. А в 2015 году в Пекине состоялся грандиозный парад к 70-летию победы во Второй мировой, он стал первым с 1949 года парадом не по случаю дня образования КНР. В 2019 году состоялся самый масштабный по количеству задействованной техники парад в КНР с участием 15 тысяч военнослужащих, 580 единиц техники, 160 самолетов и вертолетов. При этом самым многочисленным был парад в 1950 году, когда по площади Тяньаньмэнь прошли 24,2 тысячи человек. В разные годы продолжительность парада была различной, самым продолжительным был первый – в 1949 году, он длился 150 минут, несколько лет продолжительность парадов не превышала 50 минут. Парад 2019 года был рассчитан на 80 минут, в 2025 году – на 70 минут.

