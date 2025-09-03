Рейтинг@Mail.ru
Эксперт назвал парад в Пекине демонстрацией военной мощи КНР - РИА Новости, 03.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:24 03.09.2025 (обновлено: 11:09 03.09.2025)
https://ria.ru/20250903/parad-2039299209.html
Эксперт назвал парад в Пекине демонстрацией военной мощи КНР
Эксперт назвал парад в Пекине демонстрацией военной мощи КНР - РИА Новости, 03.09.2025
Эксперт назвал парад в Пекине демонстрацией военной мощи КНР
Военный парад, прошедший в среду в Пекине, был задуман как демонстрация нового уровня военной мощи КНР и, возможно, предшествует определенным изменениям в... РИА Новости, 03.09.2025
2025-09-03T10:24:00+03:00
2025-09-03T11:09:00+03:00
китай
пекин
ссср
василий кашин
высшая школа экономики (вшэ)
ракета дунфэн-41 (df-41)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/03/2039309468_0:321:3072:2048_1920x0_80_0_0_1c0078eefcba166c2cb8ed66e9f8f94a.jpg
ПЕКИН, 3 сен – РИА Новости. Военный парад, прошедший в среду в Пекине, был задуман как демонстрация нового уровня военной мощи КНР и, возможно, предшествует определенным изменениям в китайских доктринальных документах, такое мнение выразил в беседе с РИА Новости директор Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ Василий Кашин. Китай в среду на площади Тяньаньмэнь в Пекине провел масштабный военный парад по случаю 80-й годовщины Победы в Войне сопротивления китайского народа японским захватчикам и во Второй мировой войне. "Прежде всего, важно учитывать, что в отличие от российских и советских парадов, проводившихся ежегодно, - в СССР на 7 ноября, в России на День Победы - китайские парады проводятся гораздо реже. До середины 2010-х годов они проводились лишь один раз в десять лет - на круглые годовщины с времени образования КНР. С 2015 года парады проводятся также на круглые годовщины с окончания Второй мировой войны. Таким образом, теперь парады в Китае проводятся два раза за десятилетие", - сказал Кашин, комментируя военный парад в Пекине. Поэтому, по его словам, это обычно более масштабное и политически значимое мероприятие, чем ежегодные парады в других странах. "Вместе с тем нынешний парад стоит особняком даже в ряду китайских парадов последних 15 лет. Он задуман как демонстрация нового уровня военной мощи КНР и, возможно, предшествует определенным изменениям в китайских доктринальных документах", - считает эксперт. Кашин отметил, что "большое число военной техники демонстрируется впервые". "Это принципиально новые образцы боевых самолетов, условно относимые к шестому поколению, несколько типов гиперзвукового оружия, большие подводные необитаемые аппараты (беспилотные подводные лодки), новые семейства бронетанковой техники, образцы лазерного оружия и микроволнового оружия и многое другое", - добавил аналитик. Он особо отметил новые виды стратегических вооружений, "развертывание которых серьезно меняет баланс сил в мире". "Это тяжелая жидкостная межконтинентальная баллистическая ракета DF-5C, способная нести большое число, вероятно, десять боевых блоков, новая мобильная межконтинентальная ракета DF-41 и новая модификация легкой МБР DF-31 - DF-31BK, вероятно предназначенная для развертывания в шахтах", - отметил Кашин. КНР, образованная в 1949 году, до 1959 года проводила парады ежегодно, затем власти приняли решение проводить парады раз в десять лет, однако "Культурная революция" (1966-1976) прервала традицию. Следующий парад состоялся только в 1984 году в рамках празднования 35-й годовщины КНР, затем парады прошли в 1999 и 2009 году. А в 2015 году в Пекине состоялся грандиозный парад к 70-летию победы во Второй мировой, он стал первым с 1949 года парадом не по случаю дня образования КНР. В 2019 году состоялся самый масштабный по количеству задействованной техники парад в КНР с участием 15 тысяч военнослужащих, 580 единиц техники, 160 самолетов и вертолетов. При этом самым многочисленным был парад в 1950 году, когда по площади Тяньаньмэнь прошли 24,2 тысячи человек. В разные годы продолжительность парада была различной, самым продолжительным был первый – в 1949 году, он длился 150 минут, несколько лет продолжительность парадов не превышала 50 минут. Парад 2019 года был рассчитан на 80 минут, в 2025 году – на 70 минут.
https://ria.ru/20250903/parad-2039227834.html
https://ria.ru/20250903/peregovory-2039274158.html
https://ria.ru/20250903/ssha-2039212134.html
китай
пекин
ссср
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/03/2039309468_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_50374d66793683ba336bd19ada6cc604.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
китай, пекин, ссср, василий кашин, высшая школа экономики (вшэ), ракета дунфэн-41 (df-41)
Китай, Пекин, СССР, Василий Кашин, Высшая школа экономики (ВШЭ), Ракета Дунфэн-41 (DF-41)
Эксперт назвал парад в Пекине демонстрацией военной мощи КНР

Кашин: парад в Пекине призван продемонстрировать новый уровень военной мощи КНР

© Getty Images / China News ServiceСтратегические межконтинентальные ядерные ракеты на жидком топливе DF-5C на параде в Пекине
Стратегические межконтинентальные ядерные ракеты на жидком топливе DF-5C на параде в Пекине - РИА Новости, 1920, 03.09.2025
© Getty Images / China News Service
Стратегические межконтинентальные ядерные ракеты на жидком топливе DF-5C на параде в Пекине
Читать ria.ru в
Дзен
ПЕКИН, 3 сен – РИА Новости. Военный парад, прошедший в среду в Пекине, был задуман как демонстрация нового уровня военной мощи КНР и, возможно, предшествует определенным изменениям в китайских доктринальных документах, такое мнение выразил в беседе с РИА Новости директор Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ Василий Кашин.
Китай в среду на площади Тяньаньмэнь в Пекине провел масштабный военный парад по случаю 80-й годовщины Победы в Войне сопротивления китайского народа японским захватчикам и во Второй мировой войне.
Парад в Пекине в честь 80-летия Победы - РИА Новости, 1920, 03.09.2025
Путин принял участие в юбилейном военном параде в Пекине
Вчера, 05:30
"Прежде всего, важно учитывать, что в отличие от российских и советских парадов, проводившихся ежегодно, - в СССР на 7 ноября, в России на День Победы - китайские парады проводятся гораздо реже. До середины 2010-х годов они проводились лишь один раз в десять лет - на круглые годовщины с времени образования КНР. С 2015 года парады проводятся также на круглые годовщины с окончания Второй мировой войны. Таким образом, теперь парады в Китае проводятся два раза за десятилетие", - сказал Кашин, комментируя военный парад в Пекине.
Поэтому, по его словам, это обычно более масштабное и политически значимое мероприятие, чем ежегодные парады в других странах.
"Вместе с тем нынешний парад стоит особняком даже в ряду китайских парадов последних 15 лет. Он задуман как демонстрация нового уровня военной мощи КНР и, возможно, предшествует определенным изменениям в китайских доктринальных документах", - считает эксперт.
Кашин отметил, что "большое число военной техники демонстрируется впервые".
"Это принципиально новые образцы боевых самолетов, условно относимые к шестому поколению, несколько типов гиперзвукового оружия, большие подводные необитаемые аппараты (беспилотные подводные лодки), новые семейства бронетанковой техники, образцы лазерного оружия и микроволнового оружия и многое другое", - добавил аналитик.
Президент России Владимир Путин в Пекине - РИА Новости, 1920, 03.09.2025
Путин обсудил двусторонние отношения с лидерами КНДР, Конго и Вьетнама
Вчера, 13:55
Он особо отметил новые виды стратегических вооружений, "развертывание которых серьезно меняет баланс сил в мире".
"Это тяжелая жидкостная межконтинентальная баллистическая ракета DF-5C, способная нести большое число, вероятно, десять боевых блоков, новая мобильная межконтинентальная ракета DF-41 и новая модификация легкой МБР DF-31 - DF-31BK, вероятно предназначенная для развертывания в шахтах", - отметил Кашин.
КНР, образованная в 1949 году, до 1959 года проводила парады ежегодно, затем власти приняли решение проводить парады раз в десять лет, однако "Культурная революция" (1966-1976) прервала традицию. Следующий парад состоялся только в 1984 году в рамках празднования 35-й годовщины КНР, затем парады прошли в 1999 и 2009 году. А в 2015 году в Пекине состоялся грандиозный парад к 70-летию победы во Второй мировой, он стал первым с 1949 года парадом не по случаю дня образования КНР. В 2019 году состоялся самый масштабный по количеству задействованной техники парад в КНР с участием 15 тысяч военнослужащих, 580 единиц техники, 160 самолетов и вертолетов. При этом самым многочисленным был парад в 1950 году, когда по площади Тяньаньмэнь прошли 24,2 тысячи человек.
В разные годы продолжительность парада была различной, самым продолжительным был первый – в 1949 году, он длился 150 минут, несколько лет продолжительность парадов не превышала 50 минут. Парад 2019 года был рассчитан на 80 минут, в 2025 году – на 70 минут.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 03.09.2025
Полная катастрофа: Россия уничтожила военные планы США на 100 лет вперед
Вчера, 08:00
 
КитайПекинСССРВасилий КашинВысшая школа экономики (ВШЭ)Ракета Дунфэн-41 (DF-41)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала