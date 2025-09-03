Почетные гости и новейшее вооружение: как прошел военный парад в Пекине

Парад на площади Тяньаньмэнь начался в 9:20 (4:20 мск) и продлился 70 минут.
В нем приняли участие 45 расчетов, более ста самолетов и сотни единиц наземной техники.
Главным гостем парада стал президент России Владимир Путин.
Всего на торжества собрались 26 глав иностранных государств и правительств.
Председатель КНР Си Цзиньпин выступил с речью и начал смотр войск, выстроившихся вдоль центрального проспекта Чанъаньцзе.
Вначале над площадью Тяньаньмэнь пролетела авиация.
Затем прошли пешие расчеты, расчеты с боевыми знаменами и колонны военной техники.
Китай продемонстрировал целый ряд вооружений нового поколения, таких как танки нового типа, палубные самолеты и истребители, ударно-разведывательные беспилотники, беспилотные ведомые летательные аппараты и палубные беспилотные вертолеты.
На параде впервые представили стратегическую межконтинентальную ядерную ракету на жидком топливе "Дунфэн-5C", радиус поражения которой охватывает всю планету.
Все виды вооружений и военной техники — китайского производства, они уже применяются Народно-освободительной армией Китая.
Военный оркестр из более чем тысячи человек — крупнейший с момента основания КНР в 1949 году — исполнил несколько классических произведений, связанных с военной тематикой, а также новые музыкальные композиции, созданные специально для этого парада.
После парада главы делегаций отправились на торжественный прием в Дом народных собраний.
