12:02 03.09.2025 (обновлено: 12:24 03.09.2025)
Почетные гости и новейшее вооружение: как прошел военный парад в Пекине
Почетные гости и новейшее вооружение: как прошел военный парад в Пекине
В Пекине прошел масштабный военный парад в честь 80-летия Победы в войне сопротивления китайского народа японским захватчикам и во Второй мировой войне. Подробности — в фотоленте РИА Новости.
Почетные гости и новейшее вооружение: как прошел военный парад в Пекине

В Пекине прошел масштабный военный парад в честь 80-летия Победы в войне сопротивления китайского народа японским захватчикам и во Второй мировой войне. Подробности — в фотоленте РИА Новости.
Парад на площади Тяньаньмэнь начался в 9:20 (4:20 мск) и продлился 70 минут.

Парад на площади Тяньаньмэнь начался в 9:20 (4:20 мск) и продлился 70 минут.

Военный парад в Пекине

Парад на площади Тяньаньмэнь начался в 9:20 (4:20 мск) и продлился 70 минут.

© POOL | Перейти в медиабанк

В нем приняли участие 45 расчетов, более ста самолетов и сотни единиц наземной техники.

Военнослужащие Народно-освободительной армии Китая во время подготовки к военному параду на площади Тяньаньмэнь в Пекине в честь 80-й годовщины Победы китайского народа в войне сопротивления Японии и окончания Второй мировой войны

В нем приняли участие 45 расчетов, более ста самолетов и сотни единиц наземной техники.

Главным гостем парада стал президент России Владимир Путин.

Главным гостем парада стал президент России Владимир Путин.

Президент России Владимир Путин принимает участие в совместном фотографировании глав иностранных делегаций, приглашенных на торжественные мероприятия по случаю 80-й годовщины Победы китайского народа в войне сопротивления Японии и окончания Второй мировой войны

Главным гостем парада стал президент России Владимир Путин.

Всего на торжества собрались 26 глав иностранных государств и правительств.

Всего на торжества собрались 26 глав иностранных государств и правительств.

Главы иностранных делегаций перед парадом в Пекине

Всего на торжества собрались 26 глав иностранных государств и правительств.

© AP Photo / Andy Wong

Председатель КНР Си Цзиньпин выступил с речью и начал смотр войск, выстроившихся вдоль центрального проспекта Чанъаньцзе.

Военный парад в Пекине

Председатель КНР Си Цзиньпин выступил с речью и начал смотр войск, выстроившихся вдоль центрального проспекта Чанъаньцзе.

Вначале над площадью Тяньаньмэнь пролетела авиация.

Вначале над площадью Тяньаньмэнь пролетела авиация.

Воздушная часть военного парада на площади Тяньаньмэнь в Пекине в честь 80-й годовщины Победы китайского народа в войне сопротивления Японии и окончания Второй мировой войны

Вначале над площадью Тяньаньмэнь пролетела авиация.

© Getty Images / Xinhua / Kremlin Press Office/Anadolu

Затем прошли пешие расчеты, расчеты с боевыми знаменами и колонны военной техники.

Военный парад в Пекине

Затем прошли пешие расчеты, расчеты с боевыми знаменами и колонны военной техники.

© AP Photo / Ng Han Guan

Китай продемонстрировал целый ряд вооружений нового поколения, таких как танки нового типа, палубные самолеты и истребители, ударно-разведывательные беспилотники, беспилотные ведомые летательные аппараты и палубные беспилотные вертолеты.

Военный парад в Пекине

Китай продемонстрировал целый ряд вооружений нового поколения, таких как танки нового типа, палубные самолеты и истребители, ударно-разведывательные беспилотники, беспилотные ведомые летательные аппараты и палубные беспилотные вертолеты.

© Getty Images / VCG

На параде впервые представили стратегическую межконтинентальную ядерную ракету на жидком топливе "Дунфэн-5C", радиус поражения которой охватывает всю планету.

Стратегические межконтинентальные ядерные ракеты на жидком топливе DF-5C на параде в Пекине

На параде впервые представили стратегическую межконтинентальную ядерную ракету на жидком топливе "Дунфэн-5C", радиус поражения которой охватывает всю планету.

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанк

Все виды вооружений и военной техники — китайского производства, они уже применяются Народно-освободительной армией Китая.

Воздушная часть военного парада на площади Тяньаньмэнь в Пекине в честь 80-й годовщины Победы китайского народа в войне сопротивления Японии и окончания Второй мировой войны

Все виды вооружений и военной техники — китайского производства, они уже применяются Народно-освободительной армией Китая.

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанк

Военный оркестр из более чем тысячи человек — крупнейший с момента основания КНР в 1949 году — исполнил несколько классических произведений, связанных с военной тематикой, а также новые музыкальные композиции, созданные специально для этого парада.

Военнослужащие Народно-освободительной армии Китая во время подготовки к военному параду на площади Тяньаньмэнь в Пекине в честь 80-й годовщины Победы китайского народа в войне сопротивления Японии и окончания Второй мировой войны

Военный оркестр из более чем тысячи человек — крупнейший с момента основания КНР в 1949 году — исполнил несколько классических произведений, связанных с военной тематикой, а также новые музыкальные композиции, созданные специально для этого парада.

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанк

После парада главы делегаций отправились на торжественный прием в Дом народных собраний.

Президент России Владимир Путин, председатель КНР Си Цзиньпин, председатель государственных дел КНДР Ким Чен Ын и президент Белоруссии Александр Лукашенко после совместного фотографирования глав иностранных делегаций, приглашенных на торжественные мероприятия по случаю 80-й годовщины Победы китайского народа в войне сопротивления Японии и окончания Второй мировой войны

После парада главы делегаций отправились на торжественный прием в Дом народных собраний.

