Китай представил на параде свою ядерную триаду
05:31 03.09.2025
Китай представил на параде свою ядерную триаду
Китай представил на параде свою ядерную триаду - РИА Новости, 03.09.2025
Китай представил на параде свою ядерную триаду
Китай на военном параде в Пекине в среду впервые представил свои стратегические силы наземного, морского и воздушного базирования в качестве ядерной триады. РИА Новости, 03.09.2025
ПЕКИН, 3 сен - РИА Новости. Китай на военном параде в Пекине в среду впервые представил свои стратегические силы наземного, морского и воздушного базирования в качестве ядерной триады."Перед нами проходит первая колонна ракет с ядерными боеголовками. Впервые представлены вместе ракеты воздушного базирования "Цзинлэй-1", межконтинентальные баллистические ракеты подводного базирования "Цзюйлан-3", межконтинентальные ракеты наземного базирования "Дунфэн-61" и межконтинентальные ракеты наземного базирования "Дунфэн-31", - указал комментатор трансляции.В свою очередь, государственное агентство Синьхуа подчеркнуло, что "Китай на военном параде по случаю Дня Победы в среду впервые представил свои стратегические силы наземного, морского и воздушного базирования в качестве ядерной триады".Китай в среду на площади Тяньаньмэнь в Пекине провел военный парад по случаю 80-й годовщины Победы в Войне сопротивления китайского народа японским захватчикам и в Мировой антифашистской войне.Война сопротивления Китая японской агрессии началась в 1931 году с вторжения японской армии в Маньчжурию. В 1937 году началось полномасштабное наступление японцев, и война приобрела тотальный характер, став впоследствии частью Второй Мировой войны. За восемь лет активных боевых действий, по данным историков КНР, погибли и были ранены 35 миллионов человек, преимущественно мирных граждан. В ходе Нанкинской резни в декабре 1937 года жертвами массовых казней военнопленных, убийства гражданских лиц, изнасилований стали около 300 тысяч человек, считают в Китае. Японские "медики" из отряда 731 проводили на мирных жителях и военнопленных бесчеловечные эксперименты.Выполняя союзнические обязательства, принятые на конференции в Ялте в феврале 1945 года, СССР вступил в войну против Японии, ровно через три месяца после капитуляции Германии и окончания войны в Европе. Маньчжурская стратегическая наступательная операция проводилась войсками Забайкальского и Дальневосточных фронтов. В общей сложности боевые потери Забайкальского фронта составили 2228 военнослужащих.
Колонна ракет с ядерными боеголовками на параде в Китае
Колонна ракет с ядерными боеголовками на параде в Китае
Китай представил на параде свою ядерную триаду

Китай на параде впервые представил свои стратегические силы

ПЕКИН, 3 сен - РИА Новости. Китай на военном параде в Пекине в среду впервые представил свои стратегические силы наземного, морского и воздушного базирования в качестве ядерной триады.
"Перед нами проходит первая колонна ракет с ядерными боеголовками. Впервые представлены вместе ракеты воздушного базирования "Цзинлэй-1", межконтинентальные баллистические ракеты подводного базирования "Цзюйлан-3", межконтинентальные ракеты наземного базирования "Дунфэн-61" и межконтинентальные ракеты наземного базирования "Дунфэн-31", - указал комментатор трансляции.
На параде в Пекине представили шесть новых видов ракет
Вчера, 05:29
В свою очередь, государственное агентство Синьхуа подчеркнуло, что "Китай на военном параде по случаю Дня Победы в среду впервые представил свои стратегические силы наземного, морского и воздушного базирования в качестве ядерной триады".
Китай в среду на площади Тяньаньмэнь в Пекине провел военный парад по случаю 80-й годовщины Победы в Войне сопротивления китайского народа японским захватчикам и в Мировой антифашистской войне.
Война сопротивления Китая японской агрессии началась в 1931 году с вторжения японской армии в Маньчжурию. В 1937 году началось полномасштабное наступление японцев, и война приобрела тотальный характер, став впоследствии частью Второй Мировой войны. За восемь лет активных боевых действий, по данным историков КНР, погибли и были ранены 35 миллионов человек, преимущественно мирных граждан. В ходе Нанкинской резни в декабре 1937 года жертвами массовых казней военнопленных, убийства гражданских лиц, изнасилований стали около 300 тысяч человек, считают в Китае. Японские "медики" из отряда 731 проводили на мирных жителях и военнопленных бесчеловечные эксперименты.
Выполняя союзнические обязательства, принятые на конференции в Ялте в феврале 1945 года, СССР вступил в войну против Японии, ровно через три месяца после капитуляции Германии и окончания войны в Европе. Маньчжурская стратегическая наступательная операция проводилась войсками Забайкальского и Дальневосточных фронтов. В общей сложности боевые потери Забайкальского фронта составили 2228 военнослужащих.
На параде в Пекине приняли участие новые образцы танков
Вчера, 05:16
 
