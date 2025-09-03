https://ria.ru/20250903/parad-2039254046.html
Китай представил на параде свою ядерную триаду
Китай представил на параде свою ядерную триаду - РИА Новости, 03.09.2025
Китай представил на параде свою ядерную триаду
Китай на военном параде в Пекине в среду впервые представил свои стратегические силы наземного, морского и воздушного базирования в качестве ядерной триады. РИА Новости, 03.09.2025
2025-09-03T05:31:00+03:00
2025-09-03T05:31:00+03:00
2025-09-03T05:49:00+03:00
китай
в мире
военный парад в пекине в 2025 году
пекин
ялта
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/03/2039252949_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_e37f2634a79f0e49bea211284988c28a.jpg
ПЕКИН, 3 сен - РИА Новости. Китай на военном параде в Пекине в среду впервые представил свои стратегические силы наземного, морского и воздушного базирования в качестве ядерной триады."Перед нами проходит первая колонна ракет с ядерными боеголовками. Впервые представлены вместе ракеты воздушного базирования "Цзинлэй-1", межконтинентальные баллистические ракеты подводного базирования "Цзюйлан-3", межконтинентальные ракеты наземного базирования "Дунфэн-61" и межконтинентальные ракеты наземного базирования "Дунфэн-31", - указал комментатор трансляции.В свою очередь, государственное агентство Синьхуа подчеркнуло, что "Китай на военном параде по случаю Дня Победы в среду впервые представил свои стратегические силы наземного, морского и воздушного базирования в качестве ядерной триады".Китай в среду на площади Тяньаньмэнь в Пекине провел военный парад по случаю 80-й годовщины Победы в Войне сопротивления китайского народа японским захватчикам и в Мировой антифашистской войне.Война сопротивления Китая японской агрессии началась в 1931 году с вторжения японской армии в Маньчжурию. В 1937 году началось полномасштабное наступление японцев, и война приобрела тотальный характер, став впоследствии частью Второй Мировой войны. За восемь лет активных боевых действий, по данным историков КНР, погибли и были ранены 35 миллионов человек, преимущественно мирных граждан. В ходе Нанкинской резни в декабре 1937 года жертвами массовых казней военнопленных, убийства гражданских лиц, изнасилований стали около 300 тысяч человек, считают в Китае. Японские "медики" из отряда 731 проводили на мирных жителях и военнопленных бесчеловечные эксперименты.Выполняя союзнические обязательства, принятые на конференции в Ялте в феврале 1945 года, СССР вступил в войну против Японии, ровно через три месяца после капитуляции Германии и окончания войны в Европе. Маньчжурская стратегическая наступательная операция проводилась войсками Забайкальского и Дальневосточных фронтов. В общей сложности боевые потери Забайкальского фронта составили 2228 военнослужащих.
https://ria.ru/20250903/pekin-2039253529.html
https://ria.ru/20250903/pekin-2039251965.html
китай
пекин
ялта
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/03/2039252949_480:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_d9669749278f4ad64a88f67443b03485.jpg
Колонна ракет с ядерными боеголовками на параде в Китае
Колонна ракет с ядерными боеголовками на параде в Китае
2025-09-03T05:31
true
PT0M31S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
китай, в мире, военный парад в пекине в 2025 году, пекин, ялта
Китай, В мире, Военный парад в Пекине в 2025 году, Пекин, Ялта
Китай представил на параде свою ядерную триаду
Китай на параде впервые представил свои стратегические силы
ПЕКИН, 3 сен - РИА Новости. Китай на военном параде в Пекине в среду впервые представил свои стратегические силы наземного, морского и воздушного базирования в качестве ядерной триады.
"Перед нами проходит первая колонна ракет с ядерными боеголовками. Впервые представлены вместе ракеты воздушного базирования "Цзинлэй-1", межконтинентальные баллистические ракеты подводного базирования "Цзюйлан-3", межконтинентальные ракеты наземного базирования "Дунфэн-61" и межконтинентальные ракеты наземного базирования "Дунфэн-31", - указал комментатор трансляции.
В свою очередь, государственное агентство Синьхуа подчеркнуло, что "Китай на военном параде по случаю Дня Победы в среду впервые представил свои стратегические силы наземного, морского и воздушного базирования в качестве ядерной триады".
Китай
в среду на площади Тяньаньмэнь в Пекине
провел военный парад по случаю 80-й годовщины Победы в Войне сопротивления китайского народа японским захватчикам и в Мировой антифашистской войне.
Война сопротивления Китая японской агрессии началась в 1931 году с вторжения японской армии в Маньчжурию. В 1937 году началось полномасштабное наступление японцев, и война приобрела тотальный характер, став впоследствии частью Второй Мировой войны. За восемь лет активных боевых действий, по данным историков КНР, погибли и были ранены 35 миллионов человек, преимущественно мирных граждан. В ходе Нанкинской резни в декабре 1937 года жертвами массовых казней военнопленных, убийства гражданских лиц, изнасилований стали около 300 тысяч человек, считают в Китае. Японские "медики" из отряда 731 проводили на мирных жителях и военнопленных бесчеловечные эксперименты.
Выполняя союзнические обязательства, принятые на конференции в Ялте
в феврале 1945 года, СССР
вступил в войну против Японии
, ровно через три месяца после капитуляции Германии
и окончания войны в Европе
. Маньчжурская стратегическая наступательная операция проводилась войсками Забайкальского и Дальневосточных фронтов. В общей сложности боевые потери Забайкальского фронта составили 2228 военнослужащих.