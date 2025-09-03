https://ria.ru/20250903/parad-2039253282.html
Китай на параде показал новую ядерную ракету
Китай на параде показал новую ядерную ракету - РИА Новости, 03.09.2025
Китай на параде показал новую ядерную ракету
Стратегическая межконтинентальная ядерная ракета на жидком топливе DF-5C, радиус поражения которой охватывает всю планету, впервые представлена на параде в... РИА Новости, 03.09.2025
китай
в мире
военный парад в пекине в 2025 году
пекин
ялта
ПЕКИН, 3 сен — РИА Новости. Стратегическая межконтинентальная ядерная ракета на жидком топливе DF-5C, радиус поражения которой охватывает всю планету, впервые представлена на параде в Пекине, передает корреспондент РИА Новости.Как отметил комментатор парада, это важное средство устрашения и обеспечения стратегической безопасности и мира на планете.По площади Тяньаньмэнь проехали 12 ракетовозов с жидкотопливными ядерными ракетами "Дунфэн-5C"( DF-5C).Китай в среду на площади Тяньаньмэнь в Пекине проводит военный парад по случаю 80-й годовщины Победы в войне сопротивления китайского народа японским захватчикам и в Мировой антифашистской войне.Война сопротивления Китая японской агрессии началась в 1931 году с вторжения японской армии в Маньчжурию. В 1937 году началось полномасштабное наступление японцев, и война приобрела тотальный характер, став впоследствии частью Второй Мировой войны. За восемь лет активных боевых действий, по данным историков КНР, погибли и были ранены 35 миллионов человек, преимущественно мирных граждан. В ходе Нанкинской резни в декабре 1937 года жертвами массовых казней военнопленных, убийства гражданских лиц, изнасилований стали около 300 тысяч человек, считают в Китае. Японские "медики" из отряда 731 проводили на мирных жителях и военнопленных бесчеловечные эксперименты.Выполняя союзнические обязательства, принятые на конференции в Ялте в феврале 1945 года, СССР вступил в войну против Японии ровно через три месяца после капитуляции Германии и окончания войны в Европе. Маньчжурская стратегическая наступательная операция проводилась войсками Забайкальского и Дальневосточного фронтов. В общей сложности боевые потери Забайкальского фронта составили 2228 военнослужащих.
китай
пекин
ялта
Колонна ракет с ядерными боеголовками на параде в Китае
Колонна ракет с ядерными боеголовками на параде в Китае
китай, в мире, военный парад в пекине в 2025 году, пекин, ялта
Китай, В мире, Военный парад в Пекине в 2025 году, Пекин, Ялта
Китай на параде показал новую ядерную ракету
Китай на параде показал новую ядерную ракету с огромным радиусом поражения
ПЕКИН, 3 сен — РИА Новости. Стратегическая межконтинентальная ядерная ракета на жидком топливе DF-5C, радиус поражения которой охватывает всю планету, впервые представлена на параде в Пекине, передает корреспондент РИА Новости.
Как отметил комментатор парада, это важное средство устрашения и обеспечения стратегической безопасности и мира на планете.
По площади Тяньаньмэнь проехали 12 ракетовозов с жидкотопливными ядерными ракетами "Дунфэн-5C"( DF-5C).
Китай
в среду на площади Тяньаньмэнь в Пекине
проводит военный парад по случаю 80-й годовщины Победы в войне сопротивления китайского народа японским захватчикам и в Мировой антифашистской войне.
Война сопротивления Китая японской агрессии началась в 1931 году с вторжения японской армии в Маньчжурию. В 1937 году началось полномасштабное наступление японцев, и война приобрела тотальный характер, став впоследствии частью Второй Мировой войны. За восемь лет активных боевых действий, по данным историков КНР, погибли и были ранены 35 миллионов человек, преимущественно мирных граждан. В ходе Нанкинской резни в декабре 1937 года жертвами массовых казней военнопленных, убийства гражданских лиц, изнасилований стали около 300 тысяч человек, считают в Китае. Японские "медики" из отряда 731 проводили на мирных жителях и военнопленных бесчеловечные эксперименты.
Выполняя союзнические обязательства, принятые на конференции в Ялте
в феврале 1945 года, СССР
вступил в войну против Японии
ровно через три месяца после капитуляции Германии
и окончания войны в Европе
. Маньчжурская стратегическая наступательная операция проводилась войсками Забайкальского и Дальневосточного фронтов. В общей сложности боевые потери Забайкальского фронта составили 2228 военнослужащих.