Посол США в Израиле предупредил об эскалации ситуации в регионе

Посол США в Израиле предупредил об эскалации ситуации в регионе - РИА Новости, 03.09.2025

Посол США в Израиле предупредил об эскалации ситуации в регионе

Экономических крах на территориях Западного берега реки Иордан может привести к эскалации ситуации в регионе, считает посол США в Израиле Майк Хакаби. РИА Новости, 03.09.2025

2025-09-03T02:52:00+03:00

МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. Экономических крах на территориях Западного берега реки Иордан может привести к эскалации ситуации в регионе, считает посол США в Израиле Майк Хакаби. "Если палестинская экономика полностью рухнет, это не станет выгодным исходом ни для кого. Это приведет к эскалации и еще большей безысходности. А отчаявшиеся люди совершают отчаянные поступки", - заявил посол в интервью порталу Axios. Хакаби добавил, что ведет с израильскими и палестинскими чиновниками переговоры о возможности заключить соглашение для высвобождения палестинских денежных средств, устранения угрозы для палестинских банков и снижения риска экономического краха. По словам высокопоставленного палестинского чиновника, слова которого приводит портал, Хакаби сообщил властям Палестины, что проинформировал чиновников Израиля о нежелательности финансового краха Палестинской администрации для США и о том, что он "продолжит оказывать давление". Палестинские чиновники при этом заявляют, что переговоры по финансовой сделке не продвигаются. По их утверждению, США не оказывают достаточного давления на Израиль по этому вопросу. В январе 2024 года канцелярия израильского премьера сообщала, что военно-политический кабинет Израиля утвердил план заморозки средств, выделяемых сектору Газа, он предусматривает хранение денег в Норвегии и возможность их перечисления палестинским властям только с разрешения Израиля. В соответствии с действовавшими соглашениями Израиль ежемесячно собирал налоги и пошлины от имени палестинцев и переводил эти средства Палестинской национальной администрации (ПНА), часть из них шла на финансирование ее аппарата в секторе Газа. Эти средства составляли более половины всех поступлений в бюджет ПНА.

Дарья Буймова

Дарья Буймова

