Посол США в Израиле предупредил об эскалации ситуации в регионе
Посол США заявил, что крах экономики Палестины может привести к эскалации
© AP Photo / Tsafrir AbayovСолдаты израильской армии около границы с сектором Газа на юге Израиля
Солдаты израильской армии около границы с сектором Газа на юге Израиля. Архивное фото
МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. Экономических крах на территориях Западного берега реки Иордан может привести к эскалации ситуации в регионе, считает посол США в Израиле Майк Хакаби.
"Если палестинская экономика полностью рухнет, это не станет выгодным исходом ни для кого. Это приведет к эскалации и еще большей безысходности. А отчаявшиеся люди совершают отчаянные поступки", - заявил посол в интервью порталу Axios.
Хакаби добавил, что ведет с израильскими и палестинскими чиновниками переговоры о возможности заключить соглашение для высвобождения палестинских денежных средств, устранения угрозы для палестинских банков и снижения риска экономического краха.
Палестинские чиновники при этом заявляют, что переговоры по финансовой сделке не продвигаются. По их утверждению, США не оказывают достаточного давления на Израиль по этому вопросу.
В январе 2024 года канцелярия израильского премьера сообщала, что военно-политический кабинет Израиля утвердил план заморозки средств, выделяемых сектору Газа, он предусматривает хранение денег в Норвегии и возможность их перечисления палестинским властям только с разрешения Израиля. В соответствии с действовавшими соглашениями Израиль ежемесячно собирал налоги и пошлины от имени палестинцев и переводил эти средства Палестинской национальной администрации (ПНА), часть из них шла на финансирование ее аппарата в секторе Газа. Эти средства составляли более половины всех поступлений в бюджет ПНА.
