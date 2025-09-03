Рейтинг@Mail.ru
Посол США в Израиле предупредил об эскалации ситуации в регионе - РИА Новости, 03.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
02:52 03.09.2025
https://ria.ru/20250903/palestina-2039235911.html
Посол США в Израиле предупредил об эскалации ситуации в регионе
Посол США в Израиле предупредил об эскалации ситуации в регионе - РИА Новости, 03.09.2025
Посол США в Израиле предупредил об эскалации ситуации в регионе
Экономических крах на территориях Западного берега реки Иордан может привести к эскалации ситуации в регионе, считает посол США в Израиле Майк Хакаби. РИА Новости, 03.09.2025
2025-09-03T02:52:00+03:00
2025-09-03T02:52:00+03:00
в мире
израиль
сша
западный берег реки иордан
майк хакаби
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/18/1917753331_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_82e6bcf1e6686829188d50a2a31cb62e.jpg
МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. Экономических крах на территориях Западного берега реки Иордан может привести к эскалации ситуации в регионе, считает посол США в Израиле Майк Хакаби. "Если палестинская экономика полностью рухнет, это не станет выгодным исходом ни для кого. Это приведет к эскалации и еще большей безысходности. А отчаявшиеся люди совершают отчаянные поступки", - заявил посол в интервью порталу Axios. Хакаби добавил, что ведет с израильскими и палестинскими чиновниками переговоры о возможности заключить соглашение для высвобождения палестинских денежных средств, устранения угрозы для палестинских банков и снижения риска экономического краха. По словам высокопоставленного палестинского чиновника, слова которого приводит портал, Хакаби сообщил властям Палестины, что проинформировал чиновников Израиля о нежелательности финансового краха Палестинской администрации для США и о том, что он "продолжит оказывать давление". Палестинские чиновники при этом заявляют, что переговоры по финансовой сделке не продвигаются. По их утверждению, США не оказывают достаточного давления на Израиль по этому вопросу. В январе 2024 года канцелярия израильского премьера сообщала, что военно-политический кабинет Израиля утвердил план заморозки средств, выделяемых сектору Газа, он предусматривает хранение денег в Норвегии и возможность их перечисления палестинским властям только с разрешения Израиля. В соответствии с действовавшими соглашениями Израиль ежемесячно собирал налоги и пошлины от имени палестинцев и переводил эти средства Палестинской национальной администрации (ПНА), часть из них шла на финансирование ее аппарата в секторе Газа. Эти средства составляли более половины всех поступлений в бюджет ПНА.
https://ria.ru/20250902/palestina-2039184895.html
https://ria.ru/20250821/netanjahu-2036635284.html
израиль
сша
западный берег реки иордан
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/18/1917753331_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_08fc1bf370cd64334e98286615a58ec2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, израиль, сша, западный берег реки иордан, майк хакаби
В мире, Израиль, США, Западный берег реки Иордан, Майк Хакаби
Посол США в Израиле предупредил об эскалации ситуации в регионе

Посол США заявил, что крах экономики Палестины может привести к эскалации

© AP Photo / Tsafrir AbayovСолдаты израильской армии около границы с сектором Газа на юге Израиля
Солдаты израильской армии около границы с сектором Газа на юге Израиля - РИА Новости, 1920, 03.09.2025
© AP Photo / Tsafrir Abayov
Солдаты израильской армии около границы с сектором Газа на юге Израиля. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. Экономических крах на территориях Западного берега реки Иордан может привести к эскалации ситуации в регионе, считает посол США в Израиле Майк Хакаби.
"Если палестинская экономика полностью рухнет, это не станет выгодным исходом ни для кого. Это приведет к эскалации и еще большей безысходности. А отчаявшиеся люди совершают отчаянные поступки", - заявил посол в интервью порталу Axios.
Белый дом в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 02.09.2025
Вице-президент Палестины обвинил США в нарушении международного права
2 сентября, 18:29
Хакаби добавил, что ведет с израильскими и палестинскими чиновниками переговоры о возможности заключить соглашение для высвобождения палестинских денежных средств, устранения угрозы для палестинских банков и снижения риска экономического краха.
По словам высокопоставленного палестинского чиновника, слова которого приводит портал, Хакаби сообщил властям Палестины, что проинформировал чиновников Израиля о нежелательности финансового краха Палестинской администрации для США и о том, что он "продолжит оказывать давление".
Палестинские чиновники при этом заявляют, что переговоры по финансовой сделке не продвигаются. По их утверждению, США не оказывают достаточного давления на Израиль по этому вопросу.
В январе 2024 года канцелярия израильского премьера сообщала, что военно-политический кабинет Израиля утвердил план заморозки средств, выделяемых сектору Газа, он предусматривает хранение денег в Норвегии и возможность их перечисления палестинским властям только с разрешения Израиля. В соответствии с действовавшими соглашениями Израиль ежемесячно собирал налоги и пошлины от имени палестинцев и переводил эти средства Палестинской национальной администрации (ПНА), часть из них шла на финансирование ее аппарата в секторе Газа. Эти средства составляли более половины всех поступлений в бюджет ПНА.
Биньямин Нетаньяху - РИА Новости, 1920, 21.08.2025
Нетаньяху намеренно затягивает войну в регионе, заявили в Палестине
21 августа, 06:36
 
В миреИзраильСШАЗападный берег реки ИорданМайк Хакаби
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала