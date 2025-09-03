https://ria.ru/20250903/otnosheniya-2039345048.html
Отношения России, Китая и КНДР не направлены против других, заявил Песков
Отношения России, Китая и КНДР не направлены против других, заявил Песков - РИА Новости, 03.09.2025
Отношения России, Китая и КНДР не направлены против других, заявил Песков
Взаимодействие России с КНР, КНДР осуществляется во благо наших стран, а не против кого-то, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
ПЕКИН, 3 сен - РИА Новости. Взаимодействие России с КНР, КНДР осуществляется во благо наших стран, а не против кого-то, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Отношение России с партнерами на Востоке, особенно с Китайской Народной Республикой, с другими странами, с Корейской Народно-Демократической Республикой, взаимодействие в рамках многосторонних форматов, таких как ШОС, БРИКС и другие, осуществляется во благо, а не против кого-то. Принцип — это во благо народов наших стран, а не против третьих стран", - сказал Песков журналистам.
Отношения России, Китая и КНДР не направлены против других, заявил Песков
Песков: РФ, КНР и КНДР осуществляют взаимодействие во благо самих себя