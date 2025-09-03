Отношения России, Китая и КНДР не направлены против других, заявил Песков

Рейтинг@Mail.ru
12:48 03.09.2025 (обновлено: 13:01 03.09.2025)
ПЕКИН, 3 сен - РИА Новости. Взаимодействие России с КНР, КНДР осуществляется во благо наших стран, а не против кого-то, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Отношение России с партнерами на Востоке, особенно с Китайской Народной Республикой, с другими странами, с Корейской Народно-Демократической Республикой, взаимодействие в рамках многосторонних форматов, таких как ШОС, БРИКС и другие, осуществляется во благо, а не против кого-то. Принцип — это во благо народов наших стран, а не против третьих стран", - сказал Песков журналистам.
© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин приехал на военный парад в Пекине
Президент России Владимир Путин приехал на военный парад в Пекине
"Отношение России с партнерами на Востоке, особенно с Китайской Народной Республикой, с другими странами, с Корейской Народно-Демократической Республикой, взаимодействие в рамках многосторонних форматов, таких как ШОС, БРИКС и другие, осуществляется во благо, а не против кого-то. Принцип — это во благо народов наших стран, а не против третьих стран", - сказал Песков журналистам.
