Отношения России, Китая и КНДР не направлены против других, заявил Песков

Отношения России, Китая и КНДР не направлены против других, заявил Песков - РИА Новости, 03.09.2025

Отношения России, Китая и КНДР не направлены против других, заявил Песков

Взаимодействие России с КНР, КНДР осуществляется во благо наших стран, а не против кого-то, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

ПЕКИН, 3 сен - РИА Новости. Взаимодействие России с КНР, КНДР осуществляется во благо наших стран, а не против кого-то, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Отношение России с партнерами на Востоке, особенно с Китайской Народной Республикой, с другими странами, с Корейской Народно-Демократической Республикой, взаимодействие в рамках многосторонних форматов, таких как ШОС, БРИКС и другие, осуществляется во благо, а не против кого-то. Принцип — это во благо народов наших стран, а не против третьих стран", - сказал Песков журналистам.

Новости

