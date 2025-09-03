https://ria.ru/20250903/otchizna-2039501454.html

Начало акции "Беречь Отчизну — долг, честь" отметили в Смоленске

Начало акции "Беречь Отчизну — долг, честь" отметили в Смоленске

МОСКВА, 3 сен — РИА Новости. Официальный старт акции "Беречь Отчизну — долг, честь" дали в Смоленске митингом у Вечного огня в сквере Памяти Героев, сообщил губернатор области Василий Анохин.Он добавил, что Смоленщина исторически является стратегически важным пограничным регионом, защищающим западные рубежи России. Со 2 по 6 сентября в области проходит акция "Беречь Отчизну — долг, честь", которая в этом году посвящена 30-летию образования пограничного управления ФСБ России по Смоленской области. Организовали ее совместно с пограничной службой ФСБ России и Российским советом ветеранов пограничной службы. Мероприятия проводятся сразу в нескольких муниципальных округах. В событии приняли участие представитель пограничной службы ФСБ России Сергей Карлюков, представители Российского совета ветеранов пограничной службы, сотрудники пограничного управления ФСБ России по Смоленской области, гости региона и смоляне. "Акция направлена на сохранение памяти о героизме защитников, укрепление связи поколений, воспитание уважения к истории и патриотизма у молодежи. Особое значение она приобретает в год 80-летия Великой Победы, ведь подвиг пограничников неотделим от общей памяти о трагических и героических страницах истории", — написал Анохин в своем официальном телеграм-канале. По его мнению, когда Россия вновь проходит рубежный этап своей истории, на погранслужбе лежит исключительная ответственность. Памятные мероприятия пройдут на этой неделе в Руднянском, Велижском, Починковском, Рославльском, Ершичском, Краснинском, Монастырщинском и Хиславичском муниципальных округах. Организаторами акции запланированы встречи с активистами молодежных и ветеранских организаций, концерты Центрального пограничного ансамбля ФСБ России, уроки мужества, выставка Центрального пограничного музея, демонстрация книжной продукции издательства "Граница".

