https://ria.ru/20250903/opasnost-2039267237.html
В Курской области объявили ракетную опасность
В Курской области объявили ракетную опасность - РИА Новости, 03.09.2025
В Курской области объявили ракетную опасность
Ракетная опасность объявлена в Курской области, сообщает оперштаб региона. РИА Новости, 03.09.2025
2025-09-03T07:44:00+03:00
2025-09-03T07:44:00+03:00
2025-09-03T07:44:00+03:00
безопасность
курская область
https://cdnn21.img.ria.ru/images/98396/76/983967634_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_137b87e96c47790975c35257f17ec5cf.jpg
МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. Ракетная опасность объявлена в Курской области, сообщает оперштаб региона. "Курская область: ракетная опасность! Если вы находитесь дома, необходимо укрыться в помещениях без окон со сплошными стенами: в коридоре, ванной, кладовой. Если вы находитесь на улице - зайдите в ближайшее здание или подходящее укрытие", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале оперштаба региона.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
курская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/98396/76/983967634_199:0:2930:2048_1920x0_80_0_0_ba580d36aae15b822ee8384c8bdbedad.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, курская область
Безопасность, Курская область
В Курской области объявили ракетную опасность
В Курской области отменили ракетную опасность