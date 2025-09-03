https://ria.ru/20250903/opasnost-2039267237.html

В Курской области объявили ракетную опасность

В Курской области объявили ракетную опасность - РИА Новости, 03.09.2025

В Курской области объявили ракетную опасность

Ракетная опасность объявлена в Курской области, сообщает оперштаб региона. РИА Новости, 03.09.2025

2025-09-03T07:44:00+03:00

2025-09-03T07:44:00+03:00

2025-09-03T07:44:00+03:00

безопасность

курская область

https://cdnn21.img.ria.ru/images/98396/76/983967634_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_137b87e96c47790975c35257f17ec5cf.jpg

МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. Ракетная опасность объявлена в Курской области, сообщает оперштаб региона. "Курская область: ракетная опасность! Если вы находитесь дома, необходимо укрыться в помещениях без окон со сплошными стенами: в коридоре, ванной, кладовой. Если вы находитесь на улице - зайдите в ближайшее здание или подходящее укрытие", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале оперштаба региона.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

курская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

безопасность, курская область