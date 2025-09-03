https://ria.ru/20250903/onlajn-zapis-2039234055.html

В Москве изменится порядок записи на прием к врачам

Онлайн-запись на прием к врачу осенью будет дополнительно защищена, для записи родственника или другого близкого человека на прием по полису ОМС потребуется... РИА Новости, 03.09.2025

МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. Онлайн-запись на прием к врачу осенью будет дополнительно защищена, для записи родственника или другого близкого человека на прием по полису ОМС потребуется однократно подтвердить его согласие через код доступа, который владелец полиса получит по смс, сообщила РИА Новости главный врач городской поликлиники №2 столичного департамента здравоохранения Наталья Шиндряева. "Онлайн-запись к врачу - один из самых удобных сервисов в московском здравоохранении, которым пользуются миллионы жителей. Осенью появится дополнительная защита: для записи родственника или другого близкого человека на прием по полису ОМС потребуется однократно подтвердить его согласие через код доступа, который владелец полиса получит по смс. Это простое действие сделает систему еще безопаснее и исключит возможность записи без ведома пациента", - рассказала Шиндряева. Она отметила, что новые правила касаются только взрослых родственников, а детей можно будет записывать без дополнительного подтверждения, если данные полиса ребенка уже есть в сервисах и к его электронной медкарте получен доступ. Оформить доступ на управление записями близких людей можно будет через портал emias.info или приложение "ЕМИАС.ИНФО". "Важно отметить, что для записи самого себя никаких изменений не будет - пациент, как и раньше, сможет оформить прием в пару кликов. Сегодня записаться к врачу можно разными способами: через порталы emias.info и mos.ru, мобильные приложения "ЕМИАС.ИНФО", "Госуслуги Москвы" и "Моя Москва", а также через инфоматы в поликлиниках. Пациенты сами выбирают удобный для себя вариант. Все эти каналы останутся доступны, а новые меры повысят прозрачность и безопасность работы сервиса", - добавила врач.

