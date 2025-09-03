Рейтинг@Mail.ru
В Госдуме предложили бесплатно заменять нестандартные номера машин - РИА Новости, 03.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
04:14 03.09.2025
https://ria.ru/20250903/nomera-2039244898.html
В Госдуме предложили бесплатно заменять нестандартные номера машин
В Госдуме предложили бесплатно заменять нестандартные номера машин - РИА Новости, 03.09.2025
В Госдуме предложили бесплатно заменять нестандартные номера машин
Руководитель фракции "Справедливая Россия – За правду" в Госдуме Сергей Миронов направил письмо в Федеральное агентство по техническому регулированию и... РИА Новости, 03.09.2025
2025-09-03T04:14:00+03:00
2025-09-03T04:14:00+03:00
общество
сергей миронов
антон шалаев
госдума рф
авто
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/16/1961158130_0:224:3242:2048_1920x0_80_0_0_81d914b9a6022c09f15684152aca92dc.jpg
МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. Руководитель фракции "Справедливая Россия – За правду" в Госдуме Сергей Миронов направил письмо в Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии с предложением в срок до шести месяцев провести бесплатную замену всех типов государственных регистрационных знаков на единый образец, включающий изображение российского флага. Как пояснил РИА Новости Миронов, с 1 января 2025 года вступили в силу изменения национального стандарта, предусматривающие обязательное изображение флага на регистрационных знаках. Вместе с тем, по его словам, есть исключения для целого категорий транспортных средств, например, для легковых такси, которые позволяют использовать знаки старого образца. При этом отсутствует норма, обязывающая заменить знаки без триколора, пояснил парламентарий. "Для обеспечения упорядоченного перехода к новому стандарту предлагается установить срок замены регистрационных знаков в течение 6 месяцев с момента вступления в силу соответствующих нормативных актов, предусмотрев безвозмездный характер обмена для владельцев транспортных средств, чьи регистрационные знаки соответствуют ранее установленным стандартам и не содержат изображения государственного флага", - сказано в обращении Миронова к руководителю Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии Антону Шалаеву (есть в распоряжении РИА Новости). Депутат считает, что реализация данной инициативы обеспечит полную унификацию внешнего вида номеров, снизит число спорных ситуаций и рисков для добросовестных автовладельцев, а также поможет пресечь оборот дубликатов, не соответствующих обновленному стандарту. "Давайте уважать свою страну и ее государственные символы. Мелочей здесь быть не должно", - заключил он.
https://ria.ru/20240126/prava-1923706306.html
https://rsport.ria.ru/20220528/nomer-1791349256.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/16/1961158130_293:0:3024:2048_1920x0_80_0_0_3eb9031b64a8d001aa2292d7be9b1837.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, сергей миронов, антон шалаев, госдума рф, авто
Общество, Сергей Миронов, Антон Шалаев, Госдума РФ, Авто
В Госдуме предложили бесплатно заменять нестандартные номера машин

Миронов предложил заменять нестандартные номера машин на знаки с флагом

© РИА Новости / Алексей Сухоруков | Перейти в медиабанкГосударственные регистрационные знаки
Государственные регистрационные знаки - РИА Новости, 1920, 03.09.2025
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Перейти в медиабанк
Государственные регистрационные знаки. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. Руководитель фракции "Справедливая Россия – За правду" в Госдуме Сергей Миронов направил письмо в Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии с предложением в срок до шести месяцев провести бесплатную замену всех типов государственных регистрационных знаков на единый образец, включающий изображение российского флага.
Как пояснил РИА Новости Миронов, с 1 января 2025 года вступили в силу изменения национального стандарта, предусматривающие обязательное изображение флага на регистрационных знаках. Вместе с тем, по его словам, есть исключения для целого категорий транспортных средств, например, для легковых такси, которые позволяют использовать знаки старого образца. При этом отсутствует норма, обязывающая заменить знаки без триколора, пояснил парламентарий.
Автомобили на дороге в Москве - РИА Новости, 1920, 26.01.2024
МВД предложило лишать водителей прав за устройства, скрывающие номер машины
26 января 2024, 16:36
"Для обеспечения упорядоченного перехода к новому стандарту предлагается установить срок замены регистрационных знаков в течение 6 месяцев с момента вступления в силу соответствующих нормативных актов, предусмотрев безвозмездный характер обмена для владельцев транспортных средств, чьи регистрационные знаки соответствуют ранее установленным стандартам и не содержат изображения государственного флага", - сказано в обращении Миронова к руководителю Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии Антону Шалаеву (есть в распоряжении РИА Новости).
Депутат считает, что реализация данной инициативы обеспечит полную унификацию внешнего вида номеров, снизит число спорных ситуаций и рисков для добросовестных автовладельцев, а также поможет пресечь оборот дубликатов, не соответствующих обновленному стандарту.
"Давайте уважать свою страну и ее государственные символы. Мелочей здесь быть не должно", - заключил он.
Кубок чемпионата мира по футболу 2018 в руках игроков сборной Франции - РИА Новости, 1920, 28.05.2022
Номер машины с логотипом ЧМ по футболу ушел за полмиллиона долларов
28 мая 2022, 00:48
 
ОбществоСергей МироновАнтон ШалаевГосдума РФАвто
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала