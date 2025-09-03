https://ria.ru/20250903/nemtsy-2039334372.html

СМИ: немцы стали активнее обращаться за помощью по отказу от военной службы

СМИ: немцы стали активнее обращаться за помощью по отказу от военной службы - РИА Новости, 03.09.2025

СМИ: немцы стали активнее обращаться за помощью по отказу от военной службы

Немцы стали чаще обращаться за консультациями по отказу от несения военной службы в строевых частях на фоне принятия кабмином ФРГ законопроекта о новой форме... РИА Новости, 03.09.2025

2025-09-03T12:18:00+03:00

2025-09-03T12:18:00+03:00

2025-09-03T12:18:00+03:00

в мире

германия

борис писториус

нато

https://cdnn21.img.ria.ru/images/42164/67/421646759_0:55:1025:631_1920x0_80_0_0_703afa752538d31acc84ddbf3da3a8f7.jpg

МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. Немцы стали чаще обращаться за консультациями по отказу от несения военной службы в строевых частях на фоне принятия кабмином ФРГ законопроекта о новой форме службы в армии, которая не исключает возврата к обязательной воинской повинности, сообщает медиагруппа RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND). Правительство Германии 27 августа согласовало законопроект о новой форме военной службы на добровольной основе, не исключающий возврата к обязательной воинской повинности. "Мы всегда получаем больше запросов, когда в СМИ поднимается тема военной службы и призыва. Так было, например, на прошлой неделе, и эта тенденция пока не спадает. Только наш сайт в августе посетили 54 946 раз. В мае это число составляло 24 151", - заявил RND политический руководитель пацифистского объединения "Немецкое общество мира – объединенные противники войны" (DFGVK) Михаэль Шульце. С прошлой недели объединение начало рекомендовать всем молодым людям, особенно рожденным после 1 января 2010 года, подать заявление об отказе от военной службы. "Для нас это изменение стратегии и нововведение", - сообщил Шульце. Федеральное ведомство по делам семьи и гражданского общества зарегистрировало 1363 соответствующих заявления в первой половине 2025 года, и если это число будет таким же во втором полугодии, то этот показатель (2726 заявлений) превысит значения 2024 года (2241), 2023 (1079) и 2022 года (951), пишет медиагруппа. Законопроект правительства ФРГ о военной службе предусматривает возможность возврата к обязательной воинской повинности в случае ухудшения ситуации с безопасностью или исчерпания возможностей добровольной службы. Законопроект предполагает введение обязанности заполнения всеми молодыми мужчинами, родившимися после 31 декабря 2007 года, опросника о весе, росте и личных данных. Опросник может также заполняться женщинами по собственной инициативе. Системы воинского учета будут возвращены, модернизированы и оцифрованы. Целью модернизации военной службы служит укрепление регулярных и резервных сил бундесвера для противодействия угрозам безопасности. В июне министр обороны ФРГ Борис Писториус заявил, что Германии потребуется дополнительно около 50-60 тысяч военнослужащих, чтобы соответствовать новым целевым показателям НАТО. При этом он сам ранее заявлял, что в настоящее время Германия не может вернуть отмененную в 2011 году воинскую обязанность из-за нехватки казарм и возможностей для обучения призывников.

https://ria.ru/20250903/zaharova-2039268739.html

https://ria.ru/20250614/bundestag-2022789812.html

https://ria.ru/20250903/zaharova-2039325615.html

германия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, германия, борис писториус, нато