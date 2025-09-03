Рейтинг@Mail.ru
В МВД предупредили о мошенничестве с доменным именем .ru - РИА Новости, 03.09.2025
15:35 03.09.2025
В МВД предупредили о мошенничестве с доменным именем .ru
МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. Злоумышленники обманывают россиян, используя доменное имя, которое визуально напоминает настоящий государственный ресурс, однако таковым не является, предупреждает Управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ. Как следует из материалов, опубликованных правоохранителями, с виду легитимный домен - .ru - оказывается не имеющим отношения к госорганам доменом - tax.gov.ru. "Однако, структура service.tax.gov.ru может быть поддельным доменом, где tax.gov.ru зарегистрирован мошенниками, или субдоменом мошеннического домена, где service.tax.gov.ru — просто текст в субдомене", - говорится в сообщении. В Управлении предупреждают, что цель такой схемы - убедить гражданина инициативно связаться с преступниками.
2025
Новости
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
Министерство внутренних дел РФ (МВД России)
МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. Злоумышленники обманывают россиян, используя доменное имя, которое визуально напоминает настоящий государственный ресурс, однако таковым не является, предупреждает Управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ.
Как следует из материалов, опубликованных правоохранителями, с виду легитимный домен - .ru - оказывается не имеющим отношения к госорганам доменом - tax.gov.ru.
"Однако, структура service.tax.gov.ru может быть поддельным доменом, где tax.gov.ru зарегистрирован мошенниками, или субдоменом мошеннического домена, где service.tax.gov.ru — просто текст в субдомене", - говорится в сообщении.
В Управлении предупреждают, что цель такой схемы - убедить гражданина инициативно связаться с преступниками.
В МВД рассказали, как урегулировать правовой статус иностранцам
В МВД рассказали, как урегулировать правовой статус иностранцам
