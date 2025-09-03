https://ria.ru/20250903/mvd-2039407214.html

В МВД предупредили о мошенничестве с доменным именем .ru

В МВД предупредили о мошенничестве с доменным именем .ru - РИА Новости, 03.09.2025

В МВД предупредили о мошенничестве с доменным именем .ru

Злоумышленники обманывают россиян, используя доменное имя, которое визуально напоминает настоящий государственный ресурс, однако таковым не является,... РИА Новости, 03.09.2025

2025-09-03T15:35:00+03:00

2025-09-03T15:35:00+03:00

2025-09-03T15:35:00+03:00

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/140355/42/1403554206_0:0:3000:1688_1920x0_80_0_0_8aaa660cd9f5c89ae33d9fa1173a8960.jpg

МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. Злоумышленники обманывают россиян, используя доменное имя, которое визуально напоминает настоящий государственный ресурс, однако таковым не является, предупреждает Управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ. Как следует из материалов, опубликованных правоохранителями, с виду легитимный домен - .ru - оказывается не имеющим отношения к госорганам доменом - tax.gov.ru. "Однако, структура service.tax.gov.ru может быть поддельным доменом, где tax.gov.ru зарегистрирован мошенниками, или субдоменом мошеннического домена, где service.tax.gov.ru — просто текст в субдомене", - говорится в сообщении. В Управлении предупреждают, что цель такой схемы - убедить гражданина инициативно связаться с преступниками.

https://ria.ru/20250903/status-2039371525.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

министерство внутренних дел рф (мвд россии)