В МВД предупредили о мошенничестве с доменным именем .ru
В МВД предупредили о мошенничестве с доменным именем .ru - РИА Новости, 03.09.2025
В МВД предупредили о мошенничестве с доменным именем .ru
Злоумышленники обманывают россиян, используя доменное имя, которое визуально напоминает настоящий государственный ресурс, однако таковым не является
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. Злоумышленники обманывают россиян, используя доменное имя, которое визуально напоминает настоящий государственный ресурс, однако таковым не является, предупреждает Управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ. Как следует из материалов, опубликованных правоохранителями, с виду легитимный домен - .ru - оказывается не имеющим отношения к госорганам доменом - tax.gov.ru. "Однако, структура service.tax.gov.ru может быть поддельным доменом, где tax.gov.ru зарегистрирован мошенниками, или субдоменом мошеннического домена, где service.tax.gov.ru — просто текст в субдомене", - говорится в сообщении. В Управлении предупреждают, что цель такой схемы - убедить гражданина инициативно связаться с преступниками.
Новости
