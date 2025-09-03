https://ria.ru/20250903/muzhchina-2039482028.html

На острове-курорте миллиардера Брэнсона погиб человек

На острове-курорте миллиардера Брэнсона погиб человек - РИА Новости, 03.09.2025

На острове-курорте миллиардера Брэнсона погиб человек

Мужчина погиб на частном острове-курорте, принадлежащем британскому миллиардеру Ричарду Брэнсону, обстоятельства его смерти расследуются, сообщает полиция.

в мире

британские виргинские острова

карибское море

ричард брэнсон

мишель обама

роберт де ниро

МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. Мужчина погиб на частном острове-курорте, принадлежащем британскому миллиардеру Ричарду Брэнсону, обстоятельства его смерти расследуются, сообщает полиция. По данным Королевской полиции Виргинских островов (RVIPF), 30 августа в экстренные службы поступило сообщение о смертельном происшествии. Мужчина был доставлен в больницу, где позже была констатирована его смерть. Еще один человек получил травмы, не представляющие угрозы для жизни. "Мы выражаем наши глубочайшие соболезнования семье, друзьям и коллегам погибшего. Это трагическое событие, и мы намерены провести тщательное расследование", - говорится в заявлении правоохранителей. Остров Некер в составе Британских Виргинских островов в Карибском море принадлежит Брэнсону с 1979 года. Весь остров функционирует как курорт и может вместить до 40 гостей. За эти годы на острове отдыхали Барака и Мишель Обама, принцессу Диана, Роберт Де Ниро, Кейт Уинслет и другие представители элиты, отмечает телеканал.

британские виргинские острова

карибское море

2025

Новости

в мире, британские виргинские острова, карибское море, ричард брэнсон, мишель обама, роберт де ниро