На острове-курорте миллиардера Брэнсона погиб человек

На частном острове миллиардера Брэнсона в Карибском море погиб мужчина
Основатель корпорации Virgin Group Сэр Ричард Брэнсон во время выступления на форуме "Synergy Global Forum" в Олимпийском. 27 ноября 2017. Архивное фото
МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. Мужчина погиб на частном острове-курорте, принадлежащем британскому миллиардеру Ричарду Брэнсону, обстоятельства его смерти расследуются, сообщает полиция.
По данным Королевской полиции Виргинских островов (RVIPF), 30 августа в экстренные службы поступило сообщение о смертельном происшествии. Мужчина был доставлен в больницу, где позже была констатирована его смерть. Еще один человек получил травмы, не представляющие угрозы для жизни.
"Мы выражаем наши глубочайшие соболезнования семье, друзьям и коллегам погибшего. Это трагическое событие, и мы намерены провести тщательное расследование", - говорится в заявлении правоохранителей.
Остров Некер в составе Британских Виргинских островов в Карибском море принадлежит Брэнсону с 1979 года. Весь остров функционирует как курорт и может вместить до 40 гостей. За эти годы на острове отдыхали Барака и Мишель Обама, принцессу Диана, Роберт Де Ниро, Кейт Уинслет и другие представители элиты, отмечает телеканал.
