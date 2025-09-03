https://ria.ru/20250903/most-2039233907.html
На Крымском мосту восстановили движение
На Крымском мосту восстановили движение - РИА Новости, 03.09.2025
На Крымском мосту восстановили движение
Движение автотранспорта по Крымскому мосту восстановлено, говорится в оперативном Telegram-канале информационного центра о ситуации на автоподходах к мосту. РИА Новости, 03.09.2025
2025-09-03T02:32:00+03:00
2025-09-03T02:32:00+03:00
2025-09-03T02:32:00+03:00
республика крым
крымский мост
безопасность
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152770/23/1527702382_0:68:1280:788_1920x0_80_0_0_18efeb67f8aab40f2c2e08e48944542e.jpg
МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. Движение автотранспорта по Крымскому мосту восстановлено, говорится в оперативном Telegram-канале информационного центра о ситуации на автоподходах к мосту. Сообщение о перекрытии движения автотранспорта по Крымскому мосту поступило в 0.31 мск. "Движение автотранспорта по Крымскому мосту восстановлено", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20250619/konstantinov-2023818918.html
республика крым
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152770/23/1527702382_70:0:1211:856_1920x0_80_0_0_4231dfae07053410de5c93313f78adaa.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
республика крым, крымский мост, безопасность
Республика Крым, Крымский мост, Безопасность
На Крымском мосту восстановили движение
Движение автотранспорта по Крымскому мосту восстановили