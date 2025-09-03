https://ria.ru/20250903/most-2039224293.html

На Крымском мосту временно перекрыли движение

Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто

МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто, говорится в оперативном Telegram-канале информационного центра о ситуации на автоподходах к мосту."Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто. Находящихся на мосту и в зоне досмотра просим сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности", - говорится в сообщении.

