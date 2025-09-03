https://ria.ru/20250903/moskva-2039313158.html

Москву украсят флагами и декоративными конструкциями ко Дню города

Москву украсят флагами и декоративными конструкциями ко Дню города - РИА Новости, 03.09.2025

Москву украсят флагами и декоративными конструкциями ко Дню города

Специалисты комплекса городского хозяйства украсят столицу флагами, праздничными плакатами и декоративными конструкциями в честь Дня города, который пройдет... РИА Новости, 03.09.2025

2025-09-03T11:25:00+03:00

2025-09-03T11:25:00+03:00

2025-09-03T11:25:00+03:00

москва сегодня: мегаполис для жизни

москва

петр бирюков

день города москвы

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/07/1971254862_0:0:3149:1771_1920x0_80_0_0_f95f30b23b9b42a8107803cf355defb4.jpg

МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства украсят столицу флагами, праздничными плакатами и декоративными конструкциями в честь Дня города, который пройдет 13-14 сентября, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. "В общей сложности установим свыше 3,2 тысячи флагов и декоративных конструкций, они украсят главные московские мосты, ключевые магистрали, площади возле вокзалов, въезды в город и общественные пространства. Ключевым элементом концепции станет слово "Москва" и цифра "878" - именно столько лет исполняется в этом году российской столице", - рассказал Бирюков. Заммэра рассказал, что традиционно праздничные элементы установят в пешеходных зонах, на парковых территориях и вылетных магистралях. Флаговыми конструкциями украсят знаковые городские объекты, в том числе Поклонную гору и Тверскую улицу. По его словам, зоны отдыха с цветами и качелями появятся в Парке Яуза, у южного входа станции метро "Динамо", на Ходынском поле, Центральной площади и площади Юности в Зеленограде, в ряде парков. В музеях-заповедниках "Царицыно", "Коломенское" и в парке "Фили" установят конструкции из флагов, напоминающие воздушные шары. "На городских билбордах, остановочных павильонах и афишных стендах разместят более 600 поздравительных плакатов. Архитектурно-художественная подсветка зданий 13 и 14 сентября будет работать в праздничном режиме. На цифровых билбордах и медиафасадах покажут видеоролики, посвященные дню рождения столицы", - добавил Бирюков. Глава комплекса городского хозяйства пояснил, что дополнительно для украшения ко Дню города ничего не закупалось. Все декоративные элементы будут использованы повторно, путем передекорирования и замены праздничных полотен.

https://realty.ria.ru/20250903/moskva-2039072098.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

москва, петр бирюков, день города москвы