Москву украсят флагами и декоративными конструкциями ко Дню города
2025-09-03T11:25:00+03:00
2025-09-03T11:25:00+03:00
2025-09-03T11:25:00+03:00
МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства украсят столицу флагами, праздничными плакатами и декоративными конструкциями в честь Дня города, который пройдет 13-14 сентября, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. "В общей сложности установим свыше 3,2 тысячи флагов и декоративных конструкций, они украсят главные московские мосты, ключевые магистрали, площади возле вокзалов, въезды в город и общественные пространства. Ключевым элементом концепции станет слово "Москва" и цифра "878" - именно столько лет исполняется в этом году российской столице", - рассказал Бирюков. Заммэра рассказал, что традиционно праздничные элементы установят в пешеходных зонах, на парковых территориях и вылетных магистралях. Флаговыми конструкциями украсят знаковые городские объекты, в том числе Поклонную гору и Тверскую улицу. По его словам, зоны отдыха с цветами и качелями появятся в Парке Яуза, у южного входа станции метро "Динамо", на Ходынском поле, Центральной площади и площади Юности в Зеленограде, в ряде парков. В музеях-заповедниках "Царицыно", "Коломенское" и в парке "Фили" установят конструкции из флагов, напоминающие воздушные шары. "На городских билбордах, остановочных павильонах и афишных стендах разместят более 600 поздравительных плакатов. Архитектурно-художественная подсветка зданий 13 и 14 сентября будет работать в праздничном режиме. На цифровых билбордах и медиафасадах покажут видеоролики, посвященные дню рождения столицы", - добавил Бирюков. Глава комплекса городского хозяйства пояснил, что дополнительно для украшения ко Дню города ничего не закупалось. Все декоративные элементы будут использованы повторно, путем передекорирования и замены праздничных полотен.
