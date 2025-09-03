Рейтинг@Mail.ru
Москву украсят флагами и декоративными конструкциями ко Дню города - РИА Новости, 03.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка супертега Москва - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Москва Сегодня: мегаполис для жизни
 
11:25 03.09.2025
https://ria.ru/20250903/moskva-2039313158.html
Москву украсят флагами и декоративными конструкциями ко Дню города
Москву украсят флагами и декоративными конструкциями ко Дню города - РИА Новости, 03.09.2025
Москву украсят флагами и декоративными конструкциями ко Дню города
Специалисты комплекса городского хозяйства украсят столицу флагами, праздничными плакатами и декоративными конструкциями в честь Дня города, который пройдет... РИА Новости, 03.09.2025
2025-09-03T11:25:00+03:00
2025-09-03T11:25:00+03:00
москва сегодня: мегаполис для жизни
москва
петр бирюков
день города москвы
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/07/1971254862_0:0:3149:1771_1920x0_80_0_0_f95f30b23b9b42a8107803cf355defb4.jpg
МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства украсят столицу флагами, праздничными плакатами и декоративными конструкциями в честь Дня города, который пройдет 13-14 сентября, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. "В общей сложности установим свыше 3,2 тысячи флагов и декоративных конструкций, они украсят главные московские мосты, ключевые магистрали, площади возле вокзалов, въезды в город и общественные пространства. Ключевым элементом концепции станет слово "Москва" и цифра "878" - именно столько лет исполняется в этом году российской столице", - рассказал Бирюков. Заммэра рассказал, что традиционно праздничные элементы установят в пешеходных зонах, на парковых территориях и вылетных магистралях. Флаговыми конструкциями украсят знаковые городские объекты, в том числе Поклонную гору и Тверскую улицу. По его словам, зоны отдыха с цветами и качелями появятся в Парке Яуза, у южного входа станции метро "Динамо", на Ходынском поле, Центральной площади и площади Юности в Зеленограде, в ряде парков. В музеях-заповедниках "Царицыно", "Коломенское" и в парке "Фили" установят конструкции из флагов, напоминающие воздушные шары. "На городских билбордах, остановочных павильонах и афишных стендах разместят более 600 поздравительных плакатов. Архитектурно-художественная подсветка зданий 13 и 14 сентября будет работать в праздничном режиме. На цифровых билбордах и медиафасадах покажут видеоролики, посвященные дню рождения столицы", - добавил Бирюков. Глава комплекса городского хозяйства пояснил, что дополнительно для украшения ко Дню города ничего не закупалось. Все декоративные элементы будут использованы повторно, путем передекорирования и замены праздничных полотен.
https://realty.ria.ru/20250903/moskva-2039072098.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/07/1971254862_420:0:3149:2047_1920x0_80_0_0_6d2583cbc7f19ba814e44faf87a99af2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
москва, петр бирюков, день города москвы
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Москва, Петр Бирюков, День города Москвы
Москву украсят флагами и декоративными конструкциями ко Дню города

Более 3,2 тыс флагов и декоративных конструкций украсят Москву ко Дню города

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкПраздничное украшение Москвы в честь Дня города
Праздничное украшение Москвы в честь Дня города - РИА Новости, 1920, 03.09.2025
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
Праздничное украшение Москвы в честь Дня города. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства украсят столицу флагами, праздничными плакатами и декоративными конструкциями в честь Дня города, который пройдет 13-14 сентября, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
"В общей сложности установим свыше 3,2 тысячи флагов и декоративных конструкций, они украсят главные московские мосты, ключевые магистрали, площади возле вокзалов, въезды в город и общественные пространства. Ключевым элементом концепции станет слово "Москва" и цифра "878" - именно столько лет исполняется в этом году российской столице", - рассказал Бирюков.
Заммэра рассказал, что традиционно праздничные элементы установят в пешеходных зонах, на парковых территориях и вылетных магистралях. Флаговыми конструкциями украсят знаковые городские объекты, в том числе Поклонную гору и Тверскую улицу.
По его словам, зоны отдыха с цветами и качелями появятся в Парке Яуза, у южного входа станции метро "Динамо", на Ходынском поле, Центральной площади и площади Юности в Зеленограде, в ряде парков. В музеях-заповедниках "Царицыно", "Коломенское" и в парке "Фили" установят конструкции из флагов, напоминающие воздушные шары.
"На городских билбордах, остановочных павильонах и афишных стендах разместят более 600 поздравительных плакатов. Архитектурно-художественная подсветка зданий 13 и 14 сентября будет работать в праздничном режиме. На цифровых билбордах и медиафасадах покажут видеоролики, посвященные дню рождения столицы", - добавил Бирюков.
Глава комплекса городского хозяйства пояснил, что дополнительно для украшения ко Дню города ничего не закупалось. Все декоративные элементы будут использованы повторно, путем передекорирования и замены праздничных полотен.
Лето в Москве - РИА Новости, 1920, 03.09.2025
Московский вайб, или Атмосферные места для прогулок в столице
Вчера, 10:00
 
Москва Сегодня: мегаполис для жизниМоскваПетр БирюковДень города Москвы
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала