Чекунков рассказал о мониторинге реализации мастер-планов ДФО - РИА Новости, 03.09.2025
03:57 03.09.2025
Чекунков рассказал о мониторинге реализации мастер-планов ДФО
ВЛАДИВОСТОК, 3 сен - РИА Новости. Информационная система мониторинга реализации мастер-планов ДФО позволяет в реальном времени отслеживать один из ключевых критериев - обеспеченность проектов финансированием, сообщил в интервью РИА Новости в преддверии Восточного экономического форума глава Минвостокразвития Алексей Чекунков. Министр отметил, что для мониторинга реализации проектов, предусмотренных мастер-планами, создана специальная информационная система управления проектами (ИСУП), к ней подключены все регионы Дальнего Востока, которые и являются источниками актуальных данных непосредственно со строительных площадок. Он уточнил, что таким образом создан единый контур управления проектами, который будет интегрирован с другими государственными информационными системами, в первую очередь - с Национальной системой пространственных данных. "Наличие такой онлайн-платформы позволяет нам практически в режиме реального времени вести мониторинг реализации проектов и ранжировать регионы по разным критериям. Один из ключевых - обеспеченность проектов финансированием. Кроме того, учитываем наличие инвесторов, ритмичность договорной работы, кассовое исполнение, дисциплину планирования, качество взаимодействия между участниками процессов", - сказал Чекунков. В июле в кабмине России сообщали, что половина объектов мастер-планов развития 25 городов Дальнего Востока находятся в активной стадии реализации, 99 из 875 мероприятий уже завершены, а Минвостокразвития разработало рейтинг эффективности регионов по реализации мастер-планов, который представят на ВЭФ-2025. Десятый Восточный экономический форум пройдет 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток - сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
Министр РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков
Министр РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков
Министр РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков. Архивное фото
ВЛАДИВОСТОК, 3 сен - РИА Новости. Информационная система мониторинга реализации мастер-планов ДФО позволяет в реальном времени отслеживать один из ключевых критериев - обеспеченность проектов финансированием, сообщил в интервью РИА Новости в преддверии Восточного экономического форума глава Минвостокразвития Алексей Чекунков.
Министр отметил, что для мониторинга реализации проектов, предусмотренных мастер-планами, создана специальная информационная система управления проектами (ИСУП), к ней подключены все регионы Дальнего Востока, которые и являются источниками актуальных данных непосредственно со строительных площадок. Он уточнил, что таким образом создан единый контур управления проектами, который будет интегрирован с другими государственными информационными системами, в первую очередь - с Национальной системой пространственных данных.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 29.08.2025
Путин проведет совещание по развитию ТЭК ДФО во Владивостоке
29 августа, 17:48
"Наличие такой онлайн-платформы позволяет нам практически в режиме реального времени вести мониторинг реализации проектов и ранжировать регионы по разным критериям. Один из ключевых - обеспеченность проектов финансированием. Кроме того, учитываем наличие инвесторов, ритмичность договорной работы, кассовое исполнение, дисциплину планирования, качество взаимодействия между участниками процессов", - сказал Чекунков.
В июле в кабмине России сообщали, что половина объектов мастер-планов развития 25 городов Дальнего Востока находятся в активной стадии реализации, 99 из 875 мероприятий уже завершены, а Минвостокразвития разработало рейтинг эффективности регионов по реализации мастер-планов, который представят на ВЭФ-2025.
Десятый Восточный экономический форум пройдет 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток - сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
Генеральный директор Фонда развития Дальнего Востока Алексей Чекунков - РИА Новости, 1920, 15.08.2025
Чекунков: на мастер-планы в ДФО должны выделить 5% от госпрограмм
15 августа, 17:57
 
Дальний Восток Россия Владивосток Алексей Чекунков Дальневосточный федеральный университет Восточный экономический форум (ВЭФ) ВЭФ-2025
 
 
