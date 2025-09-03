Чекунков рассказал о мониторинге реализации мастер-планов ДФО

https://ria.ru/20250903/monitoring-2039242574.html

ВЛАДИВОСТОК, 3 сен - РИА Новости. Информационная система мониторинга реализации мастер-планов ДФО позволяет в реальном времени отслеживать один из ключевых критериев - обеспеченность проектов финансированием, сообщил в интервью РИА Новости в преддверии Восточного экономического форума глава Минвостокразвития Алексей Чекунков. Министр отметил, что для мониторинга реализации проектов, предусмотренных мастер-планами, создана специальная информационная система управления проектами (ИСУП), к ней подключены все регионы Дальнего Востока, которые и являются источниками актуальных данных непосредственно со строительных площадок. Он уточнил, что таким образом создан единый контур управления проектами, который будет интегрирован с другими государственными информационными системами, в первую очередь - с Национальной системой пространственных данных. "Наличие такой онлайн-платформы позволяет нам практически в режиме реального времени вести мониторинг реализации проектов и ранжировать регионы по разным критериям. Один из ключевых - обеспеченность проектов финансированием. Кроме того, учитываем наличие инвесторов, ритмичность договорной работы, кассовое исполнение, дисциплину планирования, качество взаимодействия между участниками процессов", - сказал Чекунков. В июле в кабмине России сообщали, что половина объектов мастер-планов развития 25 городов Дальнего Востока находятся в активной стадии реализации, 99 из 875 мероприятий уже завершены, а Минвостокразвития разработало рейтинг эффективности регионов по реализации мастер-планов, который представят на ВЭФ-2025. Десятый Восточный экономический форум пройдет 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток - сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.

